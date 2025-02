To właśnie wyjątkowym walorom przyrodniczym podporządkowaliśmy orientację obiektu na parceli. Od strony starodrzewu usytuowaliśmy wysunięty w jego stronę taras, który zawisa w przestrzeni niczym podest widokowy, stwarzając mieszkańcom wyjątkowe miejsce do odpoczynku – tłumaczy architekt Marcin Klukowski z biura Exterio. - W nawiązaniu do rosnących wokół sosen projektanci zaproponowali wykończenie elewacji cegłą. Podobnie jak kora drzew mają nieco chropowatą powierzchnię oraz mienią się odcieniami szarości i brązu – dodaje.