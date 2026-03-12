Zbigniew Juroszek, Atal. Klienci już nie chcą kupować dziury w ziemi. Rozmowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zdzisław Beksiński

Urodził się w 1929 roku w Sanoku. Zmarł tragicznie 21 lutego 2005 w Warszawie. Beksiński to absolwent Wydziału Architektury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z roku 1952. Największa kolekcja dzieł artysty znajduje się w Muzeum Historycznym w Sanoku, a pochowany jest na Cmentarzu Centralnym w tym mieście.

Po maturze zdawał na architekturę i na ASP. Wybrał architekturę, ale po latach przyznał:

Dlatego tak nie znosiłem architektury, że architektura to plan, projekt i nudna jak piła realizacja - czytamy w liście Zdzisława Beksińskiego do Aleksandra Szydły z 22 maja 1965 (z archiwum Magdaleny Grzebałkowskiej, autorki książki "Beksińscy. Portret podwójny")

Ale na jego obrazach często widać fantastyczną, nieco nierealną i "wizyjną" architekturę - bez ludzi.

Architektoniczne studia Beksińskiego - AGH czy Politechnika Krakowska?

Z architektonicznymi studiami Beksińskiego jest niewielkie zamieszanie. A to dlatego, że w latach powojennych uczelnia zmieniała nazwę. I tak, Beksiński rozpoczął studia na Akademii Górniczej w Krakowie, która w 1949 roku została przemianowana na Akademię Górniczo - Hutniczą. Tu były wydziały Architektury, Inżynierii i Komunikacji (tzw. Wydziały Politechniczne). Politechnika Krakowska została powołana Uchwałą Rady Ministrów w 1954 r. Do tego czasu działała jako Wydziały Politechniczne AGH. I z powodu tych zmian, Beksiński widnieje w księdze wychowanków politechniki.

Praca w fabryce autobusów w Sanoku

Po studiach, w latach 1959 - 1970 pracował w fabryce autobusów w Sanoku jako stylista w Dziale Głównego Konstruktora Sanockiej Fabryki Autobusów San.

- Większość jego projektów, po stworzeniu prototypów, nie weszła do produkcji. Pracował na pół etatu po sześć godzin dziennie, miał wolne soboty. Pozostały czas poświęcał na działalność artystyczną - przypomina portal niezlasztuka.net.

Zdzisław Beksiński na muralu przy stacji metra

W lipcu 2024 w ramach projektu "Ursynowskie Murale" powstał mural, przedstawia Zdzisława Beksińskiego. Podobiznę Beksińskiego można oglądać po zachodniej stronie stacji metra Służew, na ścianie szybu windy. Grafikę o wymiarach 226 x 750 cm zabezpieczono powłoką antygraffiti i opatrzono słowami artysty: „Pragnę malować tak, jakbym fotografował sny”.

Przypomnijmy: przy stacjach 1. linii metra warszawskiego portrety znanych Polek i Polaków powstają od 2016 roku. Murale realizowane są w ramach budżetu obywatelskiego. Inicjatorem projektu jest artysta Bartosz Podlewski, który współtworzył też większość murali, zaś projektantem grafik jest agencja Bakcyl Studio.

Zdzisław Beksiński i inni - murale przy metrze.

