Kongres Nowej Mobilności Katowice 2025
Nie tylko na 10 scenach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w kuluarach toczą się rozmowy. Goście są też w naszym studio.
Gościliśmy już m.in.
- Kazimierza Karolczaka, przewodniczącego GZM,
- marszałka woj. śląskiego Wojciecha Saługę
- Wojciecha Czyżewski, prezes Fabryki Pełnej Życia
- architekta Oskara Grąbczewskiego
- architekta Macieja Frantę
- urbanistę Chorzowa Michała Lorbieckiego
- architektkę Monikę Arczyńską
- architekta Tomasza Koniora
Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM). Gospodarzem wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a współgospodarzem Miasto Katowice.
Carlo Ratti i Ydanis Rodriguez w Katowicach
Podczas tegorocznej edycji uczestnicy słuchają wystąpień i paneli z udziałem postaci świata biznesu, nauki i administracji. Wśród gości i prelegentów są m.in.:
- Carlo Ratti, architekt i profesor MIT, kurator tegorocznego Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji, uznawanego za jednego z najważniejszych myślicieli współczesnej urbanistyki. Rozmowę z nim moderował redaktor naczelny Architektury - murator - Artur Celiński
- Françoise Poggi, która przez siedem lat odpowiadała za europejski łańcuch dostaw Tesli.
- Hui Zhang z NIO Europe wniesie natomiast perspektywę chińskiego giganta elektromobilności wraz z wdrażaniem marki na inne rynki
- Beatriz Yordi z DG Climate Action Komisji Europejskiej – architektki systemu handlu emisjami UE – która wyjaśni kwestie dotyczące regulacji kształtujących przyszłość transportu
- Ydanis Rodriguez, komisarz ds. transportu Nowego Jorku
- Miłosz Motyka – Minister Energii,
- Beatriz Yordi – Dyrektor ds. Rynków Węglowych i Mobilności w Komisji Europejskiej,
- Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
- Agnieszka Czajka – Vice President Motors Professional Europe w OLX Group/OTOMOTO.
Są też prezentacje i pokazy premierowe. Część merytoryczna skupia się wokół sześciu głównych ścieżek tematycznych:
- Clean Transport
- Urban Innovation
- Sustainable EconomyInfrastructure & Investments
- Climate Policy
- Life Quality & Health
– Tegoroczny Kongres Nowej Mobilności będzie przełomowy - uważał już przed imprezą Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSNM. Dlaczego? - 2025 rok może być kamieniem milowym dla polskiej elektromobilności. Po trudach ubiegłego roku odnotowujemy wyraźne wzrosty sprzedaży, czego potwierdzeniem jest rekordowy udział pojazdów elektrycznych w rejestracjach nowych samochodów w maju. Pomimo złagodzenia przepisów dotyczących średniej emisji CO₂ od producentów, nie przewidujemy spowolnienia dynamiki rozwoju całego rynku. Branża potrzebuje dalszych, zdecydowanych działań - dodaje.
Powstanie Centrum Nowej Mobilności. Jest list intencyjny
Podczas wydarzenia podpisano list intencyjny w sprawie powołania Centrum Nowej Mobilności w woj. śląskim.
Kongres Nowej Mobilności w Katowicach to też ponad 180 debat, warsztatów i wystąpień merytorycznych, 400 prelegentów — wśród nich przedstawiciele krajowych władz, sektora prywatnego, organizacji międzynarodowych, którzy omawiają strategie transformacji mobilności, 7 tys. uczestników przez 3 dni wydarzenia, 12 000 m² powierzchni wystawienniczej i 50 partnerów i wystawców.
