Jednym z głównych sposobów wyboru architektów odpowiedzialnych za projektowanie przestrzeni publicznych lub budynków użyteczności publicznej – obok przetargów – są konkursy architektoniczne. Ich formuły mogą się znacząco różnić. Wyróżniamy m.in. konkursy otwarte, w których udział może wziąć każdy spełniający warunki regulaminu, oraz zamknięte, do których uczestnicy są zapraszani przez organizatora. Konkursy różnią się również liczbą etapów oraz charakterem: konkursy koncepcyjne i studialne służą przede wszystkim prezentacji idei i poszukiwaniu rozwiązań, natomiast konkursy realizacyjne mają na celu wyłonienie projektu przeznaczonego do wdrożenia.

Wszystkie zaprezentowane w tekście projekty to zwycięskie koncepcje konkursów realizacyjnych – co oznacza, że ich realizacja jest planowana. Stanowią one zatem rzeczywistą zapowiedź kierunku, w jakim może zmierzać najbliższa przyszłość polskiej architektury.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju EKOFUTURIUM w Koszalinie

W wyniku konkursu architektonicznego na projekt Centrum Zrównoważonego Rozwoju EKOFUTURIUM w Koszalinie zwyciężyła pracownia Atelier Tektura. Konkurs został zorganizowany wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie oraz koszaliński oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), a jego rozstrzygnięcie nastąpiło 23 maja 2025 roku. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu o powierzchni użytkowej od 5 500 do 6 000 m², który powstanie przy ulicy Gdańskiej, w sąsiedztwie kampusu Politechniki Koszalińskiej.

Zwycięska koncepcja Atelier Tektura pokonała m.in. renomowane biuro Zaha Hadid Architects. Projekt przewiduje budynek o wyraźnie horyzontalnej formie, osadzony wśród wielopoziomowej zieleni. Architekci zdecydowali się na lekką, niemal unoszącą się bryły, której delikatność podkreśla ażurowa, podświetlana elewacja.

Jednym z kluczowych rozwiązań przestrzennych jest głębokie cofnięcie parteru, które wizualnie „podnosi” budynek, zapraszając w ten sposób do wnętrza. W otoczeniu budynku pojawi się także woda, która dodatkowo złagodzi granice między architektoniczną bryłą a środowiskiem naturalnym. Centralny dziedziniec będzie przestrzenią przeznaczoną pod funkcje edukacyjne, badawcze i biznesowe, a widoczne instalacje ekologiczne stanowić będą integralny element narracji o zrównoważonym rozwoju i gospodarce cyrkularnej. Sąd konkursowy szczególnie docenił prostotę i elegancję formy, trafnie dobrane proporcje oraz dbałość o trwałość materiałową.

Autorzy koncepcji otrzymali nagrodę w wysokości 150 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

i Autor: Atelier Tektura Projekt Centrum Zrównoważonego Rozwoju EKOFUTURIUM w Koszalinie

Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski rozstrzygnęła konkurs na koncepcję zagospodarowania północno-wschodniego narożnika Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwycięzcą została warszawska Autorska Pracownia Architektury CAD, której propozycja zdaniem jury najlepiej odpowiedziała na potrzeby zrównoważonego i klimatycznie świadomego projektowania. Konkurs dotyczył działki o powierzchni pół hektara, formalnie włączonej do parku przez Radę Miasta w 2024 roku. Teren położony wzdłuż stawu, naprzeciwko wejścia na molo, ma zostać przekształcony w tzw. „strefę relaksu” – miejsce sprzyjające ciszy, wyciszeniu i spokojnemu obcowaniu z przyrodą. Zamysłem organizatorów było stworzenie przestrzeni dostępnej, wielofunkcyjnej, o zwiększonym udziale zieleni i przyjaznej zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Ważną rolę odegrały również kwestie związane z efektywnością kosztową i klimatyczną adaptacją projektu.

