Nowy wymiar przestrzeni parkowania

Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, SUpark zapewnia nie tylko ochronę przed warunkami atmosferycznymi, ale bezpieczeństwo przechowywania pojazdu. - Wyjątkowy komfort użytkowania daje łatwa obsługa. Wysuwanie garażu trwa zaledwie ok. 45 sekund, a samo parkowanie jest bardzo intuicyjne. Garaż jest w pełni zautomatyzowany, a wyposażając go w opcję awaryjnego otwierania, możemy otworzyć go również w przypadku braku zasilania – zapewnia Michał Cianciara z SUpark, odpowiedzialny przede wszystkim za plan biznesowy firmy.