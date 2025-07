Spis treści

To wyjątkowa szansa dla producentów i projektantów, także z branży budowlanej i wykończenia wnętrz, na zdobycie uznania ekspertów, prestiżu oraz szerokiej promocji swoich rozwiązań.

Prestiż i wymierne korzyści dla biznesu

Udział w konkursie "Dobry Wzór" to znacznie więcej niż tylko szansa na statuetkę. Już samo zakwalifikowanie się do finału oznacza obecność produktu lub usługi na pokonkursowej wystawie w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. To także publikacja w prestiżowym, dwujęzycznym katalogu oraz prawo do posługiwania się logotypem Finalisty. Dla laureatów droga do sukcesu jest jeszcze szersza – znak "Dobry Wzór" to rozpoznawalny symbol jakości i innowacyjności, który skutecznie wspiera sprzedaż i buduje zaufanie klientów. Nagroda otwiera drzwi do szerokiej promocji w mediach, zyskuje uznanie wśród ekspertów i zwiększa konkurencyjność firmy na rynku.

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Kto i co może powalczyć o laur?

Konkurs jest otwarty na szerokie spektrum produktów i usług dostępnych na polskim rynku. Do udziału zaproszeni są zarówno producenci, jak i dystrybutorzy oraz projektanci. Zgłoszenia są oceniane w kilkunastu kategoriach, które odzwierciedlają aktualne trendy rynkowe. Dla firm z sektora budowlanego i wnętrzarskiego szczególnie interesujące będą kategorie takie jak:

Dom (w tym podkategorie: Meble , Oświetlenie , Łazienka , Kuchnia i Jadalnia , Wykończenie wnętrz )

(w tym podkategorie: , , , , ) Przestrzeń Publiczna

Praca/Biuro

Nowe materiały

W konkursie mogą wziąć udział produkty i usługi, które były lub są dostępne na polskim rynku w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 25 września 2024 roku. Istnieje również specjalna kategoria "Szczęśliwa trzynastka", dedykowana projektom, które jeszcze nie weszły do masowej produkcji.

Tak wyglądała gala konkursu Dobry Wzór 2024 - zobacz galerię

Pół wieku tradycji i eksperckie jury

"Dobry Wzór" to konkurs z blisko 30-letnią tradycją, organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego – instytucję o ugruntowanej pozycji w świecie polskiego designu. Oceny zgłoszeń dokonuje interdyscyplinarne jury, w skład którego wchodzą doświadczeni eksperci IWP, uznani projektanci oraz autorytety z różnych branż. Projekty są analizowane pod kątem cech wizualnych, użytkowych i ekonomicznych, co gwarantuje w pełni profesjonalną i obiektywną ocenę ich wartości. Wśród nagród specjalnych przyznawane są m.in. Wzór Roku dla Kultury (ufundowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Designer Roku – dla najlepszego polskiego projektanta.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Umysł, ciało, natura i architektura

Zobacz także: Architektura biofilna - zdjęcia i inspiracje