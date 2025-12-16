VELUX Polska - nagrody specjalne Życie w Architekturze

Firma VELUX Polska przyznała specjalne nagrody pieniężne w kategorii “Światło dzienne jako element kształtowania architektury i jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych”, honorując w ten sposób realizacje wykorzystujące światło dzienne jako świadomy element projektowy.

Przyznano w tej kategorii cztery nagrody

I nagroda - Rewitalizacja zespołu trzech zabytkowych kamienic z końca XIX w. w centrum Wrocławia

Biuro projektowe - Adamiczka.Broma sp. z o.o. (zespół projektowy Jerzy Adamiczka, Bartosz Adamiczka, Tomasz Broma, Marysia Czarnecka, Dominika Jasińska)

II nagroda ex aequo - Wileńska Park - Budynek wielorodzinny w Słupsku

mgr inż arch. Piotr Daczkowski - Piotr Daczkowski (główny projektant), Krzysztof Majewski (asystent architekta)

II nagroda ex aequo - Projekt powtarzalnego projektu domu jednorodzinnego przy ul. Bojerowej w podpoznańskim Kiekrzu

Biuro projektowe – arch. Joanna Norsesowicz

III nagroda - Budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach przy ul. Jerzego Giedroycia

Przemysław Kotwa - pracownia lightCUBE

i Autor: Adamiczka.Broma sp. z o.o

Rewitalizacja zespołu trzech zabytkowych kamienic z końca XIX w. w centrum Wrocławia

Laureat I nagrody VELUX Polska w wyjątkowy sposób udowadnia, że modernizacja zabytków może nie tylko przywracać ich dawny blask, lecz także znacząco podnosić jakość życia współczesnych mieszkańców poprzez świadome i odpowiedzialne kształtowanie naturalnego doświetlenia. Rewitalizacja Kamienic Szczytnicka to projekt, w którym światło dzienne staje się jednym z kluczowych narzędzi projektowych, nadającym nowy wymiar historycznej architekturze, zwłaszcza w przestrzeniach poddachowych – tradycyjnie najsłabiej oświetlonych częściach zabytkowych kamienic.

Poddasza w tym projekcie z przestrzeni zaniedbanych zostały przekształcone w pełnowartościowe, komfortowe mieszkania. Kluczową rolę w metamorfozie odegrało doświetlenie – poprzez nowe otwarcia dachowe, starannie rozmieszczone dla zapewnienia optymalnej ekspozycji światła w ciągu dnia. Dzięki temu poddasza stały się miejscami nie tylko funkcjonalnymi, ale i pełnymi charakteru, zachowującymi zabytkową geometrię więźby, której walory podkreślono naturalnym światłem.

Projekt łączy współczesne standardy oświetlenia naturalnego z poszanowaniem zabytkowej formy. Nowe doświetlenia – w tym otwory w połaciach dachowych oraz balkony dachowe – zostały zaprojektowane tak, aby harmonijnie wpisywały się w geometrię dachu i charakter detalu. Światło nie jest tutaj tylko dodatkiem, lecz pełnoprawnym elementem kompozycji architektonicznej, wzmacniającym odbiór struktury historycznej.

Naturalne światło stało się także podstawą do opracowania nowych układów funkcjonalnych mieszkań. Optymalna ekspozycja, odpowiedni dostęp światła z różnych kierunków oraz doświetlanie przestrzeni wcześniej pozbawionych dostępu do słońca umożliwiły stworzenie jasnych, przewiewnych, zdrowych przestrzeni mieszkalnych, co stanowiło jedno z kluczowych założeń rewitalizacji.

i Autor: mgr inż arch. Piotr Daczkowski Nowoczesne białe bloki mieszkalne z czarnymi balustradami balkonów i oknami, otoczone zielenią i brukowanymi ścieżkami, z widocznymi mansardowymi dachami i oknami połaciowymi. To realizacja „Wileńska Park” autorstwa mgr inż. arch. Piotra Daczkowskiego. Więcej o tym projekcie na Architektura Murator Plus.

