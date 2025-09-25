Rozmowy Muratora: Krystyna Baran, Wiśniowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kongres Nowej Mobilności Katowice 2025

Nie tylko na 10 scenach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w kuluarach toczą się rozmowy. Goście są też w naszym studio.

Gościliśmy już m.in.

Kazimierza Karolczaka, przewodniczącego GZM,

marszałka woj. śląskiego Wojciecha Saługę

Wojciecha Czyżewski, prezes Fabryki Pełnej Życia

architekta Oskara Grąbczewskiego

architekta Macieja Frantę

urbanistę Chorzowa Michała Lorbieckiego

architektkę Monikę Arczyńską

architekta Tomasza Koniora

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM). Gospodarzem wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a współgospodarzem Miasto Katowice.

Podczas tegorocznej edycji uczestnicy słuchają wystąpień i paneli z udziałem postaci świata biznesu, nauki i administracji. Wśród gości i prelegentów są m.in.:

Carlo Ratti, architekt i profesor MIT, kurator tegorocznego Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji, uznawanego za jednego z najważniejszych myślicieli współczesnej urbanistyki. Rozmowę z nim moderował redaktor naczelny Architektury - murator - Artur Celiński

Françoise Poggi, która przez siedem lat odpowiadała za europejski łańcuch dostaw Tesli.

Hui Zhang z NIO Europe wniesie natomiast perspektywę chińskiego giganta elektromobilności wraz z wdrażaniem marki na inne rynki

Beatriz Yordi z DG Climate Action Komisji Europejskiej – architektki systemu handlu emisjami UE – która wyjaśni kwestie dotyczące regulacji kształtujących przyszłość transportu

Ydanis Rodriguez, komisarz ds. transportu Nowego Jorku

Miłosz Motyka – Minister Energii,

Beatriz Yordi – Dyrektor ds. Rynków Węglowych i Mobilności w Komisji Europejskiej,

Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,

Agnieszka Czajka – Vice President Motors Professional Europe w OLX Group/OTOMOTO.

Są też prezentacje i pokazy premierowe. Część merytoryczna skupia się wokół sześciu głównych ścieżek tematycznych:

Clean Transport

Urban Innovation

Sustainable EconomyInfrastructure & Investments

Climate Policy

Life Quality & Health

– Tegoroczny Kongres Nowej Mobilności będzie przełomowy - uważał już przed imprezą Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSNM. Dlaczego? - 2025 rok może być kamieniem milowym dla polskiej elektromobilności. Po trudach ubiegłego roku odnotowujemy wyraźne wzrosty sprzedaży, czego potwierdzeniem jest rekordowy udział pojazdów elektrycznych w rejestracjach nowych samochodów w maju. Pomimo złagodzenia przepisów dotyczących średniej emisji CO₂ od producentów, nie przewidujemy spowolnienia dynamiki rozwoju całego rynku. Branża potrzebuje dalszych, zdecydowanych działań - dodaje.

Powstanie Centrum Nowej Mobilności. Jest list intencyjny

Podczas wydarzenia podpisano list intencyjny w sprawie powołania Centrum Nowej Mobilności w woj. śląskim.

Kongres Nowej Mobilności w Katowicach to też ponad 180 debat, warsztatów i wystąpień merytorycznych, 400 prelegentów — wśród nich przedstawiciele krajowych władz, sektora prywatnego, organizacji międzynarodowych, którzy omawiają strategie transformacji mobilności, 7 tys. uczestników przez 3 dni wydarzenia, 12 000 m² powierzchni wystawienniczej i 50 partnerów i wystawców.