Zwycięska koncepcja stawia na renaturalizację tego fragmentu parku – zamiast rozbudowanych funkcji rekreacyjno-rozrywkowych, projekt koncentruje się na tworzeniu warunków do odpoczynku w niewielkich grupach i kontaktu z naturą. Architekci z APA CAD świadomie zrezygnowali z intensywnej infrastruktury sportowej czy zabawowej, proponując subtelną interwencję krajobrazową, która ma przywrócić przyrodniczy charakter przestrzeni przy stawie. Jury doceniło nie tylko trafną odpowiedź na założenia konkursowe, ale też dbałość o harmonię kompozycyjną i szacunek wobec istniejącego krajobrazu.

Autorzy koncepcji otrzymali nagrodę w wysokości 20 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

i Autor: Autorska Pracownia Architektury CAD koncepcję zagKoncepcja zospodarowania Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Centrum Technologii Medycznych Health Tech Synergy HUB (HTSH) Politechniki Wrocławskiej

Politechnika Wrocławska, przy współpracy z wrocławskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich, zorganizowała konkurs na projekt nowego Centrum Technologii Medycznych Health Tech Synergy HUB (HTSH). Planowany budynek powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni, na działce ograniczonej ulicami Łukasiewicza, Smoluchowskiego oraz Wybrzeżem Stanisława Wyspiańskiego. Celem konkursu było zaprojektowanie zaawansowanego obiektu badawczo-edukacyjnego, który zintegruje działalność naukową Politechniki Wrocławskiej w zakresie technologii medycznych, w tym nowo utworzonego Wydziału Medycznego.

Zwycięska koncepcja autorstwa biura VAÍLLO IRIGARAY Y ASOCIADOS we współpracy z Interplay Architects została uhonorowana I Nagrodą m.in. za "wyjątkową równowagę między architektoniczną powściągliwością a szacunkiem dla kontekstu urbanistycznego kampusu". Projekt wpisuje się w rytm zabudowy Politechniki Wrocławskiej, m.in. dzięki odwołaniu do charakterystycznych linii dachów sąsiednich budynków. Jak czytamy na stronie Politechniki Warszawskiej:

W opisie projektu jego autorzy podkreślają, że opiera się on na założeniu długowieczności i trwałości budynku jako formy zrównoważonego podejścia. Kluczową rolę odgrywa bioklimatyczna oszczędność, a budynek został zaprojektowany tak, aby już sama jego forma i orientacja minimalizowały zapotrzebowanie na energię.

Jury doceniło klarowny układ przestrzenny i komunikacyjny obiektu, który zapewnia czytelność funkcji oraz sprawną obsługę ruchu – zarówno w pionie, jak i w poziomie. Zwrócono również uwagę na pełne i trafne odzwierciedlenie założeń konkursowych, co czyni propozycję zespołu projektowego nie tylko architektonicznie przekonującą, ale także kompleksowo przygotowaną do realizacji zaawansowanych zadań naukowo-badawczych.

Autorzy koncepcji otrzymali nagrodę w wysokości 110 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

i Autor: VAÍLLO IRIGARAY Y ASOCIADOS S.L.P., Interplay Architects Koncepcja budynku Centrum Technologii Medycznych Health Tech Synergy HUB (HTSH) Politechniki Wrocławskiej

Obiekt wielofunkcyjny przy Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska rozstrzygnęła konkurs na projekt nowego, wielofunkcyjnego obiektu z halą widowiskowo-sportową i centrum kongresowym, który powstanie przy Alei Zwycięstwa 12 w Gdańsku. Autorem zwycięskiej koncepcji jest pracownia P2PA, tworzona przez Urszulę Jędrzejak, Jakuba Kozaczenkę, Jakuba Podgórskiego i Macieja Popławskiego.

Nowa inwestycja będzie kluczowym uzupełnieniem infrastruktury Centrum Sportu Akademickiego PG. Zadaniem projektantów było zaproponowanie nowoczesnego budynku, który nie tylko pomieści różnorodne funkcje – sportowe, edukacyjne, kulturalne i biznesowe – ale również stanie się architektonicznym symbolem o ponadczasowym charakterze, godnie reprezentując Politechnikę w prestiżowej, śródmiejskiej lokalizacji.

Na działce o powierzchni ok. 9 600 m² miał powstać budynek o zwartej zabudowie (ok. 5 100 m² powierzchni zabudowy), mogący obsłużyć do 1 500 użytkowników jednocześnie. Wnętrze musiało być zaprojektowane jako elastyczna przestrzeń z możliwością dostosowania do wielu typów wydarzeń – od rozgrywek sportowych i zajęć dydaktycznych, przez koncerty i wydarzenia kulturalne, po konferencje i targi. Koncepcja P2PA została doceniona za przemyślaną organizację funkcji i umiejętne pogodzenie różnorodnych scenariuszy użytkowych w jednej, klarownej architektonicznie formie. Jury konkursowe zwróciło również uwagę na jakość proponowanych rozwiązań materiałowych oraz silny, nowoczesny wyraz estetyczny, który dobrze koresponduje z tożsamością kampusu i ambicjami uczelni.

Autorzy koncepcji otrzymali nagrodę w wysokości 100 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

i Autor: P2PA Koncepcja obiektu wielofunkcyjnego z funkcją hali widowiskowo-sportowej oraz centrum kongresowego, zlokalizowanego na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej

Koncepcja przebudowy i rozbudowy stadionu miejskiego w Rybniku

5 kwietnia 2025 roku ogłoszono wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na przebudowę i rozbudowę stadionu miejskiego w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. Organizatorem przedsięwzięcia było Miasto Rybnik – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Celem konkursu było zaprojektowanie nowoczesnego stadionu, który odpowiadałby współczesnym standardom organizacji wydarzeń sportowych i masowych, a jednocześnie mógł być realizowany etapowo. Zakres projektu obejmował zarówno modernizację toru żużlowego i boiska piłkarskiego, jak i nowe zaplecze szatniowo-socjalne, administracyjne, techniczne oraz niezbędną infrastrukturę komunikacyjną i parkingową.

Zwycięska koncepcja autorstwa MAMGUSTA Architekci (Sebastian Tabędzki, Łukasz Lautsch, Adam Krupa, Mateusz Gortat, Karolina Maksymiuk, Natalia Seniuk) została wyróżniona za architektoniczną powściągliwość i jednocześnie siłę wyrazu. Jury doceniło otwartą, monochromatyczną strukturę obiektu, która – mimo dużej skali – nie przytłacza otoczenia, lecz umiejętnie wpisuje się w tkankę miasta. Propozycja umiejętnie wykorzystuje naturalne różnice terenu i klarownie rozdziela funkcje użytkowe, tworząc przestrzeń spójną, funkcjonalną i otwartą. Nowy stadion ma szansę stać się nie tylko ważnym miejscem wydarzeń sportowych, ale też nowoczesnym symbolem Rybnika.

Autorzy koncepcji otrzymali nagrodę w wysokości 60 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

i Autor: MAMGUSTA Architekci Koncepcja przebudowy i rozbudowy stadionu miejskiego w Rybniku

Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, we współpracy z lokalnym oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), rozstrzygnął konkurs na koncepcję Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. Zwycięski projekt, opracowany przez zespoły Kalata Architekci i 4105 Architects, zapowiada nowoczesny, energooszczędny obiekt o wysokich walorach przestrzennych i funkcjonalnych.

Nowe centrum powstanie przy ul. Zyty 26, na terenie Szpitala Uniwersyteckiego, stanowiącego bazę dydaktyczną Uniwersytetu Zielonogórskiego – największej publicznej uczelni w regionie. Zadaniem architektów było zaprojektowanie pięciokondygnacyjnego budynku (plus jedna kondygnacja podziemna) o powierzchni użytkowej ponad 13 tys. m², który zostanie funkcjonalnie połączony z istniejącym Centralnym Blokiem Operacyjnym za pomocą nadziemnego łącznika na poziomie +1. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększy się efektywność obsługi pacjenta i zarządzania personelem, przy jednoczesnym wykorzystaniu wspólnego zaplecza techniczno-medycznego.

