Hub gamingowo-technologiczny w dawnej kopalni ma już wykonawcę. Inwestycja będzie droższa

Aż 177 milionów złotych dołożyło miasto Katowice do budowy I etapu Hubu gamingowo-technologicznego na terenie dawnej kopalni Wieczorek. Wybrano właśnie jego wykonawcę. O ten kontrakt starało się osiem firm, jednak każda z ofert przekraczała znacznie budżet, jaki miasto miało na ten cel. To będzie prestiżowy adres w Katowicach. Są już nawet pierwsi chętni, by ulokować tu siedziby swoich firm.

Spis treści Wybrali wykonawcę inwestycji na terenie dawnej kopalni Wieczorek w Katowicach Hub gamingowo-technologiczny na terenie dawnej kopalni w Katowicach Budowa Hubu gamingowego w Katowicach Powstaje dokumentacja projektowa II etapu inwestycji w Katowicach Wybrali wykonawcę inwestycji na terenie dawnej kopalni Wieczorek w Katowicach Wybór wykonawcy I etapu budowy Hubu technologiczno-gamingowego w Katowicach ogłosił prezydent miasta – Marcin Krupa. Ostatecznie Hub wybuduje firma Strabag za 577 mln złotych. To o 177 mln złotych więcej, niż pierwotnie miasto przewidziało na ten etap inwestycji. Przypomnijmy. Ośmiu wykonawców chciało budować w Katowicach, na terenie dawnej kopalni Wieczorek, Hub gamingowo-technologiczny. 12 grudnia 2024 roku otwarto oferty. Żadna nie mieściła się w zaplanowanym budżecie. Proponowane przez firmy kwoty wahały się od 577 do 829 mln zł. Miasto przeanalizowało więc oferty i... dosypało pieniędzy do tej inwestycji. Jak poinformował prezydent miasta - spośród 8 złożonych ofert wybrano propozycję firmy Strabag, opiewającą na 577 mln złotych W budżecie zabezpieczyliśmy środki zarówno na pierwszy, jak i na drugi etap budowy, dlatego w pierwszej kolejności przesuniemy te środki, żeby móc rozpocząć tę inwestycję. W międzyczasie dyskutujemy z Komisją Europejską, żeby móc pozyskać jak najwięcej środków unijnych – powiedział podczas briefingu prezydent Katowic, Marcin Krupa. Hub gamingowo-technologiczny na terenie dawnej kopalni w Katowicach Co to takiego hub gamingowo-technologiczny, który ma powstać na pogórniczych terenach dawnej kopalni Wieczorek w Katowicach? To kompleks obiektów, jaki powstanie na terenach pokopalnianych w Katowicach. W obiekcie znajdą się przede wszystkim przestrzenie technologiczne na potrzeby e-sportu, ale też projektowana przestrzeń będzie wykorzystywana także jako studia telewizyjne i studia filmowe. Zaplanowano tu także sale treningowe dla graczy, laboratoria IT, reżyserki i pokoje do obsługi produkcji oraz przestrzeń dla gości oraz widowni. Obiektu, stanowić będzie dopełnienie istniejącej zabytkowej tkanki poprzemysłowej z zachowaniem spójności formalno-estetycznej. Hub powstanie na terenach, jakie samorząd Katowic przejął w 2023 roku od Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Mowa o 9,4 ha nieruchomości po zlikwidowanej kopalni Wieczorek. Całe przedsięwzięcie miasto nazwało Dzielnicą Nowych Technologii. Jak poinformowały w styczniu władze miasta, znalazł się już pierwszy chętny klient, który zamierza mieć siedzibę w planowanym na terenach kopalni Wieczorek Hubie. To ESL Gaming Polska. List intencyjny w tej sprawie przedstawiciele samorządu i firmy podpisali podczas tegorocznego Intel Extreme Masters. ESL to światowa firma e-sportowa. Jej właścicielem jest publiczny fundusz z Arabii Saudyjskiej. Czytaj też: Projektują Hub gamingowo-technologiczny na terenie byłej kopalni Wieczorek w Katowicach Budowa Hubu gamingowego w Katowicach Obecny przetarg i objęte nim roboty budowlane dotyczą istniejących obiektów, w tym zespołu zabudowy Szybu „Pułaski”, który z uwagi na swoje walory architektoniczne, historyczne i urbanistyczne jest wpisany do rejestru zabytków. To ponad stuletnie zabudowania przemysłowe, które stanowią unikalny przykład kopalni epoki przemysłowej końca XIX i początku XX wieku. Znajdowały się tam między innymi łaźnia, lampownia, cechownia, warsztaty mechaniczne, stolarnia, a także nadszybie z wieżą wyciągową, których wzajemna relacja przestrzenna, pomimo powstania nowych obiektów, pozostanie nienaruszona. W ramach inwestycji m.in. ma zostać wybudowany pasaż podziemny łączący funkcjonalnie część zespołu budynków. Jego podstawową rolą będzie integracja adaptowanych obiektów dawnej kopalni. Ma też pełnić funkcję przestrzeni wspólnej o charakterze reprezentacyjnym, wykorzystywanej dla organizacji sympozjów, pokazów czy wystaw. Górny poziom pasażu zaplanowano jako przestrzeń publiczną o charakterze parkowym z placykami i ścieżkami prowadzącymi wśród zieleni. Powstaje dokumentacja projektowa II etapu inwestycji w Katowicach Jednocześnie trwają prace nad dokumentacją projektową dla II etapu inwestycji, czyli budowy wielofunkcyjnego obiektu przestrzeni technologicznych, zlokalizowanego na południowy wschód od zabytkowego zespołu zabudowy Szybu „Pułaski”. Najważniejszym miejscem tej przestrzeni jest hala o powierzchni 5 tys. m2, z możliwością podziału na mniejsze pomieszczenia. Będzie mogła być wykorzystywana jako studia telewizyjne i filmowe, czy miejsce rozgrywek e-sportowych. Ponadto, w obiekcie znajdą się m.in. reżyserki, pokoje do obsługi produkcji, sale treningowe dla graczy. W podziemnej części obiektu zaprojektowano parking samochodowy i rowerownię. Powstać ma tu również hol łączący tę przestrzeń z pasażem podziemnym. W ramach tego etapu ma powstać też droga obwodowa, wzdłuż której powstaną kolejne miejsca parkingowe. Dokumentacja projektowa ma być gotowa na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej będzie kosztowało 10 mln zł, a wykona je pracownia AMC Andrzej M. Chołdzyński. Katowickie Inwestycje podpisały z nią umowę. Hub ma być częścią Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach. Gołębiewski największym hotelem w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Architektura-murator. Podcast 30/30 Szymon Wojciechowski - Architektura jako biznes