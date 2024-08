TRILUX podnosi standardy obiektów sportowych w Krakowie

Niewłaściwe natężenie i barwa oświetlenia, a także ustawienie opraw w obiektach sportowych może powodować dyskomfort u graczy, jak i kibiców. Siatkówka, koszykówka, piłka ręczna – każda z tych dyscyplin wymaga specyficznie dostosowanego oświetlenia, które powinno ułatwiać grę, zwiększając widoczność i komfort wszystkich użytkowników.

Autor: TRILUX Oświetlenie Trilux w hali sportowej

„W TRILUX z pasją podchodzimy do wyzwań związanych z oświetleniem, oferując rozwiązania idealnie dopasowane do potrzeb obiektów sportowych. Tak też było w przypadku ostatnio prowadzonych przez nas projektów oświetleniowych w czterech lokalizacjach w Krakowie: modernizowanej Hali Widowiskowo-Sportowej Suche Stawy oraz nowo wybudowanych salach sportowych w szkołach podstawowych nr 26 i nr 28, a także w IX Liceum Ogólnokształcącym” – mówi Arkadiusz Wiosna, Sales Manager w TRILUX i dodaje: „W projektach wykorzystaliśmy nasze doskonałe oprawy TUGRA oraz projektory halowe MIRONA FIT SPO. Oba te rozwiązania oświetleniowe idealnie nadają się do wymagających warunków w halach sportowych. Dzięki dostępności wielu wariantów, oświetlenie jest skrojone pod konkretne potrzeby klienta, emitując przy tym jednolite i nieoślepiające światło”.

Oszczędność energii elektrycznej

Modernizacja oświetlenia w obiektach sportowych to bardzo duża oszczędność wynikająca z obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Wymiana konwencjonalnych źródeł światła na rozwiązania LED firmy TRILUX pozwala zaoszczędzić nawet do 85% energii elektrycznej! Co ważne, nowoczesne oprawy TRILUX charakteryzują się również wysoką trwałością i dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, w tym uderzenia piłką.

„W modernizowanej Hali Widowiskowo-Sportowej Suche Stawy oprawy Mirona Fit SPO zostały podzielone na obwody, co dało możliwość wywoływania 3 niezależnych scen świetlnych: 500 lx na potrzeby utrzymania obiektu, 1000 lx na potrzeby treningowe oraz 2400 lx na potrzeby nagrań do telewizji w wysokiej rozdzielczości. W efekcie, zużycie energii zostało zmniejszone z 79,200 watów do zaledwie 19,684 watów, co oznacza redukcję aż o 75%. Jak widać, dzięki modernizacji oświetlenia udało się uzyskać ogromne oszczędności, pozwalające na zwrot z inwestycji już po 13 miesiącach”. – komentuje Arkadiusz Wiosna.

Elastyczność

Hale sportowe charakteryzują się często niedostatecznym dopływem światła dziennego. W okresie jesienno-zimowym, a także w czasie wieczornego użytkowania, niezbędne jest sztuczne doświetlenie hal – zarówno przy sportach rekreacyjnych, jak i międzynarodowych zawodach. Dodatkową trudnością może być wydłużony czas oczekiwania na możliwość ponownego włączenia się świateł, jeśli instalacja opiera się na źródłach lamp wyładowczych.

„Przy wyborze oświetlenia dla Hali Widowiskowo-Sportowej Suche Stawy kluczowe były dwie kwestie: energooszczędność oraz spełnienie norm dla najwyższej klasy rozgrywkowej siatkówki. Ważne było dla nas również zapewnienie równomiernego oświetlenia całej powierzchni pola gry, co jest niezbędne do osiągnięcia optymalnych warunków treningowych i meczowych.

Po modernizacji oświetlenia przez TRILUX zauważyliśmy znaczną różnicę w jakości treningów. Nowoczesne źródła światła LED i rozmieszczenie sekcyjne pozwoliły nam na bardziej efektywne i ekonomiczne używanie hali, dostosowując oświetlenie do specyfikacji różnych dyscyplin sportowych. Teraz możemy szybko reagować na różne wymagania oświetleniowe. Wcześniej byliśmy ograniczeni długim czasem studzenia się rozgrzanych, wcześniej zainstalowanych, źródeł światła.” – mówi Tomasz Job, Wiceprezes Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010 i Dyrektor ds. utrzymania obiektów. I dodaje: „Wszystkie te korzyści przyczyniają się do lepszego zarządzania naszym obiektem, a także poprawiają doświadczenia zarówno samych zawodników, jak i uczestników w wydarzeniach sportowych na hali.”