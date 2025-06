i Autor: Ecophon Saint-Gobain

Zamieniamy się w słuch – kampania Ecophon o tym, co naprawdę słychać w nowoczesnych wnętrzach

Ecophon Saint-Gobain 11:20 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

„Zamieniamy się w słuch” to coś więcej niż hasło. To filozofia działania marki Ecophon Saint-Gobain, która wyraża nasze podejście do współpracy z projektantami i użytkownikami przestrzeni. Słuch to nasz ulubiony zmysł – kluczowy nie tylko w odbiorze otoczenia, ale także w budowaniu relacji. Słuchamy potrzeb, obserwujemy wyzwania i tworzymy rozwiązania, które odpowiadają na realne oczekiwania. Nasze „uszy” są symbolem bliskości z klientem i świadomości, jak ważna jest jakość środowiska dźwiękowego w codziennym funkcjonowaniu człowieka.

Nowoczesne wnętrza to coś więcej niż światło i forma – Akustyka jest jak powietrze. Nie widać jej, dopóki nie zacznie przeszkadzać – mówi Marcin Latta, akustyk i ekspert z Ecophon. – Naszym celem jest nie tylko edukacja, ale i konkretne wsparcie projektantów w tworzeniu wnętrz, które są piękne i funkcjonalne – również akustycznie. Dzisiejsze wnętrza często łączą wiele funkcji – są elastyczne, zmienne i dostępne dla różnych grup użytkowników. To wyzwanie, ale też ogromna szansa: odpowiednio zaprojektowana akustyka może realnie podnieść komfort przebywania w takich przestrzeniach, poprawiając zrozumiałość mowy, koncentrację, prywatność i ogólne samopoczucie. Autor: Ecophon Saint-Gobain Różnorodne materiały, spójna jakość akustyczna Nowoczesne rozwiązania akustyczne nie muszą być ukryte w suficie technicznym. Dzięki materiałom takim jak tkanina, drewno czy tynk, akustyka może stać się elementem designu. Estetyka i dźwięk tworzą razem zgrany duet, który można elastycznie dopasować do charakteru przestrzeni. Przykłady? Oto nowe i sprawdzone rozwiązania od Ecophon: Tynk akustyczny Ecophon Fade™ – tworzy gładką, bezszwową powierzchnię, którą można dopasować kolorystycznie do każdej wizji architektonicznej. Idealny do zaokrągleń, kopuł i nieregularnych przestrzeni.

Tkanina napinana Ecophon Clipso™ – umożliwia tworzenie aranżacji na sufitach i ścianach, które wyglądają jak część wystroju, a jednocześnie skutecznie pochłaniają dźwięk. Dowolne kolory, nadruki, kształty.

Wełna drzewna Ecophon Saga™ – łączy naturalne piękno drewna z doskonałą akustyką. To produkt o ciepłym, przyjaznym charakterze, idealny do przestrzeni edukacyjnych, biurowych i rekreacyjnych.

Panele wolnowiszące Ecophon Solo™ – dają swobodę w projektowaniu form i wysokości zawieszenia. Można je łatwo komponować, tworząc zarówno minimalistyczne, jak i ekspresyjne instalacje.

Nowość – Ecophon Focus™ Dt – sufit modułowy z ukrytą konstrukcją i dekoracyjnym aluminiowym profilem. Elegancki design idzie w parze z klasą pochłaniania dźwięku A – to idealne rozwiązanie do reprezentacyjnych wnętrz. Autor: Ecophon Saint-Gobain Design, który dobrze brzmi Wszystkie te systemy łączy jedno: pełnią kluczową, choć dyskretną funkcję. Wspierają użytkownika – redukując hałas, poprawiając jakość rozmów i zapewniając komfort – a przy tym doskonale współgrają z założeniami wizualnymi projektanta. Dzięki temu akustyka nie musi być kompromisem, a wręcz przeciwnie – może być jednym z najbardziej wyrazistych i użytecznych elementów przestrzeni. Autor: Ecophon Saint-Gobain Pełne wsparcie – od koncepcji po realizację Kampania to nie tylko prezentacja produktów, ale też zestaw narzędzi, przewodników i inspiracji: interaktywne symulacje akustyczne ,

, case studies z całego świata ,

, moodboardy i poradniki projektowe ,

i , możliwość konsultacji i doboru rozwiązań. To konkretne wsparcie dla tych, którzy chcą projektować mądrze, odpowiedzialnie i z myślą o komforcie użytkownika. Autor: Ecophon Saint-Gobain Ecophon Saint-Gobain zaprasza architektów, projektantów wnętrz, inwestorów i użytkowników do wspólnego odkrywania, jak dobrze może brzmieć współczesna przestrzeń. Bo dobrze zaprojektowany dźwięk to nie tylko komfort – to lepsza jakość życia. Więcej informacji i wszystkie materiały: ecophon.com/pl/launches/were-all-ears Autor: Ecophon Saint-Gobain