Koncepcja autorstwa Kalata Architekci i 4105 Architects została doceniona za nowoczesne podejście do projektowania szpitali. Budynek będzie przeszklony i transparentny, co zapewni lepsze doświetlenie wnętrz, a zarazem – dzięki zastosowaniu drewnianej elewacji oraz systemów osłon przeciwsłonecznych – wciąż będzie zachowywać komfort termiczny. Na dachu znajdzie się ogród oraz instalacja fotowoltaiczna, wspierająca niskoemisyjne funkcjonowanie obiektu.

Autorzy koncepcji otrzymali nagrodę w wysokości 120 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

i Autor: Kalata Architekci, 4105 Architects Koncepcja: Budowa Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Koncepcja przebudowy Rynku Miejskiego w Dębicy

Organizowany przez SARP Rzeszów konkurs na koncepcję przebudowy Rynku Miejskiego w Dębicy ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod koniec listopada 2024 r. Wyniki poznaliśmy już cztery miesiące później, 25 marca 2025 r. I Nagroda w wysokości 50 000,00 zł brutto oraz Nagroda w postaci "zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki (...)" została przyznana biuru RS Architektura Krajobrazu.

Czytaj także: Ogłoszono wyniki. Tak może zmienić się Dębica. Hotele dla owadów, wodna kaskada i ławki w kształcie głazów

Tak o obecnym wyglądzie Rynku wypowiedział się Patryk Zaręba, autor zwycięskiej koncepcji:

"Obszar Rynku w Dębicy, niegdyś stanowiący historyczne serce miasta, aktualnie nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Spowodowane jest m.in.: nadmiernym udziałem rozwiązań dla ruchu jezdnego, mało czytelną strukturą kompozycyjna i funkcjonalną, zagospodarowanie terenu przy użyciu nietrwałych materiałów o niskiej jakości (wszechobecna kostka betonowa oraz brak miejsca przeznaczonego na funkcje zewnętrzne, m.in. ogródki restauracyjne, zabaw dla dzieci)."

Głównym celem wygranego projektu konkursowego jest przywrócenie rangi przestrzeni Rynku jako najistotniejszej przestrzeni miasta. Autorzy w swojej koncepcji uwzględnili przearanżowanie przestrzeni rynku m.in na Strefę Kibica, Miasteczko Bożonarodzeniowe czy na lodowisko. Jak czytamy na planszach konkursowych projektu:

"Zmiany te odbywać się będą zarówno z pełnym poszanowaniem historycznej tożsamości miejsca m.in. poprzez odwołanie się do tradycyjnej stylistyki wyposażenia placu, stosowania tradycyjnych lokalnych, ponadczasowych materiałów jak i jednocześnie, z wprowadzeniem współczesnych rozwiązań będących odpowiedzią na wyzwania przyszłości m.in. rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury jako sposób na adaptację do zmian klimatu."

Szczególnie ważnym założeniem pracy konkursowej jest zaprojektowanie pergoli, która nawiązuje do tradycyjnych, lokalnych form architektonicznych. Podobny cel wydaje się mieć zaproponowana forma fontanny, która stała się odwołaniem do naturalnego krajobrazu doliny Wisłoki, jej "przełomów i progów skalnych, z wykorzystaniem lokalnego materiału kamiennego np. piaskowców magurskich".

Koncepcja zagospodarowania ul. Długie Ogrody w Gdańsku

14 marca 2025 r. ogłoszono wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania ulicy Długie Ogrody w Gdańsku – jednej z najważniejszych osi w Śródmieściu. W konkursie zwyciężyło biuro Restudio Jacaszek Architekci we współpracy z Saneccy Architektura.

