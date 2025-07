Spis treści

Cukiernia jest ściśle związana z osiedlem, klientami są tutejsi mieszkańcy

Jesteśmy na obrzeżach Krakowa, na osiedlu Górka Narodowa znajdującym się na północnym skraju miasta. Pod koniec drugiej dekady naszego wieku miała miejsce intensywna urbanizacja terenów po zachodniej stronie Górki związana z budową linii tramwajowej i przebudową alei 29 Listopada. Ulica Andrzeja Zauchy, przy której mieści się cukiernia Yem Cookie, niczym nie wyróżnia się spośród typowych uliczek na nowo wznoszonych miejskich osiedlach. Z Górki Narodowej jest dość daleko do centrum Krakowa. Dla mieszkańców śródmieścia, przyzwyczajonych, że wszędzie mają blisko na piechotę lub rowerem, przyjazd tu to nie lada wyprawa. Działalność cukierni jest więc ściśle związana z osiedlem, a głównymi jej klientami są tutejsi mieszkańcy.

Lokal jest typowy – jeden z wielu w ciągu sprzedażowym na parterze budynku mieszkalnego na nowym osiedlu. Wokół jest kilkanaście bliźniaczych pomieszczeń o identycznej strukturze. Można powiedzieć, że to przestrzeń bez tożsamości – opowiada Wojtek Nowak, autor projektu wnętrza, założyciel pracowni NOWW Studio. Wiedziałem, że muszę stworzyć projekt, który będzie sam dla siebie kontekstem. Pomysłem, który przyszedł mi do głowy, było wtłoczenie do wnętrza lokalu mocnej, jednolitej formy, miękkiego blatu rozlewającego się z baru na posadzkę. Lada wykonana jest w sposób budowlany – kontynuuje architekt. Stanowi połączenie technicznych struktur. Aby uzyskać krzywiznę, jako materiału na okładzinę użyliśmy małych płytek ceramicznych z serii System firmy Ceramica Vogue – precyzuje. W spływającej z blatu fali, która zdaniem autora, wygląda niczym oblewający tort lukier, jest specjalne wycięcie, by klienci mogli wygodnie podejść do lady. Ta z kolei zaprojektowana jest dokładnie „pod” wyposażenie – gabloty ze słodkościami i ekspresy do kawy.

i Autor: Mood Authors 7-9 | W blacie, który przechodzi w podłogę, zastosowano specjalne wycięcie, ułatwiające podejście do lady podczas zakupów. Kontuar zaprojektowano tak, by mieścił tylko niezbędne wyposażenie – minimalistyczne szklane gabloty na wypieki i ekspresy do kawy

We wnętrzu wszystko podporządkowane jest dominującej formie – kształtowi blato-podłogi. Pozostałe sprzęty to dodatki, które nie mogą zbytnio wychodzić na pierwszy plan. Drugoplanową rolę doskonale odgrywają minimalistyczna, podłużna lampa marki Kluś Design wisząca nad blatem, czy też regał o prostym kształcie, który wtapia się w tło, zanadto nie przykuwając uwagi. Relingi, na których umieszczone są literki, jak pionki w grze Scrabble, powstały według projektu Wojtka Nowaka. Układane jest z nich menu cukierni. Wyrazista forma – blat zintegrowany z posadzką – wypełnia strefę sprzedażową, jedyną część lokalu dostępną dla klientów. Druga część, produkcyjna, jest oddzielona. Odgradza ją ścianka z przeszkleniem.

Przy witrynie zaaranżowano kawiarniany kącik

Z organicznym, opływowym kształtem pokrytym mozaiką oraz dodającymi ciepła i przytulności drewnianymi meblami i ściankami kontrastują surowy tynk strukturalny Detale CPH (produkt KC14), który pokrywa ściany, a także niewykończony brutalistyczny betonowy sufit.

W niewielkim lokalu zbyt mało było miejsca na stoliki z krzesłami. Kawiarniany kącik, w którym można przysiąść na szybkie espresso, zaaranżowano więc przy witrynie. Przybrał on formę baru ze stojącymi przy nim hokerami. Stołki barowe Evo to projekt Agnieszki Pikus dla marki Paged Meble – wykonane są z drewna, a ich oparcie gięte jest tą samą metodą, co słynne thonetowskie krzesła. Dodatkowe miejsca do siedzenia przewidziano przy dwóch stolikach na zewnątrz cukierni. W witrynie Yem Cookie wisi kaseton zaprojektowany przez NOWW Studio, w którym umieszczono logo. Właścicielem lokalu jest krakowski cukiernik Mikołaj Bojkowski, dobrze znany w mediach społecznościowych jako Alterciacho. To jeden z najmłodszych i najlepszych małopolskich cukierników, dla którego praca jest pasją. Miłośnikiem ciastek jest nie tylko zawodowo, lecz również prywatnie.

i Autor: Mood Authors 10, 14, 15 | Słodkości przygotowywane przez Mikołaja Bojkowskiego, właściciela cukierni, wyglądają jakby były skrojone do tego konkretnego wnętrza

i Autor: Mood Authors 5, 6 | W tej niewielkiej kawiarni nie ma stolików z krzesłami. Goście mogą przysiąść przy witrynie na drewnianych hokerach Evo. To projekt Agnieszki Pikus dla marki Paged Meble. Ich zaokrąglona forma idealnie wpisuje się w organiczne kształty wnętrza. Ceglaste i bordowe tonacje uzupełnione zostały naturalnym drewnem, które pojawia się m.in. w ażurowej, dębowej ścianie oddzielającej salę cukierni od części produkcyjnej

Architekt jest też autorem projektu krakowskiej kawiarni Królowa Przedmieścia

Swój słodki biznes przy ulicy Andrzeja Zauchy Mikołaj Bojkowski określa jako ciastkowy koncept. Ideą tego miejsca jest szybka sprzedaż monoporcji. Do Yem Cookie wpada się w przelocie, łapie ciastko, i idzie dalej. Cukiernia to też punkt odbioru wypieków wykonywanych na zamówienie przez mistrza deserów. Lokal pozostał pustawy, nieprzeładowany wyposażeniem, żeby łatwo było się po nim poruszać mamom z wózkami, które chętnie przychodzą tu na kawę i coś słodkiego podczas spacerów z dziećmi.

Yem Cookie to nie pierwszy projekt Wojtka Nowaka dla gastronomii. Architekt sam ma doświadczenia restauratora. Prowadził dwie kawiarnie – rzecz jasna przez siebie zaprojektowane – Fikę i do dziś działający Body Espresso Bar. Jest też autorem projektu krakowskiej kawiarni Królowa Przedmieścia. Wojtek Nowak ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i był stypendystą Münster University of Applied Sciences. Kształcił się również w zakresie rynku sztuki i antyków. Dla architekta projektowanie kawiarni jest procesem, na końcu którego powstaje miejsce, gdzie pyszna kawa – a w tym przypadku także smaczne słodkości – współgrają z klimatem stworzonym we wnętrzu przez architekturę. Klienci, jego zdaniem, powinni czerpać satysfakcję z całościowego doświadczenia, na które składają się: oferta oraz jakość obsługi, dizajn i użyte w wystroju lokalu materiały.

Cukiernia Yem Cookie ul. Andrzeja Zauchy 7, Kraków

Autorzy: NOWW Studio, architekt Wojciech Nowak

Inwestor: Mikołaj Bojkowski

Powierzchnia użytkowa: 50 m2

Projekt: 2023

Realizacja: 2023