Nazwa obiektu InfoWuWA – adaptacja dawnej poczekalni Adres obiektu Wrocław, ul. Tramwajowa 2 Autorzy Arch_It, architekci Maja Cichocka, Agnieszka Gałwiaczek, Piotr Zybura oraz Tomasz Cempa Architekt, architekt Tomasz Cempa Inwestor Wrocławska Rewitalizacja Powierzchnia użytkowa 34.15 m² Projekt 2016-2017 Data realizacji (koniec) 2018

Adaptacja dawnego zakładu fryzjerskiego w zabytkowym budynku

Projekt obejmował rewaloryzację i adaptację dawnego zakładu fryzjerskiego, a pierwotnie poczekalni dla oczekujących na tramwaj oraz kiosków z mlekiem i prasą w zabytkowym galeriowcu przy ul. Tramwajowej. Budynek autorstwa Paula Heima i Alberta Kemptera powstał w 1929 roku jako jeden z obiektów eksperymentalnego osiedla w ramach wystawy „Mieszkanie i miejsce pracy” (Wohnung und Werkraum-Ausstellung – WuWA).

Remont pod okiem konserwatora

Remont prowadzony był pod nadzorem konserwatora i obejmował m.in. przywrócenie oryginalnej kolorystyki elewacji, odtworzenie stolarki okiennej oraz charakterystycznych zewnętrznych siedzisk, a także wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Przed pawilonem ponownie pojawiła się klinkierowa nawierzchnia, a na dachu dodano nowy neon z napisem „InfoWuWa”.

– Staraliśmy się zachować jak najwięcej dawnego wyglądu. Wprowadziliśmy na przykład okna z cienkimi profilami, tak jak w oryginalnym projekcie – mówi Grażyna Adamczyk-Arns, prezes Wrocławskiej Rewitalizacji, która sfinansowała remont i czuwała nad jego przebiegiem.

InfoWUWA. Punkt informacyjny i kawiarnia

W zmodernizowanym budynku działa punkt informacyjny oraz kawiarnia. – Ze względu na wymagania funkcjonalne oraz niewielką powierzchnię przyjęto rozwiązania współczesne, inspirowane wczesnym niemieckim modernizmem. Odtworzono oryginalne ławki w intensywnym kolorze, zaś pozostałe meble i wyposażenie zaprojektowano w czerni i bieli. Zabudowa meblowa ściany przeznaczona jest jednocześnie na produkty niezbędne dla działalności kawiarni, jak i do ekspozycji materiałów informacyjnych o WuWA – tłumaczy Piotr Zybura, współautor projektu z pracowni arch_it.

Osiedle WUWA. Rewaloryzacja

– Mija 90 lat, odkąd powstało osiedle. Dzięki wytężonej pracy wielu osób udało się odtworzyć ten przepiękny punkt nie tylko na mapie Wrocławia, ale i Europy – mówił kilka lat temu podczas otwarcia InfoWuWy wiceprezydent miasta Jakub Mazur.

Wrocław od dłuższego czasu prowadzi działania zmierzające do rewaloryzacji i pielęgnacji osiedla WuWA. W 2014 roku oddano do użytku zrekonstruowane przedszkole, które mieści dziś siedzibę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów. Z kolei jesienią 2016 roku ruszyły prace nad zagospodarowaniem przestrzeni publicznych założenia. Ich zakres obejmuje m.in. wykonanie ścieżek parkowych i ciągów pieszo-jezdnych, uporządkowanie parkowania, wprowadzenie oświetlenia, montaż ław z tekstami informacyjnymi o osiedlu i nowe nasadzenia. Zgodnie z harmonogramem prace zakończą się w 2019 roku. Wartość inwestycji wynosi ok. 6,4 mln zł.

Kiosk InfoWUWA. Zdjęcia

