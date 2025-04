Spis treści

Autorem zdjęć w artykule jest Szymon Starnawski z Grupy Murator.

Znajdujący się przy ul. Jana Pawła Woronicza 17 w Warszawie, budynek redakcyjno-biurowy B Telewizji Polskiej pełni funkcję siedziby zarządu TVP, kierownictw anten oraz mieści studia nagraniowe. Jego projekt został wyłoniony w 1997 roku w konkursie architektonicznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich na zlecenie TVP. Zwycięską koncepcję opracowało biuro DiM’84 Dom i Miasto pod kierunkiem Czesława Bieleckiego.

Budynek, choć oparty na projekcie konkursowym, w realizacji przeszedł gruntowne zmiany, zachowując głównie układ funkcji i centryczną formę, którą pracownicy TVP nazwali „koloseum”. Architektura obiektu opiera się na kontrastach – masywna, kamienna fasada podkreślona sztucznie pogrubionymi krawędziami rotundy zderza się z dynamiczną, falującą strukturą szkła i metalu, oplatającą bryłę. Płynna forma jest wyraźnie inspirowana estetyką Franka Gehry’ego.

Siedziba TVP nie zyskała zbyt dobrej sławy i do dnia dzisiejszego trafia na listy najbrzydszych budynków w Polsce. Inwestycja pochłonęła ponad cztery razy więcej niż początkowo zakładano - prawie 190 mln zł. Jak pisał na naszych łamach Grzegorz Stiasny:

Popularne dzienniki, a do tych mediów trzeba odnosić się z rezerwą, ścigały się na docinki pod adresem nieudolności telewizyjnego inwestora (...). W kierunku architektury posyłały się zaś bezczelnie celne epitety: naiwne założenie ideowe; pompa, brak umiaru, bezguście; kicz za nasze pieniądze; groteskowa wizualizacja wybujałych ambicji, ośmieszająca publiczną telewizję; efekt niewspółmierny do skali zaangażowanych środków.

Krytyk architektury Jarosław Trybuś nazwał obiekt "Połączniem muszli ślimaka z Koloseum, Titanikiem i wieżą Babel". W 2008 r. budynek zdobył niewdzięczną, pierwszą nagrodę w plebiscycie "Makabryła" organizowanym przez serwis Bryła.pl.

W odpowiedzi na gigantyczną krytykę, która spotkała realizacje po jej ukończeniu, Czesław Bielecki stwierdził, że kontrowersje, jakie ta inwestycja wzbudziła w polskim środowisku architektów bardzo go cieszą.

W wywiadzie przeprowadzonym przez Artura Celińskiego w marcu bieżącego roku, architekt został zapytany, jak ocenia swoją realizację po 17 latach. Odpowiedział:

Po pierwsze uważam, że autor nie powinien oceniać własnego dzieła. To zadanie dla innych. Myślę jednak, że ten budynek — mówię tu o siedzibie TVP — wyszedł już z czyśćca. A w czyśćcu architektury lądują zwykle te realizacje, które powstawały długo i w męce. W tym przypadku było to aż 11 lat – od konkursu do zakończenia budowy. Minął się więc z aktualnymi trendami, ale taki jest los architektury: powinna być projektowana nie na kilka, lecz na kilkadziesiąt czy nawet sto lat. Czy wytrzyma kolejne dekady? Nie mnie to oceniać.