Nowy wieżowiec przy placu Zawiszy

Dyskusja o budowie wieżowca przy placu Zawiszy toczy się w Warszawie od lat. Trójkątna działka między ulicą Grójecką a Alejami Jerozolimskimi należy dziś do spółki Sobieski Tower, której udziałowcem jest Ghelamco Poland Holding. Inwestor chciałby tu postawić 130-metrowy wieżowiec. W 2022 roku, podczas konsultacji planu miejscowego dla rejonu placu Zawiszy, przedstawił wstępny projekt opracowany przez biuro JEMS Architekci.

To kaskadowo ukształtowana bryła, obniżająca się w kierunku Grójeckiej i stojącego po przeciwnej stronie ulicy hotelu Sobieski, która wyróżnia się elewacją o ceglastym odcieniu i regularnej siatce kwadratowych okien. Na wizualizacjach uwagę zwracają też dwukondygnacyjne tarasy z drzewami pojawiające się na kolejnych poziomach wieży. Według koncepcji budynek Sobieski Tower przy placu Zawiszy dysponować będzie ok. 70 tys. m² powierzchni, w tym na biura przeznaczono ok. 43 tys. m².

Przedstawiona przez inwestora koncepcja Sobieski Tower wzbudziła pewne kontrowersje, głównie z powodu gabarytów budynku, który ma powstać w otoczeniu niskiej, kilkupiętrowej zabudowy Ochoty. Część osób krytykowała również architekturę obiektu, choć trzeba podkreślić, że ostatecznego projektu jeszcze nie zaprezentowano.

Sobieski Tower w zawieszeniu? Ghelamco odpowiada

Plan dopuszczający realizację wieżowca o takich gabarytach Rada Warszawy uchwaliła na początku 2023 roku. W dokumencie zapisano m.in. wysokości poszczególnych segmentów obiektu (dominanta – 130 metrów, część pośrednia – 89 m, najniższa – 36 m) i usytuowanie usług w parterach. 3 lipca 2023 r. spółka Sobieski Tower złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę biurowca. Później temat inwestycji ucichł w mediach. Zapytaliśmy Ghelamco, co dzieje się z Sobieski Tower.

Inwestycja nadal znajduje się w planach Ghelamco. Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym i kompletujemy dokumentację do pozwolenia na budowę. Termin rozpoczęcia inwestycji będzie uzależniony od uwarunkowań rynkowych i decyzji biznesowych. W najbliższym czasie koncentrujemy się na przygotowaniach do rozpoczęcia budowy drugiego etapu kompleksu biurowego VIBE przy ulicy Towarowej

– informuje Michał Nitychoruk, Communication Manager w Ghelamco.

Firma nie wyjaśniła, dlaczego mimo upływu dwóch lat wciąż jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę. Widać jedynie, że inwestycja przy pl. Zawiszy nie jest obecnie traktowana priorytetowo. Warto jednak przypomnieć o trwających od jakiegoś czasu kłopotach finansowych Ghelamco, spowodowanych m.in. zmianami na rynku nieruchomości komercyjnych po pandemii. Jak podawano w komunikacie prasowym z 30 kwietnia cytowanym przez „Puls Biznesu,” „Ghelamco koncentruje się na dalszej redukcji zadłużenia, optymalizacji kapitału obrotowego i wzmocnieniu swojej pozycji płynnościowej”. Może to oznaczać, że Sobieski Tower na realizację poczeka jeszcze długo.

