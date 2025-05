Spis treści

Tak wygląda Lądek–Zdrój w lutym 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak wygląda Lądek-Zdrój w maju 2025?

W majówkę obiekty noclegowe w w Kotlinie Kłodzkiej przeżywały pełne obłożenie. Ale ślady po wielkiej wodzie w Lądku-Zdroju widać wciąż bardzo mocno. Zresztą widać je też w miejscowościach Krosnowice, Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie, czy Radochów. Na budynkach - skuty tynk. Trwa suszenie gospodarstw. Wiele budynków nad rzeką Biała Lądecka w Lądku -Zdroju jest uszkodzonych lub częściowo zburzonych przez wodę.

Na początku maja miasteczko odwiedzili reporterzy Eski. Usłyszeli, że wśród wielu przedsiębiorców słychać głosy, że gdyby nie pęknięty wał w Stroniu Śląskim, to skończyłoby się na sprzątaniu, a nie aż tak dużych uszkodzeniach budynków. Domy wciąż są zniszczone, tynki skute.

Niektórzy restauratorzy nadal nie otworzyli po powodzi swoich lokali. - Chciałem uciekać z tego miejsca, ale to jest lokal z historią, przedwojenny. Wcześniej prowadzili tu restaurację moi rodzice. Jestem świadomy tego, że wielka woda znowu może przyjść, ale miejsce z tradycją musi pozostać – podkreślał Paweł Alinkiewicz, właściciel restauracji Polska Chata.

Wcześniej pisaliśmy:

Rzeka Biała Lądecka - odbudowa mostu św. Jana

Nad rzeką Biała Lądecka wciąż stoją wypatroszone domy, z uszkodzonymi fundamentami, ścianami. Lokale wzdłuż ulicy Kościuszki są zabite płytami paździerzowymi, w środku widać skute do wysokości ok. 2 m tynki i gołą cegłę. Na kamienicach - ostrzeżenie - Uwaga, budynek niebezpieczny, zakaz wstępu. Zabytkowa kamienica z 1882 roku, której woda dosłownie zabrała balkony, jest zabezpieczona folią. Trwa - powolna - odbudowa domów po powodzi. Tych, które do odbudowy się nadają.

Trwa odbudowa mostu św. Jana. To most z XVI wieku, cenny, ten, z którego fala porwała pilnującego miasta przed powodzią św. Jana Nepomucena. W internecie trwa zrzutka na odbudowę - zebrano około 18 tys. zł. Ale w Lądku i okolicach powódź zdewastowała łącznie kilkanaście mostów i kładek.

W marcu 2025 strażacy zaapelowali, że potrzebują pieniędzy na nowy wóz strażacki potrzeba pół miliona złotych. Na razie strażacy mają ok. 75 tys. zł.

Co się obecnie dzieje w Lądku? Odbudowa

straty w mieniu komunalnym burmistrz Tomasz Nowicki oszacował na ponad 300 milionów złotych. – Biorąc pod uwagę skalę zniszczeń, proces odbudowy będzie rozciągnięty na lata – przyznał.

działają sanatoria w uzdrowisku - położone wyżej uzdrowisko uniknęło zalania. Przyjeżdżają turyści i kuracjusze.

W lutym 2025 roku 5 mln zł na odbudowę mostu złotostockiego (zabytek, łączy starówkę z Osiedlem Słonecznym) przekazali mieszkańcy Wielkopolski. "Życzymy Lądkowi szybkiego powrotu do piękna tego miejsca i naprawienia wszystkich szkód, które ten straszny kataklizm wyrządził" - powiedział po podpisaniu umowy marszałek Marek Woźniak.

W grudniu 2024 roku gmina dostała 56 milionów złotych na prace remontowe. To wsparcie finansowe płynie z różnych źródeł

Niemal 1,7 mln zł na odbudowę na portalu zrzutka.pl zebrał dla powodzian Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady

Na portalu trwa zrzutka na odbudowę zabytkowego mostu św. Jana - prace już trwają. Zebrano 18 tys. zł. Jeśli figura Nepomucena się nie odnajdzie, zostanie wykonana jej replika.

Ekipa Nowak-Mosty Sp. z o.o., firmy z Dąbrowy Górniczej, w grudniu zaczęła budować przyczółki pod tymczasową przeprawę w ciągu ulicy Kościuszki - to polowy most na parking przy „Barbarze”.

Do połowy 2025 Wody Polskie zakończą prace na Białej Lądeckiej i potoku Morawka. To prace na odcinkach o łącznej długości 28 km – na rzece Białej Lądeckiej od profilu mostu drogowego w miejscowości Bielice do profilu mostu drogowego w Radochowie oraz na potoku Morawka. Drugie zadanie obejmuje odcinek rzeki Białej Lądeckiej od profilu mostu drogowego w Radochowie do ujścia rzeki w miejscowości Krosnowice na długości 14 km. Prace obejmują m.in. udrożnienie powstałych zatorów i naprawa wyrw brzegowych.

Zakończyło się wydobycie i usunięcie rumoszu drzewnego z koryta Białej Lądeckiej i Morawki na odcinku o łącznej długości 42 kilometrów. Koszt - 35 mln zł. To zadanie Wód Polskich.

