Dworzec Metropolitalny w Lublinie z "Oscarem"

8 listopada w Singapurze zakończył się World Architecture Festival 2024, jedno z bardziej prestiżowych wydarzeń branży architektonicznej. "Architektonicznego Oscara", jak często nazywa się te nagrody, przyznano projektowi pracowni Tremend - nowemu budynkowi Dworca Metropolitalnego w Lublinie. Tremend pokonał m.in. projekty Zaha Hadid Architects i Kohn Pedersen Fox.

Przypominamy nasz materiał ze stycznia 2024 roku. W czasie Dnia Otwartego dla mieszkańców, zaraz po otwarciu, poprosiliśmy ich o ocenę aspektów praktycznych i estetycznych dworca - z perspektywy użytkowników.

Jak Dworzec Metropolitalny w Lublinie oceniają mieszkańcy?

12 stycznia 2024 roku miało miejsce oficjalne otwarcie dworca, choć komunikację miejską obsługiwał już od 8 stycznia. Pełną funkcjonalność dworzec ma zyskać w II kwartale tego roku, kiedy to zacznie obsługiwać wszystkich przewidzianych przewoźników - na razie są wprowadzani stopniowo. W weekend 12-13 stycznia miasto zorganizowało Dni Otwarte dla mieszkańców Lublina, by mogli lepiej poznać nowo otwartą inwestycję. Wykorzystaliśmy tę okazję i zapytaliśmy ich o pierwsze wrażenia i o to, jak oceniają Dworzec Metropolitalny.

Fajnie, że jest nowoczesny dizajn, nie ma "Bizancjum" znanego z różnych inwestycji miejskich, i nie tylko miejskich. Jest to naprawdę fajnie przemyślany obiekt, bardzo przyjemny.

Obiekt jest bardzo nowoczesny, bardzo ładny, ciekawy architektonicznie. Natomiast są pewne niedociągnięcia, są pewne trudności i niektóre - wydaje mi się - będą bardzo trudne do zrealizowania. Przede wszystkim brakuje podziemnego przejścia i podziemnego połączenia z dworcem kolejowym.

Pierwsze wrażenie jest rzeczywiście bardzo pozytywne, budynek z zewnątrz robi imponujące wrażenie, aczkolwiek zaskakująca jest po wejściu mała przestrzeń, która powoduje to, że okazałość budynku nie idzie z w parze z użytkowością wewnętrzną. Problemem są za małe przestrzenie w kasach biletowych. Kolejna sprawa: mamy troszeczkę ograniczoną przestrzeń gastronomii, która na razie, jak widzimy, jest skupiona w jednym punkcie - przy kasach - co wydaje mi się nie do końca dobrym pomysłem.

Metropolitalny Dworzec w Lublinie - projekt

Dworzec Metropolitalny w Lublinie realizowany jest naprzeciwko historycznej stacji PKP Lublin Główny, dzięki czemu właśnie powstał tu najważniejszy węzeł przesiadkowy w mieście, łącząc w jednym miejscu linie kolejowe i autobusowe, transport zbiorowy i indywidualny, a także komunikację międzynarodową i miejską. Budynek główny to dwukondygnacyjny pawilon przekryty ogólnodostępnym, zielonym dachem, wspartym na charakterystycznych ażurowych słupach. Za jego projekt odpowiada pracownia Tremend.

Od początku mieliśmy pomysł na wygląd dworca. Zaprojektowaliśmy obiekt składający się z większej, zewnętrznej bryły, w której zamknięta jest druga, mniejsza – niczym pudełko w pudełku, co prócz kwestii estetycznych i interesującego strefowania funkcji ma istotne znaczenie przy redukcji kosztów ogrzewania. Ogrzewana jest część wewnętrzna, która pośrednio oddaje ciepło otaczającej, mniej wymagającej, zamkniętej przestrzeni większej. Zastosowaliśmy również system rekuperacji i pompy gruntowe, by zoptymalizować ten proces – mówi architektka Magdalena Federowicz-Boule z biura Tremend. Dążąc do samowystarczalności energetycznej jako przekrycie wiat przystankowych zaprojektowaliśmy przejrzyste panele fotowoltaiczne produkujące prąd potrzebny do funkcjonowania dworca. Zaproponowaliśmy też podziemne parkingi z zielonymi otwarciami w formie atrium, wspierającymi cyrkulację powietrza – dodaje.

i Autor: Archiwum Architektury Dworzec Metropolitalny w Lublinie, proj. Tremend

Dworzec Metropolitalny w Lublinie przyjazny dla środowiska, pieszych i rowerzystów

W sąsiedztwie obiektu zaprojektowano specjalne strefy Kiss & Ride, a pod nim obszerny parking dla samochodów. Zmiany obięły też cały teren wokół. W rejonie dotychczasowego placu dworcowego ruch kołowy został uporządkowany - priorytet mają zyskać piesi i rowerzyści. Powstały strefy wypoczynku z elementami małej architektury i zielenią. Tworząc ten projekt chcieliśmy ożywić przeznaczoną do rewitalizacji dzielnicę, by stała się miejscem spotkań, gdzie ludzie będą mogli spędzać wspólnie czas – tłumaczy Magdalena Federowicz-Boule.

Dworzec Metropolitalny w Lublinie otrzymał wyróżnienie w konkursie PLGBC Green Building Awards 2022. Jury doceniło kompleksowe podejście do stworzenia projektu, który nie tylko stara się zminimalizować wpływ na środowisko, ale w sposób przemyślany proponuje wykorzystanie zasobów odnawialnych, m.in. poprzez pozyskiwanie energii z gruntu, wykorzystanie wody deszczowej i szarej, instalację fotowoltaiczną pełniącą funkcję wiat stanowisk autobusowych czy wentylację naturalną wybranych przestrzeni – mówi Daniel Hojniak, starszy inżynier ds. budownictwa zrównoważonego w firmir Sweco Polska, a zarazem jeden z jurorów konkursu.

Mnogość zaproponowanych rozwiązań oraz forma nawiązująca do natury sprawiają, że w przypadku implementacji tych założeń, budynek będzie mógł się ubiegać o miano jednej z ekologicznych wizytówek miasta – dodaje. Warto dodać, że projekt Dworca Metropolitalnego w Lublinie znalazł się w finale World Architecture Festival 2019 w kategorii Infrastruktura, walcząc o Grand Prix u boku 534 projektów i realizacji z całego świata.

