Jesteśmy na Błoniach w Szczecinie - mówi architektka i radna miasta Wiktoria Rogaczewska. - Aż trudno uwierzyć, że w takim miejscu nie ma toalety publicznej. Jej brak dotyka wszystkich mieszkańców i turystów. Toaleta publiczna to nie przywilej ani luksus, to obowiązkowy element każdej przestrzeni publicznej. To, że zorganizowaliśmy konkurs oznacza, że będziemy tu mieli bardzo dobrą architekturę - dodaje.

Projekt toalety publicznej dla Jasnych Błoni w Szczecinie

Ewa Kuryłowicz, Kamil Nieradka, Agnieszka Labus, Michał Dębowski, Piotr Śmierzewski, Karolis Bacevičius, Adrian Burzyk i Wiktoria Rogaczewska - to jury konkursu "Projekt Łazienki 2025", który organizuje Geberit. W tym roku wydarzenie pt. Projektujemy dostępną Łazienkę dotyczy projektu koncepcyjnego toalety publicznej zlokalizowanej w otoczeniu Jasnych Błoni w sercu Szczecina.

- Czy wiecie, że dobrze zaprojektowana toaleta może wydłużyć Wasze życie? - pyta Architekt Agnieszka Labus w filmie, promującym konkurs. I dodaje: Jako jurorka konkursu będę szukała takich projektów, które zachęcą was do zdrowych nawyków.

26. edycja konkursu Geberit dla studentów i absolwentów architektury

1 czerwca ruszył nabór do jednej z najważniejszych inicjatyw promujących odpowiedzialne projektowanie przestrzeni publicznych – Konkursu Geberit „Projekt Łazienki 2025”. Tematem tegorocznej edycji jest koncepcyjny projekt toalety publicznej w otoczeniu Jasnych Błoni w Szczecinie – miejscu o wyjątkowym znaczeniu historycznym i społecznym. Celem konkursu jest propagowanie dobrych praktyk projektowych, których efektem będzie podniesienie standardów toalet publicznych oraz zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa ich użytkownikom.

To już 26. edycja konkursu skierowanego do studentów i absolwentów architektury, którego idea łączy kreatywność, innowacje i odpowiedzialność społeczną. Jego celem jest nie tylko zaprojektowanie nowoczesnej, komfortowej i dostępnej dla wszystkich przestrzeni sanitarnej, ale przede wszystkim dążenie do realizacji zwycięskiego projektu.

- Toaleta ma stanowić lepszą jakościowo alternatywę dla powszechnie stosowanych toalet mobilnych, zarówno dla najpowszechniej stosowanych mobilnych toalet chemicznych wykonanych z tworzyw sztucznych tzw. „toi-toi”, jak i dla toalet kontenerowych. Lepsza jakość ma dotyczyć jakości użytkowania i estetyki - czytamy w regulaminie.

Prace można nadsyłać do 31 października 2025 r. do godz. 12. Projekty oceniane będą przez Sąd Konkursowy, a także przez Internautów, którzy przyznają własne wyróżnienie w glosowaniu internetowym.

Projekt Łazienki 2025. Grand Prix w wysokości 30 tys. zł

W puli nagród znajduje się ponad 50 000 zł, w tym Grand Prix w wysokości 30 000 zł, nagrody specjalne oraz płatny miesięczny staż w renomowanym biurze architektonicznym dla dwóch zwycięzców kategorii „Debiut Roku”. Staż to wyjątkowa okazja na zdobycie doświadczenia zawodowego i rozpoczęcie z rozmachem kariery w branży architektonicznej.

Historia konkursu Geberit

Konkurs od kilkunastu lat zwraca uwagę na problem deficytu toalet publicznych w polskich miastach. Jest to rozpoznawalna i ciesząca się dużym uznaniem społeczna inicjatywa firmy Geberit. Co roku organizatorzy otrzymują ponad 300 prac konkursowych na projekt koncepcyjny toalety publicznej.Tym, co wyróżnia konkurs jest, to dążenie do realizacji zwycięskiego projektu toalety, wpisującego się w architekturę miasta oraz pełniącego funkcje dodatkowe, przyczyniające się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Przykładem realizacji konkursowych jest m.in. Pawilon Plażowy w Warszawie, toaleta w Kazimierzu Dolnym oraz toaleta przy Rondzie Mogilskim w Krakowie.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne są na stronie: na stronie konkursowej

