Procesjonalne narzędzia wspierające architektów

Architekci kształtują przyszłość

Obecnie w UE budynki poprzez ogrzewanie czy chłodzenie, odpowiadają za 40% zużycia energii. To bardzo ważne aby stawić czoła wyzwaniom klimatycznym i tworzyć budynki o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko. Obecnie 90% czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Architekci dostrzegają potrzebę kreowania zdrowych przestrzeni. Dzięki wizji i umiejętnościom, tworzą zrównoważoną przyszłości, stawiając na pierwszym miejscu naturalne światło, świeże powietrze i zdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń dla dobrego samopoczucia użytkowników. Grupa VELUX jest sojusznikiem architektów w tym zakresie. Oprócz produktów, VELUX oferuje narzędzia i profesjonalne wsparcie, aby usprawnić i uprościć proces projektowy jednocześnie nie ograniczając ich kreatywności.

Narzędzia wspierające pracę projektową

Grupa VELUX oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, umożliwiających architektom łatwą i precyzyjną optymalizację projektów.

VELUX Daylight Visualizer to przyjazny dla użytkownika program umożliwiający wykonanie dokładnej symulacji światła dziennego. Jest to niezwykle przydatne narzędzie, gdyż już na etapie projektu pozwala architektom na wykonanie analiz światła, ułatwiając podejmowanie świadomych decyzji dotyczących oświetlenia dziennego w projektach. Symulacje światła dziennego o wysokiej wierności są idealne do oceny zgodności z europejską normą dotyczącą światła dziennego w budynkach EN 17037 i w pełni kompatybilne z oprogramowaniem BIM/CAD. Narzędzie pozwala architektom generować szeroką gamę prostych modeli 3D z oknami dachowymi i fasadowymi w szybkim czasie.

Poradnik projektowy - VELUX Design Guide pomaga architektom w maksymalnym wykorzystaniu potencjału przestrzeni pod dachami skośnymi lub płaskimi, pokazując też przykłady ich prawidłowego umeblowania i doświetlenia. Dzięki zaleceniom zgodnym ze standardami branżowymi poradnik ten stanowi cenną pomoc w optymalnym planowaniu doświetlenia światłem dziennym. Poradnik Design Guide analizuje najczęstsze układy pomieszczeń pod dachem skośnym lub płaskim i zawiera informacje na temat najlepszego sposobu ich oświetlenia oraz zasady montażu okien dachowych VELUX z różnymi wskazówkami dotyczącymi niestandardowych sytuacji. Opisy i kształty typów dachów oraz „know-how” projektanta dotyczące ergonomii poddaszy to również cenne narzędzie w poradniku Design Guide.

Biblioteki CAD 3D i 2D stanowią cenną pomoc dla architektów, ułatwiając bezproblemowe stosowanie produktów VELUX w projektach, a jednocześnie dostarczając szczegółowych informacji i specyfikacji wspierających ten proces.

Grupa VELUX rozszerzyła zakres oferowanych narzędzi o coraz częściej stosowane w programach Revit i ArchiCAD obiekty BIM.

