Scorpio House Bogusława Barnasia i pracowni BXB studio

Projekt schronów Scorpio House, zaprojektowany przez Bogusława Barnasia oraz zespół pracowni BXB studio, otrzymał wyróżnienie Iconic Awards 2024 Winner - w kategorii: Innowacyjna Architektura - Wnętrza - poinformowali architekci. I przyznali, że to dla nich wyjątkowa nagroda.

Organizatorem Iconic Awards jest German Design Council - organizacja powołana w 1953 roku przez niemiecki parlament. Każdego roku nagradza projektantów z całego świata, którzy tworzą innowacyjną i wizjonerską architekturę.

Architekci: odczarowujemy mroczne bunkry wojenne

- Skorpion to największe stworzenie na naszej planecie które jest w stanie przeżyć atak nuklearny, stąd nazwa naszego systemu. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy biurem architektonicznym wyspecjalizowanym w projektowaniu nie tylko tradycyjnych budynków, domów i rezydencji, ale również schronów - chwalą się.

Ta nagroda jest dla nas ważna bo Scorpio House dotyka istotnej problematyki społecznej. Zmieniamy emocjonalny charakter tego typu architektury o negatywnym zabarwieniu. Można powiedzieć, że odczarowujemy mroczne bunkry wojenne, nadając schronom wymiaru ludzkiego, powszechnego i dostępnego. Scorpio House kompletnie odwraca wyobrażenie o schronach, a nawet buduje modę na ich posiadanie. To z kolei przyczyni się do oddolnych działań w postaci prywatnych inwestycji w tego typu obiekty, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo tkanki społecznej w naszym kraju na wypadek sytuacji kryzysowych, nie tylko ataku zbrojnego ale również ekstremalnych zjawisk pogodowych czy pandemii. Warto tutaj wspomnieć, że istnieją kraje, które są w stanie zabezpieczyć przestrzeń w schronach dla wszystkich swoich obywateli. To Szwajcaria czy Finlandia. Szwecja dysponuje takimi obiektami dla 70% społeczeństwa, Norwegia dla 50% a niekorzystnie geopolitycznie położona Polska jedynie dla 3,8%.

Na razie to tematyka przemilczana przez środowisko architektów w Polsce - ocenia BXB Studio. I zapowiada: Już niedługo zaprezentujemy kolejny etap rozwoju naszych schronów. Będzie to Scorpio Garden House - czyli schron z bezpośrednim dostępem do ogrodu.

Schron o wytrzymałości atomowej

Scorpio House to opracowany w BXB studio system budowy schronów o wytrzymałości atomowej, a wygląda jak luksusowy apartament. - Zmieniliśmy definicje schronu, jako inwestycji realizowanej jedynie na czas zagrożenia - przyznają architekci. To przestrzeń o odporności NBC (nuklearnej, biologicznej i chemicznej).

To modułowy, łatwy w transporcie oraz szybki w realizacji system, który można skonfigurować. Bazując na opracowanych elementach powtarzalnych, mona stworzyć dowolny metraż i dowolną funkcję, np. winiarnię, kino domowe, pomieszczenie muzyczne, spa czy miejsce spotkań. Jednocześnie to przestrzeń, która zapewni nam bezpieczeństwo na wypadek pandemii, kataklizmów czy wojny.

Domowy schron o powierzchni 400 mkw

Schron ma powierzchnię ponad 400m2.

- Po raz pierwszy rozpoczęliśmy w 2014 roku, przy okazji realizacji wielkiej rezydencji. Przez kolejne lata obserwowaliśmy niechęć i wahania naszych klientów co do zasadności inwestowania znacznych środków pieniężnych w budowę schronu, który z założenia ma się nigdy nie przydać - mówi architekt Bogusław Barnaś - Stąd zrodził się pomysł aby na nowo zdefiniować pojęcie schronu jako produktu luksusowego, bardziej dostępnego i wielofunkcyjnego. Tak powstał Scorpio House. To projekt, nad którym pracował cały zespół BXB studio, zarówno dział techniczny, dział kreatywny, dział projektowania wnętrz i dział menadżersko-administracyjny. Dziś jesteśmy biurem architektonicznym wyspecjalizowanym w projektowaniu nie tylko tradycyjnych budynków, domów i rezydencji ale również schronów.

Wnętrza Scorpio House bez imitacji okien

Zaawansowana technologia schronu Scorpio House jest dyskretnie ukryta i nieodczuwalna dla codziennego użytkownika. Projekty wnętrz Scorpio House to przestrzeń pełna światła, naturalnych materiałów, nawet zieleni. - Nie imitujemy zewnętrznych okien jak to często bywa w tego typu obiektach a raczej kreujemy poczucie przenikania światła naturalnego do wnętrza przez odpowiednio zaprojektowane ażury, lamele czy sufity - opisują architekci. I dodają: We wnętrzach Scorpio House budujemy odpowiednią akustykę i klimat miejsca stosowny do wybranej funkcji.

Budowa przydomowych schronów. Co mówią przepisy

Aktualnie trwają prace legislacyjne mające na celu poprawę tej sytuacji w naszym kraju. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że budowa przydomowych schronów oraz ukryć doraźnych ma być zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia formalnego. Projekt noweli Prawa budowlanego trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Nad projektem noweli pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W dokumencie zapowiedziano uregulowanie kwestii budowy przydomowych schronów. "Ochrona dla 50 proc. ludności kraju" – tak brzmią założenia projektu rozporządzenia dotyczącego schronów w Polsce. Projektowany przepis ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku

