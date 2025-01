Nowe życie domu podcieniowego na Żuławach. Odbudowa budynku z historią Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Niszczejące, zaniedbane poprzemysłowe miasto – tak jeszcze całkiem niedawno kojarzyła się wielu osobom Łódź. Dziś to już przeszłość. Zakrojony na szeroką skalę projekt przemiany Łodzi w miejsce piękne i nowoczesne daje wymierne efekty. Jej kluczowym elementem są remonty historycznych budowli, których zdecydowanie tu nie brakuje. Dobrym przykładem może być metamorfoza fabryki „Wigencja” w nowoczesne centrum kultury – budynek w stanie kompletnej ruiny dziś tętni życiem, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i turystów. To jednak tylko jeden przykład z bardzo, bardzo wielu.

Dziś przyglądamy się kolejnym dwóm obiektom – XIX-wiecznym kamienicom u styku ul. Włókienniczej i Wschodniej. Zanim miasto poddało je renowacji, były to smutne, szare, zapomniane budynki o elewacjach pomazanych graffiti. Dziś aż trudno uwierzyć, że to te same kamienice: odnowione i lśniące, przykuwają wzrok z daleka. Równie ważne jak zewnętrzne piękno jest jednak w tym wypadku to, co w środku. Zlokalizowane z obu obiektach mieszkania komunalne zostały wyremontowane i zmodernizowane, a ich standard znacznie wzrósł.

– W cyklu „Metamorfozy na Plus” prezentujemy przedsięwzięcia, dzięki którym zapomniane historyczne obiekty i wnętrza otrzymują drugie życie za sprawą pasjonatów, racjonalnych biznesmenów, rzetelnych samorządowców, czy wreszcie – niespokojnych dusz... Wszyscy oni ożywiają dzięki swoim wizjom dorobek umysłów i rąk pokoleń architektów, inwestorów i budowniczych, którzy na placu budowy zostawili przed laty nadzieję, że ich dzieło ucieszy w odległej przyszłości jeszcze niejedno oko…

Kamienica przy ul. Wschodniej 54 w Łodzi. Od szarości do granatu i złota

Okolice ul. Wschodniej i Włókienniczej zabudowały się w XIX w. kamienicami czynszowymi. W czasie drugiej wojny światowej Niemcy dokonali tu wielu wyburzeń w związku z wytyczaniem granic łódzkiego getta. Po wojnie w ocalałych, znacjonalizowanych budynkach ulokowano mieszkania komunalne. Miejsce to szybko zaczęło cieszyć się złą sławą z powodu poważnych problemów z przestępczością. W niszczejących budynkach były meliny, dochodziło do licznych napaści i morderstw, a milicja wolała się w te okolice nie zapuszczać. Lata zaniedbań w tej części miasta doprowadziły do tego, że u progu XXI w. była to już przestrzeń silnie zdegradowana, wymagająca pilnych działań ze strony władz.

Te działania na szczęście podjęto. W 2014 r. rozpoczął się projekt Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, w obrębie którego znalazła się m.in. narożna kamienica przy ul. Wschodniej 54. Standard mieszkań komunalnych był tu bardzo niski – mieszkańcy ogrzewali się piecami węglowymi w lokalach, wielu nie miało osobnej łazienki czy kuchni. Z zewnątrz budynek był szary, pozbawiony dekoracji, ze zniszczoną elewacją.

Latem 2017 r. miastu udało się zdobyć dofinansowanie rządowe oraz unijne na remont, który zamknął się ostatecznie w kwocie ponad 9 mln zł. W lipcu 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą – firmą BUDOMAL Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak. Po etapie projektowym prace remontowe ruszyły w listopadzie 2019 r. Ich zakończenie ogłoszono w czerwcu 2021 r.

– Budynek został całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Mieszkania wyposażono w osobne kuchnie lub aneksy kuchenne. Łazienki zaopatrzono w wanny lub prysznice, ubikacje oraz kompletny zestaw baterii. Gruntownemu remontowi została poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek uzyskał dostęp do sieci światłowodowej – wylicza Urząd Miasta.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Kamienice u zbiegu ul. Włókienniczej i Wschodniej w Łodzi

Ogromne zmiany zaszły też od zewnątrz. W przypadku ul. Wschodniej i Włókienniczej nie starano się odtworzyć historycznego wyglądu budynków. Powstała nowa wizja, która miała stanowić współczesną wariację na temat dawnej zabudowy tych rejonów, wypracowana wspólnie przez Biuro Architekta Miasta, Zarząd Inwestycji Miejskich, Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi i studentów Politechniki Łódzkiej. W myśl tej koncepcji kamienica przy ul. Wschodniej 54 otrzymała kolorystykę granatowo-złotą i liczne dekoracyjne detale inspirowane klasycyzmem. Zaokrąglony narożnik budynku zyskał nowe, efektowne przeszklenie.

