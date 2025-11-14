Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Budynek jest interpretacją tradycyjnych form Podhala

Dom z Prywatnym Giewontem znalazł się w finale konkursu The Plan Award, w grupie dwunastu projektów w kategorii willi. Równolegle otrzymał nagrodę ICONIC Design Awards 2025 w kategorii Residential Building podczas gali w BMW Welt w Monachium. To jedyna polska realizacja uhonorowana w tym samym roku zarówno przez jury konkursu ICONIC, jak i konkursu The Plan. Autorem projektu jest BXB studio kierowane przez Bogusława Barnasia.

Budynek zlokalizowano w Kościelisku, na działce z widokiem na Giewont. Konstrukcję zaplanowano jako współczesną interpretację tradycyjnych form Podhala. Barnaś wskazuje, że projekt miał odwoływać się nie tylko do lokalnej zabudowy, lecz do idei szlaku prowadzącego na szczyt. To założenie wykorzystano w układzie funkcjonalnym, kompozycji wnętrza oraz w otoczeniu domu.

Otoczenie zaprojektowano z wykorzystaniem lokalnych skał i kosodrzewiny

Bryła nawiązuje do formy szałasu. Elewację ukształtowano w oparciu o ruchome, ażurowe panele wykonane we współpracy z marką Equitone. Panele kontrolują dopływ światła, tworzą zróżnicowaną fakturę i kolorystykę elewacji oraz pełnią funkcję zewnętrznego ogrodzenia. Mogą być zamykane lub otwierane automatycznie, umożliwiając zmianę stopnia odsłonięcia domu. Materiał elewacyjny i schemat perforacji odnoszą się do skojarzeń z ośnieżonymi szczytami Tatr i lokalnymi ornamentami. Dach pokryto blachą tytanowo-cynkową ZM Silesia. Po zmroku dzięki ukrytej iluminacji dom emituje światło na zewnątrz, ponieważ oświetlenie umieszczono bezpośrednio w strukturze podcienia.

Otoczenie zaprojektowano z wykorzystaniem lokalnych skał i kosodrzewiny. Dojście do budynku tworzą kamienne głazy ułożone na wzór tatrzańskich ścieżek. Granice działki zaznaczono poprzez pojedyncze nasadzenia i kamienie, bez stosowania tradycyjnych ogrodzeń. Kompozycja ogrodu została zaplanowana tak, by nie wymagała stałej pielęgnacji i pozostawała zgodna z charakterem terenu.

Giewont widoczny przez przeszkloną ścianę stanowi element wnętrza

„Szlak” — trakt komunikacyjny wewnątrz domu — jest jednym z głównych elementów koncepcji. Wykonano go z czarnej stali i poprowadzono przez wszystkie cztery kondygnacje. Jest widoczny także z poziomu garażu dzięki przeszklonemu stropowi podziemia. Z części dziennej umieszczonej na piętrze trakt prowadzi dalej na antresolę, a następnie na nadwieszoną kładkę. Kładka wizualnie opiera się na trzech stalowych cięgnach, jednak jej zasadnicza konstrukcja jest połączona ze ślusarką okienną. Ostatni odcinek przechodzi w przeszkloną platformę widokową znajdującą się tuż pod kalenicą dachu. Konstrukcja platformy jest wyprowadzona na zewnątrz przez transparentną szklaną fasadę.

Część dzienna została umieszczona na piętrze, aby w pełni wykorzystać ekspozycję widokową. Giewont widoczny przez całą przeszkloną ścianę szczytową stanowi stały element wnętrza i jest wyeksponowany w obrębie połaci dwuspadowego dachu. Układ funkcjonalny, forma bryły i rozwiązania konstrukcyjne tworzą spójną strukturę podporządkowaną idei drogi prowadzącej ku widokowi na szczyt.