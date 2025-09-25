Rok 2025 może być kamieniem milowym dla polskiej elektromobilności. 6. Kongres Nowej Mobilności. Mamy tu swoje studio

Dorota Niećko
2025-09-25

W Katowicach trwa Kongres Nowej Mobilności 2025. Studio Muratora i Architektury-murator jest tu obecne. Dzięki naszej relacji możecie na bieżąco śledzić wydarzenia – od otwarcia prelekcji, przez debaty, po wystawy. Publikujemy zdjęcia, komentarze i najświeższe informacje prosto z Katowic, abyście niczego nie przegapili. To już szósta edycja wydarzenia.

Rozmowy Muratora: Krystyna Baran, Wiśniowski

Kongres Nowej Mobilności Katowice 2025

Nie tylko na 10 scenach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w kuluarach toczą się rozmowy. Goście są też w naszym studio.

Gościliśmy już m.in.

  • Kazimierza Karolczaka, przewodniczącego GZM,
  • marszałka woj. śląskiego Wojciecha Saługę
  • Wojciecha Czyżewski, prezes Fabryki Pełnej Życia
  • architekta Oskara Grąbczewskiego
  • architekta Macieja Frantę
  • urbanistę Chorzowa Michała Lorbieckiego
  • architektkę Monikę Arczyńską
  • architekta Tomasza Koniora

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM). Gospodarzem wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a współgospodarzem Miasto Katowice.

Architektura - murator na Kongresie Nowej Mobilności

Carlo Ratti i Ydanis Rodriguez w Katowicach

Podczas tegorocznej edycji uczestnicy słuchają wystąpień i paneli z udziałem postaci świata biznesu, nauki i administracji. Wśród gości i prelegentów  są m.in.:

  • Carlo Ratti, architekt i profesor MIT, kurator tegorocznego Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji, uznawanego za jednego z najważniejszych myślicieli współczesnej urbanistyki. Rozmowę z nim  moderował redaktor naczelny Architektury - murator  - Artur Celiński
  • Françoise Poggi, która przez siedem lat odpowiadała za europejski łańcuch dostaw Tesli. 
  • Hui Zhang z NIO Europe wniesie natomiast perspektywę chińskiego giganta elektromobilności wraz z wdrażaniem marki na inne rynki
  • Beatriz Yordi z DG Climate Action Komisji Europejskiej – architektki systemu handlu emisjami UE – która wyjaśni kwestie dotyczące regulacji kształtujących przyszłość transportu
  • Ydanis Rodriguez, komisarz ds. transportu Nowego Jorku
  • Miłosz Motyka – Minister Energii,
  • Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
  • Agnieszka Czajka – Vice President Motors Professional Europe w OLX Group/OTOMOTO.

 Są też prezentacje i pokazy premierowe. Część merytoryczna skupia się wokół sześciu głównych ścieżek tematycznych:

  • Clean Transport
  • Urban Innovation
  • Sustainable EconomyInfrastructure & Investments
  • Climate Policy
  • Life Quality & Health

– Tegoroczny Kongres Nowej Mobilności będzie przełomowy - uważał już przed imprezą Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSNM. Dlaczego? - 2025 rok może być kamieniem milowym dla polskiej elektromobilności. Po trudach ubiegłego roku odnotowujemy wyraźne wzrosty sprzedaży, czego potwierdzeniem jest rekordowy udział pojazdów elektrycznych w rejestracjach nowych samochodów w maju. Pomimo złagodzenia przepisów dotyczących średniej emisji CO₂ od producentów, nie przewidujemy spowolnienia dynamiki rozwoju całego rynku. Branża potrzebuje dalszych, zdecydowanych działań - dodaje.

Powstanie Centrum Nowej Mobilności. Jest list intencyjny

Podczas wydarzenia podpisano list intencyjny w sprawie powołania Centrum Nowej Mobilności w woj. śląskim.

Kongres Nowej Mobilności w Katowicach to też ponad 180 debat, warsztatów i wystąpień merytorycznych, 400 prelegentów — wśród nich przedstawiciele krajowych władz, sektora prywatnego, organizacji międzynarodowych, którzy omawiają strategie transformacji mobilności, 7 tys. uczestników przez 3 dni wydarzenia, 12 000 m² powierzchni wystawienniczej i 50 partnerów i wystawców.

Naszym partnerem jest nebbo.pl - to ta firma udostępniła nam meble do stodia.

Zdjęcia z wydarzenia w MCK 23 września 2025

