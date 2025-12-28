Gala konkursu „Życie w Architekturze”, 11 grudnia 2025 r. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tu zaczęła się budowa osiedla Winogrady i tu jest stadion Posnanii

Rośnie w miejscu symbolicznym. Obok bloków z PRL, od których zaczęła się budowa osiedla Winogrady (kamień węgielny wmurowano 9 maja 1968) i spokojnych uliczek, zabudowanymi okazałymi peerelowskimi domami typu kostka, wśród których wiele jest po lub w trakcie remontu. Nieopodal parku Cytadela, obok boisko Posnanii - dziś do rugby. Sam też ma ambicję stać się obiektem rozpoznawalnym, i to nie tylko w Poznaniu. Oto Aura - aparthotel. Powstaje przy ulicy Słowiańskiej na działkach o numerach 13/1 i 59/1. Projekt został wybrany w wewnętrznym konkursie, odpowiada za niego Robert Konieczny. Prócz hotelu, podziemnego garażu i części usługowej, ma tu być też część rekreacyjno-sportowa, alejki wśród zieleni.

Aura Apartamenty to przedsięwzięcia założyciela Grupy VOX

Obok stadionu od strony ulicy Słowiańskiej na wietrze powiewał latem taki oto "kołnierz" z roślin. To wertykalny ogród, a raczej zapowiedź tego, jak będzie wyglądał cały budynek Aury, jaki posadzono na kontenerze biura sprzedaży. Zobaczcie krótkie wideo, nową wizualizację zimową tej inwestycji i czytajcie dalej.

Oto nowe wizki budującej się w Poznaniu Aury, projektu, do którego zawsze wracam z przyjemnością. Sam chciałbym żyć w budynku tego typu i trochę mi szkoda, że stawiamy go w Wielkopolsce a nie na Śląsku w moich Katowicach - napisał pod koniec 2025 r. na Facebooku architekt Robert Konieczny, autor projektu.

i Autor: FB Robert Konieczny/ Archiwum prywatne Aura w Poznaniu - projekt Roberta Koniecznego

Budynek powstanie na zlecenie prywatnego inwestora. Human Touch Group założył Piotr Voelkel, przedsiębiorca, założyciel Grupy Kapitałowej VOX. To będzie 4-kondygncyjny aparthotel, a w nim:

55 apartamentów

5 niezależnych wejść

maksymalnie 4 apartamenty na piętrze

metraże: od 32 do 153 m²

dwupoziomowe apartamenty z antresolą

Pokój majsterkowicza i miejsce do mycia rowerów

Na poziomie -1, w strefie garażowej, powstanie pokój majsterkowicza – idealne miejsce na drobne naprawy czy serwis roweru (lub - jak pisze inwestor - realizację projektów DIY, które w apartamencie mogłyby zaburzyć porządek).

W częściach wspólnych Aura Apartamenty pojawią się autorskie dzieła sztuki stworzone przez artystów młodego pokolenia. Za projekt wnętrz stref wspólnych - lobby, spa, korytarzy oraz hali garażowej odpowiada pracownia Mode:lina. Pojawią się w nich między innymi stworzone specjalnie dla tego miejsca prace Alicji Białej i rzeźby Oskara Zięty.

To jednak nie to ma wyróżniać inwestycję, lecz zielona fasada, na której ma zostać zasadzonych 140 tys. roślin. Jakich? Dobrano je pod okiem naukowców z poznańskich uczelni.

Gatunki roślin, wybrane na elewację Aury, pochodzą wyłącznie z Polski, są całkowicie spójne z bezpośrednim otoczeniem budynku. Rośliny będą równomiernie się rozwijały, nie powiększając jednak nadmiernie swojej objętości.

Niektóre gatunki są zimozielone, a inne będą przechodzić przez pełen cykl przebarwienia się i utraty liści na zimę.

- Rośliny będą tu rosły na specjalnej konstrukcji, tworząc wertykalny ogród. Pomiędzy nim a elewacją wytworzy się swoista poduszka powietrzna, chroniąca przede wszystkim przed nagrzewaniem się budynku w czasie upałów. Zieleń podlewana będzie przez automatyczny system korzystający z wód retencyjnych gromadzonych na terenie działki. Automatyzacja ograniczy do minimum tradycyjne zabiegi pielęgnacyjne, wykonywane ręką człowieka. Nawodnienie roślin w 90% pochodzić będzie z przefiltrowanej wody opadowej oraz roztopowej. System podlewania zasilą znajdujące się na dachu panele fotowoltaiczne - czytamy w komunikacie inwestora.

- Głównym założeniem była minimalna ingerencja w istniejący ekosystem oraz, o ile to możliwe, jego wzbogacenie. Pojawił się pomysł, aby bryła budynku wyrastała z istniejącego spiętrzenia terenu i niejako była jego przedłużeniem, tworząc zielone wzgórze - czytamy w informacjach przekazanych przez zespół architektoniczny.

Koniec budowy zaplanowano na 2026 rok. Wiosną 2025 zaczął się drugi etap inwestycji, który obejmuje m.in. strefę usługową.

