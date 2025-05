Spis treści

Aktualizacja, maj 2025

Ponad pół roku po przejściu powodzi, w maju 2025, Kłodzko w woj. dolnośląskim odwiedzili reporterzy Eski. W majówkę obiekty noclegowe w w Kotlinie Kłodzkiej przeżywały pełne obłożenie. Turyści wracają do Kłodzka. Tak opisują swoje wrażenia z tego pięknego miasta reporterzy Eski:

- Spacerując ulicami Kłodzka, szczególnie w jego niżej położonych rejonach, jak np. ulicą Grottgera, czy Matejki, trudno nie zauważyć pustych lokali. Część z nich to zamknięte sklepy, restauracje i punkty usługowe, które jeszcze rok temu tętniły życiem. Po powodzi, która we wrześniu ubiegłego roku zniszczyła część Kotliny Kłodzkiej wielu właścicieli nie zdecydowało się na ponowne otwarcie.

A co mówią właściciele pensjonatów i restauracji?

- Pierwsze pokoje na pierwszym piętrze, które zostały zalane, udało nam się otworzyć na majówkę. Apartamenty na parterze nie zaczęliśmy remontować, bo dalej jest tam około 40 procent wilgotności. Myślę, że remont zaczniemy dopiero za jakieś dwa miesiące– mówią właściciele Willi Nad Rzeką.

Wcześniej pisaliśmy: Od 31 stycznia znów można jechać pociągiem na trasie Kłodzko - Kudowa. Przypomnijmy - powódź zniszczyła 500-metrowy odcinek linii kolejowej między Kłodzkiem Nowym a Kłodzkiem Zagórzem.

Kłodzko. Most Gotycki niczym most Karola, schody i strome uliczki jak na Sycylii

Wchodząc na stare miasto przez Most Gotycki (most św. Jana), z łatwością można sobie wyobrazić, że jesteśmy we Florencji. Albo w czeskiej Pradze, bo most św. Jana swoim wyglądem i historią przypomina słynny Most Karola. A schody na starówce i strome uliczki? Przecież to Sycylia. Ale nie, to Kłodzko, miasto w Polsce, na Dolnym Śląsku. Czy Wam też wydaje się przypominać włoskie miasteczko?

Pięknie zachowane kamienice i średniowieczny układ urbanistyczny. Tak było jeszcze tydzień temu. Teraz jednak turystyczne centrum Kotliny Kłodzkiej już tak nie wygląda. Wezbrane wody Nysy Kłodzkiej i kanału Młynówka spowodowały w mieście ogromne zniszczenia. Zniszczona jest infrastruktura, zalane domy, kościoły, zabytki, a także drogi, chodniki, tereny zielone. Uszkodzone są mosty, zerwana kostka brukowa.

Zalany był m.in. kościół franciszkanów.

W rozmowie z TOK FM burmistrz Kłodzka Michał Piszko przyznał, że skala zniszczeń jest ogromna. - To jest około 35-38 proc. miasta. Cała dolna część - wyspa Piasek, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dotknęło to od 3,4 do 4 tys. mieszkańców - mówił.

Pod wodą znalazła się spora część Starego Miasta w Kłodzku

Na szczęście rzeka Nysa Kłodzka płynie już z powrotem w korycie. Wody spłynęły też z terenu Wyspy Piasek oraz prawej części Nysy Kłodzkiej (częściowo).

Jezioro zaporowe na Nysie Kłodzkiej

- Podobno woda płynęła z prędkością 30 km na godzinę. A wraz z nią płynęło wszystko — drzewa i samochody. To właśnie one rozbijały witryny sklepów - mówił portalowi deon.pl Andrzej Migacz SJ, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku.

Skala zniszczeń jest gigantyczna. Pod wielką wodą znalazła się spora część Starego Miasta, ośrodek sportu, osiedla, place, ulice. Miejscowe władze szacują straty na minimum 100 milionów złotych. A odbudowa potrwa kilka lat. Natomiast "względnie normalne życie" wróciło do Kłodzka na początku października. Były zamknięte wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki.

Tak wyglądało Kłodzko, gdy opadła woda

Lądek-Zdrój pół roku po powodzi. Nowe zdjęcia

Teraz wszystkie ręce na pokład - apeluje burmistrz. I dodaje: - Jesteśmy zdeterminowani. Oczywiście był moment pewnego załamania, ale on już przeminął. Odbudujemy to miasto.

Najciekawsze kamienice na rynku i starówce w Kłodzku

Most Gotycki (most św. Jana na rzece Młynówka). Powstał między 1281 a 1390 rokiem, w miejscu wcześniejszego drewnianego mostu. Ma około 53 m długości i ok. 6 metrów szerokości. Zbudowany został z kamienia, częściowo ciosanego oraz barokowej cegły. Zaprawą do budowy mostu było spoiwo wapienne z dodatkiem kurzych białek. Podczas wrześniowej powodzi został niemal całkowicie przykryty wodą.

Rynek, apteka "Pod Murzynem". Budynek ma nr 13, a apteka działa tu aż od 400 lat. Pierwszy właściciel Erasmus Lyranus nazwał ją „Pod Murzynem”, aby ją odróżnić od powstałej konkurencyjnej apteki „Pod Złotym Jeleniem”.

Dom, w którym znajduje się apteka „Pod Jeleniem” to kamienica nr 5, która w 1772 roku na swej fasadzie otrzymała charakterystyczny symbol jelenia.

Płaskorzeźby ze zwierzętami: rak, niedźwiedź, wilk

Kamienica przy pl. Chrobrego nr 9. Na płaskorzeźbie jest tu spacerujący niedźwiedź.

Kamienica przy ul. Matejki - tu jako element dekoracyjny użyty został rak.

Budynek przy Grottgera ozdobiony został rzeźbą wilka.

Kamienica nr 14 przy ul. Braci Gierymskich ma lwa.

Ratusz w Kłodzku

Jest neorenesansowy. Został zbudowany w latach 1887–1890 według projektu niemieckiego architekta Ewalda Bergera. Pierwotnie mieścił magistrat miasta Kłodzka, następnie oddział PKO. Od 1990 r. jest siedzibą Burmistrza Kłodzka. Projektantem ratusza był architekt Ewald Berger, który zatrudniony był wcześniej przy przebudowie pałacu w Bożkowie.