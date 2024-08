Hunter Douglas Architectural przedstawia: Tavola™

Dom dla Singla. Single Hauz to wolnostojąca jednostka mieszkalna. Domek ma zaledwie 14 metrów

Wydajność i estetyka

System Tavola™ Closed Baffle charakteryzuje się zamkniętą konstrukcją sufitu poprzez płynne połączenie dwóch różnych metalowych paneli sufitowych: baffla Tavola™ i panelu liniowego 150C. Efektem jest wyrafinowana estetyka, która przewyższa tradycyjne otwarte sufity. Jedną z kluczowych zalet jest efektywność - zamknięta konstrukcja sufitu eliminuje potrzebę wykończania przestrzeni nadsufitowej, np. malowania. Płaski panel liniowy, dostępny w kolorze czarnym, zakrywa niepomalowane obszary ponad sufitem, zapewniając eleganckie wykończenie. Dodatkowo zwiększa atrakcyjność wizualną, ukrywając niedoskonałości i zakłócenia w przestrzeni nadsufitowej. Dzięki szerokiej gamie kolorów i wykończeń dostępnych dla obu paneli, od subtelnych po wyraziste, projektanci mogą tworzyć różnorodne i urzekające projekty sufitów.

i Autor: Hunter Douglas Architectural System Tavola™ Closed Baffle, Hunter Douglas Architectural

Komentując to osiągnięcie, Katrin Summ, Product Manager Ceilings w Hunter Douglas Architectural, podkreśliła:

Zamknięta konstrukcja paneli bafflowych Tavola™ ukrywa wszelkiego rodzaju nierówności przestrzeni nadsufitowej, podnosząc walory wizualne i akustyczne. To wyjątkowe połączenie wydajności i estetyki.

Wyjątkowa wydajność akustyczna

Oprócz zalet w zakresie efektywności, zamknięty system Tavola™ Closed Baffle zapewnia wyjątkową wydajność akustyczną. Oba typy paneli mogą być perforowane i pokryte włókniną akustyczną, co zapewnia wyjątkową absorpcję dźwięku i zwiększa ogólny komfort akustyczny. System Tavola™ Closed Baffle jest idealny do środowisk, w których wydajność akustyczna i estetyka są najważniejsze, w tym biur, wejść do budynków publicznych, salonów i obszarów handlowych.

i Autor: Hunter Douglas Architectural System Tavola™ Closed Baffle, Hunter Douglas Architectural

Tavola™ Closed Baffle to solidna i elegancka konstrukcja sufitu zamkniętego łącząca baffle Tavola™ i panel liniowy 150C. System ma doskonałe parametry akustyczne dzięki perforowanym panelom pokrytym włókniną akustyczną. Jest dostępny w szerokiej gamie kolorów i wykończeń, w tym kolory imitujące wygląd drewna. Jak wszystkie systemy sufitowe Hunter Douglas można go dostosować do konkretnych wymagań projektu.

Firma Hunter Douglas Architectural pozostaje liderem w dziedzinie doskonałości architektonicznej, oferując zarówno standardowe sufity bafflowe, jak i rozwiązania projektowane na zamówienie zgodnie z dokładnymi specyfikacjami.