Celem konkursu było opracowanie spójnej koncepcji urbanistycznej dla jednej z najdłuższych i najszerszych ulic centralnego Gdańska – Długich Ogrodów, stanowiącej naturalne przedłużenie Traktu Królewskiego. Wymogiem organizatora – Gminy Miasta Gdańsk – było nie tylko podkreślenie osiowego układu ulicy, ale również odtworzenie historycznej alei drzew oraz stworzenie atrakcyjnej, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, dostępnej dla pieszych i funkcjonalnie zróżnicowanej.

Zwycięska praca łączy nowoczesną formę z silnymi odniesieniami do historycznego charakteru ulicy. Jak podkreślają autorzy, koncepcja ma ewokować unikatową XIX-wieczną atmosferę, a jednocześnie odpowiadać na aktualne potrzeby mieszkańców, tworząc przestrzeń otwartą, przyjazną i zrównoważoną środowiskowo. Projekt wprowadza dwa miejskie place – przy Bramie Stągiewnej i ulicy Żuławskiej – oraz tzw. „stację podróżną” w miejscu dawnej nawy kościoła św. Barbary. Kluczowym elementem całości jest zielona oś Długich Ogrodów, której rdzeniem stają się „Długie Ogrody Deszczowe” – pas retencyjnej zieleni pełniący funkcję użytkową i symboliczną.

Ulica została podzielona na: strefę flâneur – słoneczną, przeznaczoną wyłącznie dla pieszych, z aleją lipową, elementami zieleni i małą architekturą; i zacienioną strefę komunikacyjną – z ograniczonym ruchem samochodowym. W projekcie zastosowano naturalne i lokalne materiały, m.in. granit i drewno, a elementy małej architektury – lampy stylizowane na gazowe, ławki, ogrodzenia – wykonane będą z żeliwa, kamienia i drewna, co podkreśla nawiązanie do miejskiej tradycji.

Autorzy koncepcji otrzymali nagrodę w wysokości 50 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

i Autor: Restudio Jacaszek Architekci, Saneccy Architektura x Krajobraz Koncepcja zagospodarowania ul. Długie Ogrody w Gdańsku

Szkoła na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej w Warszawie

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłosił wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej nowoczesnej szkoły podstawowej przy ul. Siecznej – jednej z najdynamiczniej rozwijających się części stolicy. W konkursie zwyciężyło biuro JEMS Architekci, które zaproponowało projekt zatytułowany „Miasteczko Dzieci” – szkołę jako społecznie aktywne, wielofunkcyjne i otwarte przestrzennie „małe miasto”.

Celem konkursu było zaprojektowanie szkoły podstawowej obejmującej:

24 oddziały ogólnodostępne (klasy I–VIII),

8 oddziałów specjalnych z salami terapeutycznymi i zapleczem,

halę sportową z szatniami i magazynami,

stołówkę z kuchnią i jadalnią,

przestrzenie administracyjne i rekreacyjne.

Zwycięska koncepcja JEMS Architekci proponuje układ budynku jako „miasteczka dzieci” – zespołu niedużych, zindywidualizowanych segmentów (klasy jako osobne „domki”), połączonych siatką uliczek i placyków, które otwierają się na wewnętrzne, zielone dziedzińce. JEMS-i podkreślają, że szkoła ma być centrum życia dzielnicy, nie tylko edukacyjnym, ale także społecznym i kulturalnym. Zaprojektowane przestrzenie mają być wykorzystywane zarówno w ciągu dnia przez uczniów, jak i po południu przez lokalnych mieszkańców – na spotkania, zajęcia i wydarzenia.

Projekt zakłada, że każdy segment szkoły zyska swój indywidualny charakter, co przełoży się na wzmocnienie poczucia przynależności uczniów. Zieleń otaczająca obiekt ma przeniknąć do środka, a dziedzińce stać się integralną częścią życia szkoły.

i Autor: Piotr Banak, Materiały prasowe