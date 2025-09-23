Projektując szkołę, chcieliśmy, by była czymś więcej niż tylko miejscem nauki. Budynek miał stać się wehikułem, który zabiera uczniów w przyszłość - ku nieznanemu. Nadaliśmy mu formę trójkąta przypominającego statek kosmiczny. Nazwaliśmy go ‘srebrną strzałą’, tłumaczy Alver.

Wyraźny podział funkcjonalny obiektu uwidacznia się już w strukturze bryły: dwie górne kondygnacje, przeznaczone na sale dydaktyczne, wyraźnie oddzielone są od parteru, pełniącego rolę przestrzeni wspólnej. „To miejsce spotkań, rozmów, życia społecznego. Można powiedzieć, że symbolicznie znajduje się ‘pod statkiem kosmicznym”, dodaje architekt.

Kontrast między strefami użytkowymi podkreślono także za pomocą wykorzystanych materiałów. Parter obłożono czerwonym wykończeniem, które płynnie przechodzi z wnętrza na zewnątrz, łącząc dwa odmienne światy.

"Wyższe kondygnacje, przeznaczone do nauki, zaprojektowano jako spokojne i sprzyjające koncentracji - z użyciem jasnych, ciepłych tonów bieli oraz naturalnego drewna pochodzącego z Estonii" - wyjaśnia architekt.

Program funkcjonalny budynku opiera się na wyraźnym podziale: klasy zlokalizowano na obrzeżach, natomiast przestrzenie wspólne - salę widowiskową, stołówkę i salę wielofunkcyjną - umieszczono w centralnej części. "Kluczowe było zapewnienie dostępu światła dziennego do tych stref - osiągnięto to dzięki zastosowaniu okien do płaskiego dachu" - podkreśla Alver.

Przestronna sala w centrum budynku łączy obie kondygnacje edukacyjne, a naturalne światło wpadające przez okna do płaskiego dach czyni ją jasną i przyjazną. Okna zostały wyposażone w solarne rolety zaciemniająco-plisowane, więc w razie potrzeby salę można całkowicie zaciemnić, co znacząco zwiększa jej możliwości funkcjonalne.

"W dobie ekranów, smartfonów i wszechobecnego sztucznego światła, architektura musi stawiać opór tej alienacji od światła naturalnego. Naszym zadaniem jako architektów jest przywracanie mu znaczenia, ze względu na jego wpływ na dobrostan psychiczny i fizyczny użytkowników przestrzeni”, podkreśla Alver.

Budynek państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Mustamäe, w Tallinie, zrealizowany przy ulicy Akadeemia tee 25, autorstwa pracowni Architect Must, nawiązuje do technicznego profilu szkoły. Projekt powstał z myślą o wspieraniu rozwoju uczniów poprzez nowoczesne technologie. Koncepcja nawiązuje do symbolicznych horyzontów – celów, które można osiągnąć poprzez rozwój technologiczny. „Srebrna strzała” symbolizuje sprawność – szybkość, precyzję i jasność myślenia.

Korpus szkoły przypomina futurystyczny, srebrzysty pojazd, który unosi się nad parterowym krajobrazem. W ujęciu urbanistycznym budynek harmonizuje z liniową strukturą instytucji naukowo-badawczych wzdłuż Akadeemia tee. Przebiegający między obiektami trakt pieszy pełni funkcję wejścia do kampusu Tehnopol od strony Mustamäe.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w dwóch częściach budynku — edukacyjnej (trójkątnej) oraz sportowej (kwadratowej), połączonych ze sobą na poziomie parteru, ukrytego w topografii terenu. To właśnie z tej kondygnacji wychodzi ścieżka piesza łącząca kampus Tehnopol z końcowym przystankiem trolejbusowym.

Budynek przewidziany jest dla 1080 uczniów i 120 nauczycieli. Jego powierzchnia wynosi 8066 m², a sam obiekt spełnia standardy niemal zeroenergetyczne (klasa energetyczna A).

