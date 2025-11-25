Spis treści
Za granicą cenione za innowacyjność, w Polsce budzą zdziwienie
Architekt Bogusław Barnaś przyzwyczaił nas, że jego projekty odbiegają od tych, które prezentują inni polscy architekci. Nie zawsze mieszczą się w estetyce, którą kojarzymy z nagradzanymi budynkami, ale za granicą docenia się innowacyjność jego projektów. Pamiętacie jego dom z luksusowym schronem w piwnicy? To właśnie za Scorpio House dostali wyróżnienie Iconic Award 2024 w kategorii innowacyjna architektura. Teraz właściciel studia BXB prezentuje kolejny projekt domu - mały, ale wysoki. Nazwał go - Ciasny, ale wysoki. Co więcej, jest już nawet pozwolenie na budowę pierwszych takich domów. Powstaną w Beskidzie Wyspowym. Tak, na pierwszy rzut oka widzimy zaburzone proporcje. Ale, jak mówi architekt, Bogusław Bernaś:
Projekt ten jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie budową niewielkich domów, które z jednej strony są znacznie tańsze w budowe i utrzymaniu, z drugiej oferują wystarczające warunki mieszkaniowe. Minimalizują też wpływ architektury na środowisko. Budują zupełnie inny styl życia. Koncentrują uwagę bardziej na jakości i doświadczaniu, jednocześnie minimalizując pasywne koszty i obciążenia wynikające z nadmiernej konsumpcji.
Najmniejsze domy BXB Studio. Wizualizacje
Dom „Ciasny ale Wysoki”: powierzchnia zabudowy - 66 m
Dom „Ciasny ale Wysoki” tworzy kolekcję spersonalizowanych projektów domów jednorodzinnych od BXB studio. Jest to dom o powierzchni zabudowy 66 m2 i powierzchni użytkowej 112 m2. Dostępne są w różnych wariacjach materiałowych i przestrzennych, np. z dachem okapowym bądź bezokapowym. Mogą w sposób szybki i przewidywalny być personalizowane pod indywidualne oczekiwania inwestora czy wymogi lokalnych przepisów.
- Poszczególne pomieszczenia rozmieszczone są aż na 4 różnych poziomach - opisują architekci z BXB Studio.
Parter domu o powierzchni 51 m2 składa się z części wejściowej z toaletą, kuchni z wyspą, jadalni i wysokiego na ponad 4 m salonu, przeszklonego na przyległy taras. Pozostałe poziomy oferują układ 3 pokoi. Łącznie dom jest wyposażony w 3 łazienki.
Jest jeszcze drugi projekt - jeszcze mniejszego domu. Dom pod nazwą "Ciasny, ale własny" ma powierzchnię 69 m2 przy powierzchni zabudowy 54 m2.
- Parter domu o powierzchni 35 m2 składa się z części wejściowej z toaletą, kuchni, jadalni i podwyższonego salonu, przeszklonego na przyległy taras. Piętro to 34 m2, które mieści dwa pokoje oraz łazienkę. Łączna powierzchnia użytkowa domu to 69 m2 - piszą architekci.
Osada małych, wysokich domków
- Domy te mogą tworzyć malownicze zespoły kameralnych osad. To propozycja różnych wariantów rozmieszczenia domów w osadzie – od tradycyjnych układów liniowych po układy koncentryczne, z centralnym dziedzińcem pełniącym funkcję miejsca integracji mieszkańców - opisują architekci. I dodają:
- Projektując bryłę budynku szukaliśmy harmonii i prostoty, dobrych proporcji, naturalnych, materiałów, które będą z upływem lat się dobrze starzeć. Aranżując wnętrza tych niewielkich obiektów kierowaliśmy się głównie zasadą ergonomii przestrzeni wewnętrznej. W strefie dziennej umieściliśmy autorską sofę "Kwiat Lotosu" zaprojektowaną w BXB studio. Charakter wnętrza dopełniają obrazy z cyklu "Obfitość" Natalii Jóźwiak, które harmonizują się z otoczeniem pełnym obłych form, sofą, kominkiem, stolikiem kawowym, lampami oraz fakturą drewna.
Projekty małych domków:
Ciasny, ale Wysoki
- Architektura i Projekt Wnętrz: BXB studio Bogusław Barnaś.
- Zespół: Bogusław Barnaś, Bartłomiej Szewczyk, Justyna Duszyńska-Krawczyk, Bartłomiej Mierczak, Marcin Owczarek, Urszula Furmanik, Aleksandra Parchem
- Powierzchnia zabudowy: 54 m2 lub 69m2
- Powierzchnia użytkowa: 69 m2 lub 112 m2
- Rok: 2024
Ciasny, ale Własny
- Architektura i Projekt Wnętrz: BXB studio Bogusław Barnaś
- Zespół: Bogusław Barnaś, Bartłomiej Szewczyk, Justyna Duszyńska-Krawczyk, Bartłomiej Mierczak, Marcin
- Owczarek, Urszula Furmanik, Aleksandra Parchem
- Powierzchnia zabudowy: 54m2
- Powierzchnia użytkowa: 69 m2
- Rok: 2024