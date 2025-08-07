Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

CH Land w Warszawie. Tu rok 1999 nigdy się nie skończył?

Budynki z lat 90. znikają w szybkim tempie. Gdy je wznoszono, zachwycały kolorami i nowoczesną architekturą, tak inną od siermiężnych budowli PRL-u. Teraz, ponad 30 lat później, już nam się nie podobają i coraz częściej trafiają pod kilof, by na ich miejscu mogły powstać nowe obiekty. Nie inaczej będzie z CH Land – otwartym w sierpniu 1999 r. centrum handlowym przy metrze Służew, którego dni (jak od dawna zapowiadano) są już policzone.

O tym jednak za moment, bo póki ciekawe centrum handlowe wciąż działa. To pod wieloma względami prawdziwy skansen przełomu lat 90. i dwutysięcznych – wnętrza obiektu przez trzy dekady praktycznie się nie zmieniły. Są tu pastelowe płytki, oczko wodne z karpiami oraz nieczynna od wielu lat wypożyczalnia DVD. Wędrując krętymi korytarzami, można odbyć prawdziwą podróż w czasie – warto się tu wybrać choć na chwilę.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Centrum handlowe Land przy metrze Służew w Warszawie

Centrum handlowe Land najlepsze lata ma za sobą. Pustych lokali jest wiele

Choć centrum handlowe Land niewiele się zmieniło od 1999 r., miejsce to wciąż żyje – chętnie korzystają z niego lokalni mieszkańcy. Nie znajdziemy tu praktycznie tak dziś popularnych sieciówek: to królestwo małych, prywatnych sklepików oraz punktów usługowych. W CH Land m.in. zjeść lody, naprawić telefon, kupić płaszcz, skorzystać z usług jubilera i fryzjera.

– Pierwsze Polskie Centrum Usługowo Handlowe LAND powstało wyłącznie w oparciu o polski kapitał. (…) Rozpoczęcie budowy nastąpiło we wrześniu 1996 r., oddanie w całości do użytku – sierpień 1999 r. W galerii handlowej Centrum LAND możecie Państwo zrobić zakupy w jednym z 200 sklepów, odpocząć i posilić się w jednym z siedmiu lokali gastronomicznych – czytamy na stronie obiektu, która też ma już wygląd mocno niedzisiejszy.

Odwiedzając CH Land, trudno jednak nie zauważyć, jak wiele jest tu zamkniętych i pustych lokali. Część reklam na ścianach kieruje do nieistniejących od dawna sklepów. Upływ czasu najlepiej widać z zewnątrz – ze schodów odpadają popękane płytki, większość wejść straszy brudem i zaciekami, ściany coraz gęściej pokrywają się graffiti. Latem 2022 r. część budynku zwaną Landem A zamknięto na dobre. Obiekt stale jednak pozyskuje nowych najemców i mimo wyglądu wcale nie chyli się ku upadkowi.

Co z Landem w Warszawie? Zmiana planów i inwestora

Ten, kto chce poczuć ducha lat 90., nie powinien zwlekać z wycieczką do CH Land. Centrum handlowe zostanie bowiem wyburzone. Takie plany od lat miał znany deweloper, firma Ghelamco, który zapowiadał rozbiórkę CH Land i budowę w jego miejscu biurowca już w 2022 r. Kilka tygodni temu serwis warszawa.eska.pl uzyskał informację, że rozbiórka CH Land najprawdopodobniej ruszy w 2026 r. Jednak na początku sierpnia 2025 r. „Gazeta Wyborcza” poinformowała, że firma Ghelamco sprzedała swoje udziały w CH Land. Postawiło to wcześniejsze plany (i wszelkie deklarowane terminy) pod znakiem zapytania.

Według propertynews.pl o losach budynku zadecyduje teraz grupa inwestycyjna Dekada. Jak podaje „Wyborcza”, nowy właściciel nadal chce budować biurowiec wg projektu JEMS Architekci, ale dodatkowo w południowej części działki postawi akademik z 200 pokojami i usługami w parterze. Jeśli chodzi o biurowiec, to planowany jest obiekt o wysokości od 13 do 24 m, z 52-metrowym wysokościowcem od strony ul. Wałbrzyskiej.

i Autor: bazaoos.gdos.gov.pl/ Materiały prasowe Wstępna wizualizacja planowanego biurowca Ghelamco w miejscu CH Land w Warszawie

i Autor: bazaoos.gdos.gov.pl/ Materiały prasowe Wstępna wizualizacja planowanego biurowca Ghelamco w miejscu CH Land w Warszawie

Na powyższych wizualizacjach można zobaczyć wstępny projekt nowego biurowca. Ostatecznego projektu jeszcze nie zaprezentowano. W ubiegłym roku Ghelamco podawało, że biurowiec, który zastąpi CH Land, zaoferuje:

ok. 30 tys. m kw. powierzchni biurowej,

ok. 7300 m kw. powierzchni usługowej,

ok. 500 miejsc parkingowych,

ogólnodostępny plac z zielenią w środku kompleksu,

zieleń na tarasach i dachach biurowca.

Deweloper zdradził też, że na parterze biurowca znajdą się restauracje, kawiarnie i sklepy, zaś wyżej – biura. Dla inwestycji wydano już w 2022 r. decyzję środowiskową. Teraz jednak nowy inwestor uzależnia swoje plany od tego, kiedy uzyska pozwolenia na budowę (o obydwa już się stara). Wstępnie jako termin budowy nowych obiektów wskazano lata 2026–2028.

