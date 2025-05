ŁDF 2025

Łódź Design Festival 2025. Nasza redakcja jest na miejscu

W Łodzi trwa Łódź Design Festival, a my jako patroni medialni jesteśmy na miejscu. Śledźcie nasze social media, by na bieżąco być z wydarzeniami odbywającymi się w ramach festiwalu. W programie znalazły się wystawy, instalacje artystyczne, warsztaty, spotkania. Będziemy wam je pokazywać do niedzieli, czyli do końca ŁDF 2025. Z kim widzimy się w Łodzi?

Spis treści Jesteśmy na ŁDF 2025 Co w programie Łódź Design Festival 2025? ŁDF 2025: Informacje praktyczne. Godziny otwarcia, ceny biletów Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Jesteśmy na ŁDF 2025 Jesteśmy na Łódź Design Festival! Przez najbliższe dni na naszych social mediach będziemy wam pokazywać najnowsze trendy, świetne polskie projekty wyróżnione w konkursach must have i make me! oraz co dzieje się na festiwalu. Łódź Design Festival potrwa do niedzieli 25 maja. Program jest bogaty, a wydarzenia rozsiane po całym mieście, choć większość z nich znajdziecie w Centrum Festiwalowym na ul. Tymienieckiego 3. Co w programie Łódź Design Festival 2025? Jest z czego wybierać - sami zobaczcie: Wydarzenia Archiblok

Impreza festiwalowa: RADIO ŻAK na ŁDF!

Talenty – rozmowy ELLE Decoration

Zaprojektować polski design

Przyszłość w kosmosie? To zależy, kto pyta.

Accessibility-washing: kiedy „dostępność” jest tylko fasadą? Jak to się dzieje, że zachwycamy się projektami „dla wszystkich”, które w praktyce wcale takie nie są?

Projekt na Życie: Zawód Architekt Wnętrz

„Dizajn dla realnego świata” – dziedzictwo myśli Victora Papanka pół wieku później

Wzornictwo kimon japońskich

„Urban Entity – Ożyw miasto” warsztaty kolażu

Budujemy dostępne miasto – warsztaty architektoniczno-projektowe dla dzieci

Kim jestem i jak projektuję

„Świeć przykładem!” Czyli wszystko, co warto wiedzieć o dobrym oświetleniu.

rzecz.ludzka – warsztaty z designu samopoczucia

Drugie życie ubrań – warsztat upcyklingu, dekonstrukcji i customizacji odzieży

Przestrzenne tkanie emocji – warsztaty z wyplatania

REPETA FORMY – warsztaty wydawnicze z niezależnych publikacji i tworzenia zinów z DISTORT VISUAL

Warsztaty z projektowania kreatywnego znaku graficznego Dla dzieci EkoEksperymentarium

Budujemy dostępne miasto – warsztaty architektoniczno-projektowe dla dzieci Wystawy i instalacje EverCity – miasto na wieczność

make me! 2025 – Laboratorium innowacji

must have 2025

Miejskie Marzenia: Abstrakcje polskich miast

Szarada. Tkacka zagadka.

BlueWorld

FORMA³

Pojęcia / Concepts

Instalacja parawanu PLAYFOOL

Nowe Sploty

Material LAB

SENSUARIUM. Na styku zmysłów

Projekt Bulwa

ZAPROJEKTOWANE. Każdy przedmiot ma historię.

Break The Loop!

Sztuka Obserwowania Sztuki

Graduation Projects ‘24

Projekt Doświadczenie

Splot i kod

Granice postrzegania

Design to nasz wspólny językowa

Idea>Forma>Marka / Polskie Forum Designu

SPLOT Artemis Generation. Poza horyzonty – projektowanie przyszłości w kosmosie

EkoEksperymentarium

ITERUM / JESZCZE RAZ

„SAW – Ludzie i Wnętrza”. Opowieść o przestrzeni, ludziach i sztuce tworzenia wnętrz. Wystawa fotografii z albumu SAW nagrodzonego must have ŁDF 2025

The Human Garden. Malarstwo Katarzyny Moczulskiej w kontekście projektów sztuki użytkowej: Pani Jurek, Romana Modzelewskiego, Arkadiusza Szweda, Oskara Zięty

Dom dla kultury

Silver Lining

Integralność Tworzenia

„Nitka” – instalacja artystyczna

Ławka „Relax” w Łodzi

„State of mind” – z miłości do sztuki, miasta i designu

Pływająca wyspa Pełny program wraz z dokładnymi opisami wydarzeń znajduje się na stronie ŁDF w zakładce Program. ŁDF 2025: Informacje praktyczne. Godziny otwarcia, ceny biletów Godziny otwarcia Centrum Festiwalowego na Tymienieckiego 3: 23.05: 12:00–20:00

24.–25.05: 10:00–20:00 Ceny biletów: 10 zł bilet jednodniowy 30 zł karnet na cały festiwal 5 zł bilet w grupie (15-30 osób) bezpłatnie seniorzy, dzieci do lat 12, opiekun grupy Bilet grupowy obowiązuje dla grup szkolnych, akademickich). Możliwość zakupu tylko w Centrum Festiwalowym.