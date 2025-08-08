Gigantyczny łącznik Sycylii z kontynentem

O budowie mostu łączącego prawie 5-milionową wyspę Sycylię z resztą kontynentu mówi się od około 50 lat. Dziś ten projekt ma się stać rzeczywistością. Włoski rząd znalazł na ten projekt pieniądze.

Cytowany przez Reuters włoski minister infrastruktury Matteo Salvini powiedział, że wstępne prace powinny rozpocząć się we wrześniu-październiku i obiecał hojne odszkodowanie osobom które zostaną z powodu inwestycji wywłaszczone.

Most ma zostać ukończony w 2032-33 roku i ma kosztować 13,5 mld euro. Włosi liczą na to, ze zostanie zakwalifikowany jako wydatek na cele militarne, co sprawi, że przyczyni się do osiągnięcia przez ich kraj 5-procentowego poziomu wydatków na cele obronne.

Jak ma wyglądać most łączący kontynentalne Włochy z Sycylią?

Jak ma wyglądać dzieło inżynierów łączące Półwysep Apeninski z Sycylią?

Most zawiśnie nad Cieśniną Mesyńską. W sumie ma mieć długość około 3,7 km. Zostanie skonstruowany tak, jakby rozpięto go między dwiema wieżami o wysokości 400 metrów. Obiekt będzie miał po trzy pasy ruchu w obu kierunkach oraz infrastrukturę kolejową, która połączy wyspę z kontynentem.

Reuters pisze, że na cele inwestycji Ponad 440 nieruchomości będzie musiało zostać

wywłaszczonych po stronie sycylijskiej i w regionie Kalabrii.

Most na Sycylii. Niestraszne mu będą silne wiatry

Jak argumentuje firma, która zajmie się projektem, Stretto di Messina (Messina Strait Company - koncesjonariusz zajmujący się projektowaniem, budową i zarządzaniem stałym połączeniem drogowo-kolejowym między Sycylią a Kalabrią), most połączy Sycylię i Kalabrię w miejscu, gdzie oba brzegi są najbliżej siebie. Będzie to nowoczesna i niezawodna konstrukcja, która stanie się centrum zintegrowanego systemu infrastruktury służącego temu regionowi i jego mieszkańcom .

Most został zaprojektowany tak, aby wytrzymać wiatry o prędkości do 216 km/h. Maksymalna prędkość wiatru (wartości porywów) zarejestrowana w tym rejonie w ciągu ponad dwudziestu lat monitoringu wiatru nigdy nie przekroczyła 140 km/h. Badania w tunelu aerodynamicznym poprawiły również komfort przeprawy, umożliwiając płynny przepływ ruchu nawet przy silnym wietrze. Z punktu widzenia sejsmicznego most jest w stanie wytrzymać trzęsienie ziemi o magnitudzie Mw=7,1 bez uszkodzeń (porównywalne z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło Mesynę w 1908 roku)

Parametry mostu łączącego Sycylię z kontynentem

Całkowita długość między dylatacjami: 3,666 m

3 pasy ruchu w każdym kierunku (szybki, normalny, awaryjny)

2 tory kolejowe

2 pasy serwisowe

Maksymalna przepustowość: 200 pociągów/dzień – 6000 pojazdów/godzinę

Otwarte 365 dni w roku, 24 godziny na dobę

200-letnia żywotność

To rozwiązanie inżynieryjne, badane od dziesięcioleci i uznawane na arenie międzynarodowej: z rozpiętością 3,3 kilometra będzie najdłuższym mostem wiszącym na świecie. Ten sam projekt został zastosowany w projektach w Chinach, Hongkongu, Stanach Zjednoczonych i Turcji. Jedną z jego charakterystycznych cech jest możliwość obsługi ruchu kolejowego, oprócz ruchu pojazdów, co jest niezbędne do maksymalizacji korzyści z inwestycji – powiedział Giuseppe Recchi, prezes firmy Stretto di Messina.

Most nad Cieśnina Mesyńską ma wytrzymać trzęsienia ziemi

Wyzwaniem będzie co innego. Rejon Sycylii i Cieśnina Messyńska są jednymi z bardziej narażonych na ruchy sejsmiczne. Most ma być jednak zaprojektowany tak, aby wytrzymać bardzo silne trzęsienia ziemi. Włoscy inżynierowie zapewniają, że jego pylony nie staną na aktywnych liniach uskokowych. Inwestycja ma być także zrealizowana z troską o ochronę środowiska naturalnego.

Są protesty przeciwko budowie mostu na Sycylię

Budowa mostu już budzi wielkie emocje i sprzeciw lokalnych mieszkańców i aktywistów ekologicznych, którzy złożyli już skargę w tej sprawie do Unii Europejskiej.

Włoski rząd zapewnił jednak, że będzie to inwestycja priorytetowa, w której interesy jednostek będą musiały podporządkować się interesom państwa.

Historia budowy mostu łączącego Sycylię z Kalabrią

Z publicznie dostępnych informacji wiadomo, że chociaż most nad Cieśniną Mesyńską był planowany praktycznie od czasów starożytnych, to pierwszy szczegółowy plan mostu wiszącego powstał w latach 90. Projekt został anulowany w 2006 roku za premiera Romano Prodiego. 6 marca 2009 roku, w ramach ogromnego nowego programu robót publicznych, rząd premiera Silvio Berlusconiego ogłosił, że budowa mostu Mesyńskiego rzeczywiście się rozpocznie, zobowiązując się do wniesienia 1,3 miliarda euro jako wkładu do całkowitych kosztów szacowanych na 6,1 miliarda euro.

Projekt został ponownie anulowany 26 lutego 2013 roku przez rząd premiera Mario Montiego z powodu ograniczeń budżetowych. Dekadę później projekt został ponownie reaktywowany dekretem rządu Giorgii Meloni z 16 marca 2023 roku, który zatwierdził prezydent w marcu 2023 roku.

Jeśli most zostanie zbudowany, będzie najdłuższym mostem wiszącym na świecie. Most będzie częścią osi kolejowej Berlin–Palermo (Linia 1) Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2025 r. , a jej zakończenie na 2032 r. Projekt otrzymał ostateczną zgodę rządu 6 sierpnia 2025 r.

