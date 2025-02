Spis treści

Nowoczesne osiedle i rosyjski fort. Specyficzna okolica Rawelinu

W 2019 zakończyła się budowa Osiedla Fort Służew, w którego skład wchodzą trzy budynki mieszkalne o zróżnicowanej wielkości.

W 2021 w sąsiedztwie osiedla zrewitalizowano Fort VIII, przekształcając go w kompleks szesnastu odrębnych lokali. Znajdują się w nich restauracje, kawiarnie, sklepy oraz sala fitness. Obiekt posiada tylko jedną, ceglaną fasadę. Rzeźbiarsko zaakcentowane gzymsy, konsole, filary oraz łuki ze zwornikami nadają jej masywny, wyrazisty charakter, nawiązując do militarnej funkcji obiektu.

Obok koszar powstał Ósmy Park – przestrzeń rekreacyjna z alejkami, drewnianymi schodami i miejscami do aktywności fizycznej. Znalazł się w nim plac zabaw, plenerowa siłownia, stoły do tenisa stołowego, altany z miejscami do grillowania i ogródki społeczne.

Do niedawna działka pomiędzy nowoczesnym osiedlem a fortem i parkiem pozostawała niezabudowana. Budynek, który na niej powstaje, wydaje się stać rozkrokiem między historią a nowoczesnością: w bryle imitującej nieistniejący już rawelin (dzieło fortyfikacyjne na planie trójkąta) powstaną luksusowe mieszkania.

Czy warto trzymać się historii za wszelką cenę?

Od początku plan zagospodarowania fortu uwzględniał także budowę obiektu mieszkalno-usługowego, który nawiąże do niezachowanego rawelinu z tradytorem i zostanie usytuowany w jego historycznej lokalizacji. Jak o projekcie mówią architekci:

Istotą niniejszego projektu jest jak najdokładniejsze odtworzenie gabarytów historycznych budowli ze współczesnym nawiązaniem do historycznych materiałów i kolorystyki i wprowadzeniem współczesnych funkcji użytkowych. Tak zaprojektowane współczesne budowle, tzw. „uzupełnienie parahistoryczne”, mogą być traktowane, w skali fortu, jako kategoria zabiegu konserwatorskiego.

Budzi to jednak pytania o sens zachowania dawnej bryły przy nadaniu jej zupełnie nowej funkcji. Czy warto trzymać się historycznego układu za wszelką cenę, zwłaszcza gdy komplikuje on funkcjonalność przestrzeni? Na rzutach mieszkań pojawiają się kąty ostre, które mogą utrudniać aranżację wnętrz. Odtworzenie budynku od zera nie tyle ratuje sam obiekt, ile jego historię, która w nowej, mieszkaniowej roli stopniowo się zaciera.

Za projekt Rawelinu odpowiada pracownia S.A.M.I. Architekci

Pracownia S.A.M.I. Architekci została założona w 1999 roku. Architekci zasłynęli jako autorzy neomodernistycznych domów mieszkalnych i prestiżowych budynków wkomponowanych w małe działki w centrum Warszawy: biurowca Centrum Jasna (2005) i Naczelnego Sądu Administracyjnego (2009). Najbardziej oryginalnym dziełem pracowni pozostaje jednak kaplica rzymsko-katolicka przy Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z motywem krzyża subtelnie zaznaczonym na elewacji za pomocą faktury cegły (nagroda w konkursie ŻYCIE W ARCHITEKTURZE 2004-2005).

Założenia projektowe. Rawelin dostosowany do współczesności

Jedynym zachowanym śladem po rawelinie była odkryta w trakcie prac archeologicznych płyta ceglano-kamienna, osłaniająca fundamenty tradytora. Dane dotyczące parametrów niezachowanych obiektów oparto na dokumentacji archeologicznej i historyczno-konserwatorskiej, a także na rosyjskich archiwach. Współczesne wymagania użytkowe skłoniły architektów do zastosowania nowoczesnych technologii i materiałów, które mimo to - dzięki swojej formie i kolorystyce - nawiążą do historycznego kontekstu.

Inspiracją dla elewacji Rawelinu była darń - trawa, która pierwotnie porastała stoki. Uzupełnieniem koncepcji będą zielone dachy. Poza intencją odtworzenia historycznego kształtu fortyfikacji, takie rozwiązanie pozwoliło maksymalnie wtopić bryłę budynku w otaczający ją teren zielony. Dodatkowo w projekcie zastosowano beton architektoniczny, który nawiąże do dawnego tradytora.

Nie tylko kubatura i elewacje, ale także układ przeszkleń w obiekcie okazuje się zależny od historii obiektu. Jak przyznają architekci:

Doświetlenie pomieszczeń użytkowych wymagało zaprojektowania dużej ilości przeszkleń, przy czym największą ilość przeszkleń zaprojektowano od strony południowej. Inaczej od strony północnej, historycznie wyposażonej w tzw. tradytor. Tu przyjęto ascetyczne i surowe podejście do ukształtowania formy obiektu w postaci jednorodnych pseudo-betonowych płaszczyzn tworzących jego bryłę.

Części wspólne i mieszkania doświetlono świetlikami o konstrukcji aluminiowej.

Kontrowersyjny Rawelin to ukłon w stronę Fortu VIII

Architektom nie można odmówić odwagi, którą wykazali się podejmując decyzję o odtworzeniu historycznej formy rawelinu. Choć budynek z pewnością wywoła skrajne opinie i może być postrzegany jako pretensjonalny, jego obecność nie jest przypadkowa. Sąsiadując z Fortem VIII, nie pozwala mu zniknąć wśród nowoczesnej zabudowy – przeciwnie, wzmacnia jego wyrazistość i podkreśla unikalny charakter miejsca. Czy decyzja ta okaże się trafna, pokażą kolejne lata, w trakcie których budynek stopniowo wtopi się w tkankę miejską.

