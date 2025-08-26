Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowe hotele sieci Arche w 2025

Na początku września 2025 zostaną otwarte dwa nowe hotele Grupy Arche, już 22. i 23. Będą to:

Arche Hotel Lotnisko Gdańsk

Arche Hotel Siedlce — Modułowy.

Trójmiejski hotel został w całości zakupiony przez jednego inwestora, a nie jak zazwyczaj przez wielu nabywców posiadających poszczególne pokoje w autorskim Systemie Arche, który zgromadził już ponad 2 tys. nabywców. Natomiast siedlecki projekt wskazuje na progres spółki w zakresie technologii budownictwa modułowego, a także w niszy pobytów długoterminowych tzw. "long stay".

Arche Hotel Lotnisko Gdańsk

Pierwszy z nowych obiektów - Arche Hotel Lotnisko Gdańsk, jest w pobliżu portu lotniczego im. Lecha Wałęsy przy ul. Juliusza Słowackiego 197d.

Ma 164 pokoje — w tym oprócz standardowych twin i king oraz pokoi dla osób z niepełnosprawnością, do dyspozycji gości będą również pokoje superior z aneksem kuchennym, dużym łóżkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą oraz dwa Apartamenty deluxe z aneksem kuchennym i osobną sypialnią.

Zarówno wystrój obiektu jak i jego szeroka oferta kulinarna nawiązuje do motywów kaszubskich, a kuchnia zaserwuje przede wszystkim potrawy inspirowane regionalnymi smakami.

W hotelu znajduje się centrum konferencyjne z elastycznymi salami o łącznej powierzchni 352 m kw. dającymi możliwość przyjęcia — w ustawieniu teatralnym — nawet 350 osób. A także strefa relaksu z siłownią i suchą sauną, a także parkingiem dla samochodów i autokarów.

— W nowym hotelu przy lotnisku w Gdańsku, sprzedaliśmy "hurtowo" wszystkie pokoje jednej firmie i cała powierzchnia będzie teraz pracowała dla niej. Chociaż zwykle w autorskim Systemie Arche sprzedajemy poszczególne lokale wielu inwestorom, to nie wykluczam, że pojawią się w naszym portfelu także kolejne inwestycje zarządzane przez Arche z jednym nabywcą strategicznym - mówi prezes Władysław Grochowski.

I dodaje: Cieszy nas, że turystyka i sektor MICE wróciły po pandemii do pełnej formy. My też nie zwalniamy tempa i rozwijamy struktury. Pod koniec maja oficjalne ruszyliśmy też ze zrewitalizowanym unikatem, czyli Arche Klasztorem we Wrocławiu.

Przypomina też, że w Otwocku spółka wystartowała ze sprzedażą pilotażowego projektu mieszkaniowo - inwestycyjnego dedykowanego seniorom — Arche Pokolenia.

Rozbudowali też o 26 drewnianych domów, bazę noclegową w Arche Pałac i Folwark Łochów tworząc tzw. wioskę wypoczynkową.

- Z kolei w Siedlcach niebawem otwieramy hotel modułowy zrealizowany przez nasz zakład prefabrykacji, który zajmuje się produkcją modułów i konstrukcji stalowych — w tym kontenerów mieszkalnych, a niebawem będzie wdrażał kolejny obiekt hotelowy zlokalizowany w Elektrociepłowni Zabrze - dodaje Władysław Grochowski.

Arche Hotel Siedlce — Modułowy

Arche Hotel Siedlce — Modułowy zostanie otwarty 1 września 2025 i będzie oferował komfortowe oraz funkcjonalne pokoje, które spełnią oczekiwania zarówno turystów, jak i podróżujących służbowo, a także pobytów typu "long stay".

Inwestycja zlokalizowana przy ul. Brzeskiej 130b. Jego budową zajął się działający w ramach Grupy Arche w Siedlcach Zakład Produkcyjny Arche Prefabrykacja. Hotel oferuje 64 miejsca noclegowe. To trzykondygnacyjny budynek modułowy, składający się z 42 prefabrykowanych modułów. Całkowita powierzchnia nowego obiektu wynosi blisko 1 tys. 250 m kw., a prototypowa budowa zajęła 8 miesięcy. W przyszłości jednak czas realizacji takiego obiektu skróci się do zaledwie 6 m/c.

Wśród nich znajduje się 40 modułów mieszkalnych, które tworzą 40 otoczonych balkonami (jedno- i dwuosobowych) pokoi hotelowych. Wszystkie z nich są w pełni wyposażone, mają aneksy kuchenne, klimatyzację i TV, a także gotowe przyłącze do pralki.

Dodatkowo, w budynku znajdują się 2 moduły techniczne, w tym pralnia dla gości. Za design i wyposażenie pokoi odpowiadała Arche Meblarnia, która zajęła się produkcją mebli. Goście nowego obiektu będą mieli dostęp do wszystkich udogodnień pobliskiego Arche Hotel Siedlce i znajdującej się tam odnowionej niedawno restauracji ArcheVita, a obsługa nowego hotelu modułowego odbywać się będzie w jego recepcji.

