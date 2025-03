Spis treści

Konkurs będzie jednoetapowy. Jaki jest temin składania wnioskó?

Warszawa ogłosiła konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Ośrodka Stegny. Konkurs dotyczy stworzenia projektu architektonicznego hali toru łyżwiarskiego oraz dwóch hal lodowych na tym terenie. Jest to konkurs jednoetapowy i ograniczony, co oznacza, że na początku ratusz oczekuje na wnioski o dopuszczenie do udziału.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2025 r. o godzinie 15:00. Po zatwierdzeniu uczestników, mają oni co najmniej 8 tygodni od dnia zaproszenia do przedstawienia swoich prac konkursowych.

Modernizacja zakłada powstanie kilku obiektów

Pierwszy etap inwestycji, wsparty przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, obejmuje budowę głównego obiektu zaplecza szatniowo-administracyjnego oraz hali z torem do łyżwiarstwa szybkiego. Znajdzie się tam widownia na 4 500 miejsc, a sama hala będzie wyposażona w dwa pełnowymiarowe lodowiska, przeznaczone do hokeja na lodzie, łyżwiarstwa figurowego i short-tracku.

W drugim etapie realizacji powstanie hala lodowa dedykowana hokejowi na lodzie, jeździe figurowej oraz jeździe rekreacyjnej, z trybunami na 1 500 widzów. Całość uzupełni hala treningowa, która poza lodowiskiem do hokeja na lodzie i łyżwiarstwa figurowego, będzie zawierała trzy tory do curlingu.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Tor Stegny w Warszawie

W konkursie przewidziano więcej niż jedną nagrodę

W ramach ogłoszonego konkursu, przewidziane jest przyznanie następujących nagród:

I Nagroda: 200 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy.

II Nagroda: 150 000 zł brutto.

III Nagroda: 100 000 zł brutto.

Dodatkowo przewidziano pulę 50 000 zł brutto, która zostanie rozdysponowana w formie wyróżnień.

W Jury konkursu zasiądzie 11 osób

W skład sądu konkursowego wejdą:

Marcin Brataniec, architekt, SARP Kraków - przewodniczący sądu konkursowego;

Marcin Chruśliński, architekt - sędzia referent;

Renata Kaznowska, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy;

Mariusz Budziszewski, Przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki w Radzie m.st. Warszawy

Rafał Miastowski, Burmistrz Dzielnicy Mokotów;

Marcin Kraszewski, Biuro Sportu i Rekreacji;

Katarzyna Łęgiewicz, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA;

Konrad Niedźwiedzki, Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego;

Aneta Wardzińska-Siczek, architektka, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego;

Rafał Sieraczyński, architekt OW SARP;

Katarzyna Herman, architektka, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