Szkoła Podstawowa przy ul. Kościelnej - gmina postanowiła ją odbudować i rozbudować. Na razie pozyskała na ten cel 15 mln zł. Po feriach uczniowie tu wrócili.

kamienica na rogu ulic Paderewskiego i Kościuszki, usytuowana nad rzeką Białą Lądecką z 1882 jest zrujnowana. Architekci z Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP na ochotnika dokonali wielu analiz, ekspertyz i przekazali wnioski, co robić dalej ze 167 obiektami. Przekazali je do urzędu konserwatorskiego. Dotyczą one m.in. tej właśnie kamienicy. Pisaliśmy o tym tu: Inicjatywa architektów w Lądku

i Autor: Dorota Niećko, Archiwum prywatne Tak wygląda miasteczko Lądek - Zdrój wiele miesięcy po powodzi

Wcześniej pisaliśmy

Lądek-Zdrój po przejściu fali we wrześniu 2024

Lądek-Zdrój podniesie się po powodzi, powiedział burmistrz tego miasta 19 września dla Rzeczpospolitej. Ale przyznał, że "zniszczona jest cała infrastruktura gazowa, wodno-kanalizacyjna, domy rozpadają się na pół, są porywane asfalty, powyrywana jest kostka brukowa, wszystko jest całkowicie pozalewane". Tak wygląda miasteczko po przejściu fali powodziowej na Białej Lądeckiej. Zniszczone są zabytkowe obiekty, jak na przykład kamienny most. Ucierpiał rynek, na którym stoi neorenesansowy XIX-wieczny ratusz. Woda sięgała dwóch metrów, niszcząc wszystkie restauracje, galerie sztuki i kawiarnie. Zniszczyła też XVI-wieczny most św. Jana Nepomucena, który był jednym z symboli miasta. W 1709 r. mieszkańcy Lądka umieścili na nim także figurę św. Jana Nepomucena, patrona mostów i ochrony przed powodziami. Rzeźba patrona prawdopodobnie została zdemontowana i zabezpieczona przed kataklizmem.

Sanatorium w Lądku - dawno wrócili już kuracjusze

Zniszczone były też restauracje i domy w części uzdrowiskowej nad rzeką. Samo uzdrowisko, park oraz Dom Zdrojowy oraz obiekty 23. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego nie zostały zalane. W sanatoriach - bo Lądek to uzdrowisko - zakwaterowano żołnierzy. Wcześniej przyjęto tu też 21 powodzian.

- Mimo nieszczęścia, które dotknęło Lądek-Zdrój, w Długopolu-Zdroju realizujemy wszelkiego rodzaju pobyty - informowali przedstawiciele uzdrowiska.

Po powodzi we wrześniu 2024 w Lądku - Zdroju aż 75 obiektów zakwalifikowano jako zagrażające ludziom. Miasto jest w ruinie. Znowu. W miejscu, w którym rzeka w 1997 podczas tamtej powodzi zmyła drogę, znów płynęła woda. Ale nawet wtedy nie było tyle wody, ile teraz - słychać głosy.

Czytaj też:

Piękne Kłodzko zniszczone. Odbudowa zajmie 5 - 6 lat. Zdjęcia

Miliardy potrzebne na odbudowę

- Apeluję do pana premiera o rozwiązania systemowe i celowaną pomoc, która będzie skierowana najpierw na sprzątanie miasta. Na odbudowę infrastruktury potrzebne będą setki milionów o ile nie miliard złotych. Potrzebne są więc pieniądze - podkreślił Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka. Jednak zarządzanie Lądkiem premier przekazał nadbrygadierowi Michałowi Kamienieckiemu. Chodzi o zarządzanie kryzysowe i działanie w zakresie usuwania skutków powodzi.

- Potrzebujemy mocnego dowodzenia, mocnego kierownictwa - powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Przypomnijmy. W kwietniu 2019 rada miejska Stronia Śląskiego przyjęła rezolucję przeciwko budowie kolejnych zbiorników retencyjnych. Podobne protesty były w gminie Lądek, w miejscowości Radochów. Ludzie bali się wysiedlenia niemal całej wsi. Stronie zostało totalnie zniszczone.

Lądek potrzebuje turystów

- My żyjemy głownie z turystów - mówił burmistrz Tomasz Nowicki. - Jest tak duże zaangażowanie służb, sił i środków, że liczę, że proces odbudowy będzie krótki i intensywny. Na szczęście część pensjonatów jest położona wysoko, w części zdrojowej, na zboczu. To są bezpieczne miejsca, które za chwilę będą mogły funkcjonować.

Ale zanim tu wrócą, potrzebna jest inna pomoc. - Lądek ma ogromne potrzeby infrastrukturalne - potrzebne będą domy dla powodzian, odbudować trzeba będzie oczyszczalnię ścieków i parę innych obiektów - czytamy w poście na FB, jaki opublikował Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady.

Właściciele pensjonatu Alhambra napisali na Fb: Przetrwaliśmy pandemię, skutki wojny w Ukrainie - przetrwamy również ten kataklizm. Potrwa to, bo to nie tylko odbudowa Alhambry, ale przed wszystkim dróg, mostów, infrastruktury w Lądku, tak by Goście mogli wrócić. Potrwa to wiele długich miesięcy.

Lądek-Zdrój we wrześniu zaraz po powodzi. Zdjęcia