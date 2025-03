Spis treści

Jeden z najczęściej podpalanych zabytków

Dawny młyn Szancera w centrum Tarnowa to jeden z ostatnich przykładów XIX-wiecznej architektury przemysłowej w mieście. Budynek, wpisany na listę zabytków, zasłynął niechlubnie jako jeden z najczęściej podpalanych obiektów w Polsce. W 2024 roku konserwator zabytków wyraził zgodę na jego przebudowę na hotel znanej sieci. Na początku 2025 roku, po długich negocjacjach, nieruchomość kupiła Grupa Arche. Wkrótce ruszają prace rewitalizacyjne, które przekształcą ruinę w nowoczesny hotel.

Tak o zabytku wypowiadał się Jakub Kwaśny, prezydent Tarnowa:

Grupa Arche zdecydowała się i będzie realizowała Młyn Szancera. To jedno z tych tzw. miejsc wstydu w Tarnowie, które od lat mieszkańcy wskazują jako problemy do natychmiastowego rozwiązania (...).

Plany stworzenia galerii sztuki nie doszły do skutku

Historia młyna Szancera sięga 180 lat wstecz, kiedy przekształcono dawny młyn wodny w nowoczesny młyn parowy. Do 1939 roku budynek młyna pozostawał w rękach rodziny Szancerów, jednak w czasie okupacji przejęli go Niemcy. Po II wojnie światowej został znacjonalizowany i działał aż do upadku PRL-u.

W 2006 roku miasto Tarnów odkupiło opuszczony obiekt z planami stworzenia galerii sztuki, jednak projekt nie doszedł do skutku. W 2009 roku młyn sprzedano lokalnemu przedsiębiorcy. W 2015 roku wybuchły tam dwa pożary, które zniszczyły dach i część drewnianych kondygnacji. Ekspertyzy wykazały jednak, że budynek nie wymaga rozbiórki. W 2020 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków Małopolski.

Ze 170 pokoi tylko 28 znajdzie się w części istniejącej

Nowy właściciel planuje zachować ocalałe historyczne wnętrza i dobudować skrzydło hotelowe, obok części konferencyjno-gastronomicznej. Budowa rozpocznie się już najbliższego lata. Jak zapowiada Grupa ARCHE:

Pierwszych klientów będziemy mogli ugościć już w 2027 r. Obiekt znajduje się w centrum miasta i będzie hotelem z zapleczem konferencyjnym i restauracyjnym stanowiącym piękną wizytówkę miasta. Zrewitalizowany Młyn zostanie rozbudowany o nowe przestrzenie, 170 pokoi, w tym 28 w części istniejącej, 142 w części rozbudowywanej oraz o około 1 tys. 600 m kw. powierzchni usługowej.

Hotel będzie otwarty na duże wydarzenia branżowe oraz spotkania kulturalne i rozrywkowe dla różnych grup wiekowych. Restauracja hotelowa ma być dostępna nie tylko dla gości, ale także dla mieszkańców i turystów. Sprzedaż pokoi hotelowych w Systemie Arche dla inwestorów rozpocznie się w kwietniu – informuje Magdalena Sidorowicz, dyrektor sprzedaży i marketingu Arche SA.

Grupa Arche często inwestuje w obiekty zabytkowe

Grupa Arche to dynamicznie rozwijająca się firma, która poza działalnością hotelową i deweloperską czerpie przychody także z działalności gastronomicznej oraz produkcji prefabrykatów i mebli. Jej specjalnością są spektakularne projekty rewitalizacyjne, przywracające do życia historyczne przestrzenie poprzemysłowe.

Do flagowych realizacji Arche należy m.in. przekształcenie dawnej cukrowni w Żninie, której ponadstuletnia historia zakończyła się likwidacją zakładu w 2004 roku. Firma stworzyła tam wielofunkcyjny kompleks z hotelem, muzeum cukrownictwa oraz przestrzenią rekreacyjną z kinem, kręgielnią i dostępem do Jeziora Żnińskiego Dużego, wcześniej zamkniętego dla mieszkańców. Podobną metamorfozę przeszły takie obiekty jak m.in. dawna fabryka samolotów w Mielnie czy koszary w Górze Kalwarii.