Po remoncie w budynku znajdują 33 mieszkania komunalne o znacznie wyższym niż przedtem standardzie, zaś w parterze powstało 9 nowoczesnych lokali usługowych na wynajem. Zmiany zaszły też w otoczeniu kamienicy: wyremontowano ulice i chodniki, pojawiła się też nieobecna wcześniej zieleń.

i Autor: Po lewej: UM Łódź. Po prawej: Szymon Starnawski/Grupa Murator Metamorfoza kamienicy przy ul. Wschodniej 54 w Łodzi

Kamienica przy ul. Wschodniej 52. Biel, grafit i podświetlany napis „Włókiennicza”

Tuż obok kamienicy przy ul. Wschodniej 54, po drugiej stronie ul. Włókienniczej dokonała się równie imponująca metamorfoza kamienicy o adresie Wschodnia 52. Tu sytuacja była bardzo podobna jak po sąsiedzku: XIX-wieczna, znacjonalizowana po wojnie kamienica z mieszkaniami komunalnymi wymagała gruntownej modernizacji z racji niskiego standardu lokali (m.in. brak centralnego ogrzewania, osobnych łazienek) oraz złego stanu całego budynku.

Mimo tak podobnej sytuacji obu budynków przywrócenie blasku kamienicy przy Wschodniej 52 zajęło dwa lata dłużej. Choć rządowe i unijne dofinansowanie pozyskano już w sierpniu 2017 r., a umowę z wykonawcą (Mosty Łódź S.A.) zawarto we wrześniu 2018 r., szybko pojawiły się problemy. Pierwszy wybrany wykonawca nie wywiązał się z zadania i przerwał roboty krótko po ich rozpoczęciu, w związku z czym w lutym 2020 r. miasto zmuszone było rozwiązać z nim umowę.

– Z uwagi na fakt, iż Wykonawca wykonał dokumentację projektową, trwały prace nad przejęciem praw autorskich do dokumentacji. Przeprowadzono inwentaryzację prac prowadzonych do dnia 18.02.2020 przez Wykonawcę – tłumaczyli urzędnicy.

Wspomniane trudności opóźniły rozpisanie kolejnego przetargu, a wyboru nowego wykonawcy nie ułatwiła też pandemia. Dopiero w kwietniu 2021 r. zawarto umowę z firmą PAGMA-BUD sp. z o.o. Ostatecznie remont trwał do listopada 2023 r.

W wyniku przeprowadzonych prac budynek zyskał niezwykłą dwubarwną elewację w barwach bieli i grafitu, z podobnymi jak na sąsiednim budynku dekoracyjnymi detalami nad oknami najwyższej kondygnacji. Pojawiła się też nowa stolarka okienna w kolorze brązowym. W parterze najemcy mają do dyspozycji 6 lokali usługowych z dużymi witrynami, co wizualnie dodało kamienicy lekkości.

Wewnątrz budynek został gruntownie zmodernizowany. 18 znajdujących się tu po remoncie mieszkań komunalnych zyskało osobne kuchnie lub aneksy kuchenne, powstały też łazienki z nowoczesnym wyposażeniem. Wszystkie instalacje w budynku wymieniono, a do tego pojawił się dostęp do światłowodowego Internetu. Zdemontowano też piece węglowe w lokalach, a zamiast nich pojawiło się centralne ogrzewanie. Warto dodać, że remontowi poddano także podwórze i otoczenie kamienicy.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Kamienice u zbiegu ul. Włókienniczej i Wschodniej w Łodzi

– Na podwórku znalazły się ławki, trzepak oraz altany jako miejsca spotkań dla mieszkańców. Nawierzchnia podwórza została wymieniona i odnowiona. Wykonano ją z kostki kamiennej i płyt betonowych. Na wyznaczonych terenach zielonych zostały posadzone krzewy, rośliny pnące oraz drzewo, a wokół nich zasiano trawnik. Dla pnączy powstał trejaż na altanie śmietnikowej. Ponadto powstały budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków – tłumaczą władze miasta.

Ciekawostką jest dekoracyjny, podświetlany napis „WŁÓKIENNICZA”, jaki rozwieszono pomiędzy obiema omawianymi kamienicami. Jak wyjaśnia miasto, ma to być atrakcja zachęcająca do robienia zdjęć ulicy, którą w oficjalnych komunikatach określa się mianem „symbolu łódzkiej rewitalizacji”.

i Autor: Po lewej: UM Łódź. Po prawej: Szymon Starnawski/Grupa Murator Metamorfoza kamienicy przy ul. Wschodniej 52 w Łodzi

