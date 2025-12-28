Spis treści
Tu zaczęła się budowa osiedla Winogrady i tu jest stadion Posnanii
Rośnie w miejscu symbolicznym. Obok bloków z PRL, od których zaczęła się budowa osiedla Winogrady (kamień węgielny wmurowano 9 maja 1968) i spokojnych uliczek, zabudowanymi okazałymi peerelowskimi domami typu kostka, wśród których wiele jest po lub w trakcie remontu. Nieopodal parku Cytadela, obok boisko Posnanii - dziś do rugby. Sam też ma ambicję stać się obiektem rozpoznawalnym, i to nie tylko w Poznaniu. Oto Aura - aparthotel. Powstaje przy ulicy Słowiańskiej na działkach o numerach 13/1 i 59/1. Projekt został wybrany w wewnętrznym konkursie, odpowiada za niego Robert Konieczny. Prócz hotelu, podziemnego garażu i części usługowej, ma tu być też część rekreacyjno-sportowa, alejki wśród zieleni.
Aura Apartamenty to przedsięwzięcia założyciela Grupy VOX
Obok stadionu od strony ulicy Słowiańskiej na wietrze powiewał latem taki oto "kołnierz" z roślin. To wertykalny ogród, a raczej zapowiedź tego, jak będzie wyglądał cały budynek Aury, jaki posadzono na kontenerze biura sprzedaży. Zobaczcie krótkie wideo, nową wizualizację zimową tej inwestycji i czytajcie dalej.
Oto nowe wizki budującej się w Poznaniu Aury, projektu, do którego zawsze wracam z przyjemnością. Sam chciałbym żyć w budynku tego typu i trochę mi szkoda, że stawiamy go w Wielkopolsce a nie na Śląsku w moich Katowicach - napisał pod koniec 2025 r. na Facebooku architekt Robert Konieczny, autor projektu.
Budynek powstanie na zlecenie prywatnego inwestora. Human Touch Group założył Piotr Voelkel, przedsiębiorca, założyciel Grupy Kapitałowej VOX. To będzie 4-kondygncyjny aparthotel, a w nim:
- 55 apartamentów
- 5 niezależnych wejść
- maksymalnie 4 apartamenty na piętrze
- metraże: od 32 do 153 m²
- dwupoziomowe apartamenty z antresolą
Pokój majsterkowicza i miejsce do mycia rowerów
Na poziomie -1, w strefie garażowej, powstanie pokój majsterkowicza – idealne miejsce na drobne naprawy czy serwis roweru (lub - jak pisze inwestor - realizację projektów DIY, które w apartamencie mogłyby zaburzyć porządek).
W częściach wspólnych Aura Apartamenty pojawią się autorskie dzieła sztuki stworzone przez artystów młodego pokolenia. Za projekt wnętrz stref wspólnych - lobby, spa, korytarzy oraz hali garażowej odpowiada pracownia Mode:lina. Pojawią się w nich między innymi stworzone specjalnie dla tego miejsca prace Alicji Białej i rzeźby Oskara Zięty.
To jednak nie to ma wyróżniać inwestycję, lecz zielona fasada, na której ma zostać zasadzonych 140 tys. roślin. Jakich? Dobrano je pod okiem naukowców z poznańskich uczelni.
Gatunki roślin, wybrane na elewację Aury, pochodzą wyłącznie z Polski, są całkowicie spójne z bezpośrednim otoczeniem budynku. Rośliny będą równomiernie się rozwijały, nie powiększając jednak nadmiernie swojej objętości.
Niektóre gatunki są zimozielone, a inne będą przechodzić przez pełen cykl przebarwienia się i utraty liści na zimę.
- Rośliny będą tu rosły na specjalnej konstrukcji, tworząc wertykalny ogród. Pomiędzy nim a elewacją wytworzy się swoista poduszka powietrzna, chroniąca przede wszystkim przed nagrzewaniem się budynku w czasie upałów. Zieleń podlewana będzie przez automatyczny system korzystający z wód retencyjnych gromadzonych na terenie działki. Automatyzacja ograniczy do minimum tradycyjne zabiegi pielęgnacyjne, wykonywane ręką człowieka. Nawodnienie roślin w 90% pochodzić będzie z przefiltrowanej wody opadowej oraz roztopowej. System podlewania zasilą znajdujące się na dachu panele fotowoltaiczne - czytamy w komunikacie inwestora.
- Głównym założeniem była minimalna ingerencja w istniejący ekosystem oraz, o ile to możliwe, jego wzbogacenie. Pojawił się pomysł, aby bryła budynku wyrastała z istniejącego spiętrzenia terenu i niejako była jego przedłużeniem, tworząc zielone wzgórze - czytamy w informacjach przekazanych przez zespół architektoniczny.
Koniec budowy zaplanowano na 2026 rok. Wiosną 2025 zaczął się drugi etap inwestycji, który obejmuje m.in. strefę usługową.