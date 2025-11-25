Pogad@ne. Zbudowane | Extra Inteligentny dom - prościej się nie da! Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Za granicą cenione za innowacyjność, w Polsce budzą zdziwienie

Architekt Bogusław Barnaś przyzwyczaił nas, że jego projekty odbiegają od tych, które prezentują inni polscy architekci. Nie zawsze mieszczą się w estetyce, którą kojarzymy z nagradzanymi budynkami, ale za granicą docenia się innowacyjność jego projektów. Pamiętacie jego dom z luksusowym schronem w piwnicy? To właśnie za Scorpio House dostali wyróżnienie Iconic Award 2024 w kategorii innowacyjna architektura. Teraz właściciel studia BXB prezentuje kolejny projekt domu - mały, ale wysoki. Nazwał go - Ciasny, ale wysoki. Co więcej, jest już nawet pozwolenie na budowę pierwszych takich domów. Powstaną w Beskidzie Wyspowym. Tak, na pierwszy rzut oka widzimy zaburzone proporcje. Ale, jak mówi architekt, Bogusław Bernaś:

Projekt ten jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie budową niewielkich domów, które z jednej strony są znacznie tańsze w budowe i utrzymaniu, z drugiej oferują wystarczające warunki mieszkaniowe. Minimalizują też wpływ architektury na środowisko. Budują zupełnie inny styl życia. Koncentrują uwagę bardziej na jakości i doświadczaniu, jednocześnie minimalizując pasywne koszty i obciążenia wynikające z nadmiernej konsumpcji.

Najmniejsze domy BXB Studio. Wizualizacje

Dom „Ciasny ale Wysoki”: powierzchnia zabudowy - 66 m

Dom „Ciasny ale Wysoki” tworzy kolekcję spersonalizowanych projektów domów jednorodzinnych od BXB studio. Jest to dom o powierzchni zabudowy 66 m2 i powierzchni użytkowej 112 m2. Dostępne są w różnych wariacjach materiałowych i przestrzennych, np. z dachem okapowym bądź bezokapowym. Mogą w sposób szybki i przewidywalny być personalizowane pod indywidualne oczekiwania inwestora czy wymogi lokalnych przepisów.

- Poszczególne pomieszczenia rozmieszczone są aż na 4 różnych poziomach - opisują architekci z BXB Studio.

Parter domu o powierzchni 51 m2 składa się z części wejściowej z toaletą, kuchni z wyspą, jadalni i wysokiego na ponad 4 m salonu, przeszklonego na przyległy taras. Pozostałe poziomy oferują układ 3 pokoi. Łącznie dom jest wyposażony w 3 łazienki.

Jest jeszcze drugi projekt - jeszcze mniejszego domu. Dom pod nazwą "Ciasny, ale własny" ma powierzchnię 69 m2 przy powierzchni zabudowy 54 m2.

- Parter domu o powierzchni 35 m2 składa się z części wejściowej z toaletą, kuchni, jadalni i podwyższonego salonu, przeszklonego na przyległy taras. Piętro to 34 m2, które mieści dwa pokoje oraz łazienkę. Łączna powierzchnia użytkowa domu to 69 m2 - piszą architekci.

Osada małych, wysokich domków

- Domy te mogą tworzyć malownicze zespoły kameralnych osad. To propozycja różnych wariantów rozmieszczenia domów w osadzie – od tradycyjnych układów liniowych po układy koncentryczne, z centralnym dziedzińcem pełniącym funkcję miejsca integracji mieszkańców - opisują architekci. I dodają:

- Projektując bryłę budynku szukaliśmy harmonii i prostoty, dobrych proporcji, naturalnych, materiałów, które będą z upływem lat się dobrze starzeć. Aranżując wnętrza tych niewielkich obiektów kierowaliśmy się głównie zasadą ergonomii przestrzeni wewnętrznej. W strefie dziennej umieściliśmy autorską sofę "Kwiat Lotosu" zaprojektowaną w BXB studio. Charakter wnętrza dopełniają obrazy z cyklu "Obfitość" Natalii Jóźwiak, które harmonizują się z otoczeniem pełnym obłych form, sofą, kominkiem, stolikiem kawowym, lampami oraz fakturą drewna.

Projekty małych domków:

Ciasny, ale Wysoki

Architektura i Projekt Wnętrz: BXB studio Bogusław Barnaś.

Zespół: Bogusław Barnaś, Bartłomiej Szewczyk, Justyna Duszyńska-Krawczyk, Bartłomiej Mierczak, Marcin Owczarek, Urszula Furmanik, Aleksandra Parchem

Powierzchnia zabudowy: 54 m2 lub 69m2

Powierzchnia użytkowa: 69 m2 lub 112 m2

Rok: 2024

Ciasny, ale Własny

Architektura i Projekt Wnętrz: BXB studio Bogusław Barnaś

Zespół: Bogusław Barnaś, Bartłomiej Szewczyk, Justyna Duszyńska-Krawczyk, Bartłomiej Mierczak, Marcin

Owczarek, Urszula Furmanik, Aleksandra Parchem

Powierzchnia zabudowy: 54m2

Powierzchnia użytkowa: 69 m2

Rok: 2024