Wileńska Park - budynek wielorodzinny w Słupsku

To laureat jednej z dwóch nagród na drugiej pozycji. Projekt łączy tradycję architektury miejskiej z nowoczesnym podejściem do światła dziennego w pomieszczeniach. W unikalny sposób łączy szacunek dla historycznego kontekstu z odważną, współczesną interpretacją miejskiej przestrzeni. Projekt odtwarza strukturę przedwojennego kwartału w śródmieściu Słupska, nie kopiując jej dosłownie, lecz twórczo nawiązując do skali, rytmu i proporcji tradycyjnej zabudowy. Projekt udowadnia, że okna połaciowe są również idealnym rozwiązaniem dla zabudowy wielorodzinnej i dają dodatkowe powierzchnie użytkowe dla mieszkańców.

Luksusowe apartamenty, zlokalizowane na ostatniej kondygnacji, są optymalnie doświetlone przez okna połaciowe. Dostarczają mieszkańcom dużą ilość światła dziennego oraz świeżego powietrza. Architekci pokazują, że w nowoczesnej architekturze, łączącej również elementy architektury przedwojennej, rola światła jest niezmiernie ważna. Dwupoziomowe apartamenty nie tylko są doskonale doświetlone w dolnych pomieszczeniach, ale również w górnej kondygnacji, co pozwala na optymalne wykorzystanie wszystkich pomieszczeń. Projekt pokazuje, że poddasze daje dużo możliwości, gdy jest odpowiednio doświetlone, a pomieszczenia są nie tylko funkcjonalne, ale estetyczne, oferując dodatkowo piękny widok.

i Autor: Joanna Norsesowicz Nowoczesne domy jednorodzinne w osiedlu Bojerowa autorstwa Joanny Norsesowicz, z białymi elewacjami i ciemnymi dachami z oknami połaciowymi, otoczone młodymi brzozami. Projekt stanowi zgłoszenie do konkursu Życie w Architekturze 2025, o którym przeczytasz na Architektura Murator Plus.

Projekt powtarzalnego projektu domu jednorodzinnego przy ul. Bojerowej w Kiekrzu

Nagrodę II. ex aequo otrzymał projekt zabudowy bliźniaczej w podpoznańskiej miejscowości Kiekrz łączy ze sobą funkcjonalność, przestronność oraz użyteczność zamknięte w nietuzinkowej bryle. Użytkowe poddasze pozwala oddzielić dzienną część budynku od jego przestrzeni prywatnej. Światło dzienne gra tutaj kluczową role zarówno na parterze jak i na poddaszu użytkowym, na które dostarczane jest dużą ilością okien połaciowych VELUX oraz szczególnym zespoleniem okien w ścianie kolankowej. Zastosowanie okien w ścianie kolankowej daje wzorcowy wręcz przykład doświetlenia poddasza dzięki czemu wzrasta jego funkcjonalność oraz komfort. Poprawia się także zewnętrzna bryła oraz estetyka całej architektury budynku. Dodatkowo projekt ten pokazuje, ze takie rozwiązania jak okna w ścianie kolankowej i to w zespoleniu mogą znajdować swoje miejsce w dużych projektach deweloperskich. Budynki doskonale komponują się w otoczeniem lasu oraz jeziora Kierskiego.

i Autor: Przemysław Kotwa - pracownia lightCUBE Zabudowane poddasze z oknami dachowymi VELUX, które doświetlają wnętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Żorach przy ul. Jerzego Giedroycia, projektu Przemysława Kotwy – pracownia lightCUBE. Więcej o architekturze na portalu Architektura Murator Plus.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach przy ul. Jerzego Giedroycia

Ten projekt otrzymał III nagrodę w konkursie VELUX Polska. Światło dzienne w tej realizacji jest istotnym elementem architektury oraz jakości przestrzeni pod dachem. Podkreśla fakturę materiałów, dostarcza światło dzienne w trudnodostępne miejsca - bez okien dachowych nie byłoby doświetlenia w położonych głębiej pomieszczeniach. Ilość sztucznego oświetlenia jest tu zmniejszona do absolutnego minimum - dominuje tu naturalne światło, które tworzy na tym poddaszu przyjemną atmosferę. Niektóre pomieszczenia są niskie (o ograniczonej wysokości) i mniejsze, ale okna w systemie duo sprawiły, że wizualnie przestrzeń sprawia wrażenie większej. Przeszklenie o dużej powierzchni doświetla wnętrze i jest doskonałym punktem obserwacyjnym dzięki wbudowanemu w pomieszczenie wewnętrznemu balkonowi-antresoli. Okna w systemie duo wpłynęły na estetykę i komfort całej przestrzeni pod dachem.