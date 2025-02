Spis treści

Kamienica pod Błękitnymi Podkowami przy ul. Ruskiej 32 - 33 we Wrocławiu to budynek korzeniami sięgający jeszcze średniowiecza. Poważniejszą przebudowę przeszedł w XIX w., najpierw w 1820 r., a później w 1880 r.

Klasycystyczna, pięciokondygnacyjna kamienica o powierzchni użytkowej aż 1400 m kw. swoją nazwę zawdzięcza dekoracyjnym motywom podków umieszczonych na jej elewacji.

Obiekt ten znajdował się w rękach miasta, które od 2015 r. próbowało go sprzedać. Ponieważ nie było chętnych, obniżono cenę z 5,5 mln zł do 4,6 mln zł. Nowym właścicielem kamienicy została wrocławska firma budowlana Bud-Rem.

– Opracowywali projekt, prowadzili rozmowy z MKZ i ostatecznie dostali zgodę na przeprowadzenie remontu elewacji oraz wnętrz

– dodaje.

Tak wyglądała kamienica w 2011 r.

Tak prezentowała się w 2023 r.

Prace renowacyjne elewacji rozpoczęły się w sierpniu 2017 r. i trwały aż do października 2019 r.

Najwięcej pracy zajęło odrestaurowanie ostatnich dwóch pięter kamienicy, które z reguły są najbardziej zniszczone przez czas i warunki atmosferyczne. Sporo trudności sprawił także montaż dużych elementów architektonicznych.

– Właściwie poza sporą częścią tynków, naczółkami, czy kapitelami wszystko musiało być odtwarzane na nowo

– opowiada.

Nie mniej kłopotów sprawiło także przywrócenie oryginalnego podziału otworów okiennych na pierwszym piętrze, czy montaż bardzo dużych i ciężkich elementów, takich jak kroksztyny na samej górze elewacji.

– Kiedy mamy jedynie otynkowaną, prostą elewację, to od góry można sobie wszystko po kolei rozplanować. W momencie, gdy na przykład gzyms nie może być ciągniony na samej elewacji, bo przeszkadzają oryginalne elementy architektoniczne, a musi być jakoby osobnym profilem zamontowanym po częściowym skuciu pierwotnego i zdegradowanego gzymsu, to robi się dużo problemów

Poza elewacją odnowiono także sień. Odtworzenia ma się doczekać również klatka schodowa.

– Nasza firma była odpowiedzialna też za remont przepięknej sieni, która musiała zostać odwzorowana. Przepisy przeciwpożarowe nie pozwoliły na pozostawienie pięknego, polichromowanego sufitu, więc go odtwarzaliśmy, oraz jedynego zachowanego w budynku pieca kaflowego. Pozostałe zostały rozkradzione albo zdemontowane. Natomiast inne firmy wykonywały sztukaterie do wnętrz na wzór starych czy restaurowały schody

– opowiada.

Wrocławianie mogli kojarzyć Kamienicę pod Błękitnymi Podkowami dzięki jej dekoracyjnej fasadzie, na której widniała postać, która w wyniku działań wojennych lub po prostu zniszczenia przez nowych mieszkańców, straciła głowę.

– Trudno powiedzieć czy był to efekt przypadkowego utrącenia w wyniku działań wojennych (w elewacji znalazłam pozostałości po kulach) czy może antagonizmy, którymi kierowali się pierwsi przesiedleni wrocławianie, sprawiły, że ów rzeźba została pozbawiona głowy, a może efekt "zabawy"strzeleckiej Rosjan? Takie historie przecież też się zdarzały. Faktem jest, że najprawdopodobniej w latach 80. podczas remontu jakiś budowlaniec dorobił głowę – jak wcześniej mniemano – kowalowi. Okazało się, że bardzo niekształtna i za duża głowa była jedynie prowizorką, a sama postać, to nie kowal, a bóg Merkury, o czym świadczyły jego atrybuty (sakiewka z pieniędzmi, ułamany wówczas Kaduceusz itp.)

– wyjaśnia.

Podczas prac renowacyjnych najpierw oczyszczono rzeźbę wodą. Wtedy wydało się, że jej głowa jest wykonana z całkiem innego materiału niż tułów.

– Oryginał jest ceramiczny, bardzo twardy i ładnie opracowany. Mimo że jest trochę nieproporcjonalny, to głowa absolutnie nie pasowała do tułowia. Wystarczyło trochę postukać młotkiem, by okazało się, że to betonowa wstawka, po prostu narzucona i uformowana na wystającym pręcie (zbrojeniu)

– dodaje na koniec Luiza Kostańska.