Zdecydowali usunąć fragmenty nawierzchni i odsłonić to, co jest pod spodem

Bjarke Ingels Group (BIG), we współpracy z amerykańskim artystą Dougiem Aitkenem oraz firmami NIRAS, Volcano i RWDI, zwyciężyło w konkursie na projekt Byens Scene – Miejskiej Sceny w kopenhaskiej dzielnicy Ørestad. Koncepcja zatytułowana „The Impact” (Uderzenie) przekształca trzy osobne przestrzenie miejskie w spójną, połączoną scenę – miejsce, które na co dzień sprzyja odpoczynkowi, spotkaniom i aktywnościom mieszkańców, a jednocześnie może pełnić funkcję tła dla wydarzeń artystycznych i publicznych wystąpień.

Projekt obejmuje trzy kluczowe place zlokalizowane wokół DR Koncerthuset, Bella Areny i Royal Areny, zajmując łącznie ponad 50 000 m². Zamiast dodawać kolejne warstwy do istniejącej miejskiej zabudowy Ørestadu, zespół projektowy zdecydował się na inne podejście: usunąć fragmenty nawierzchni, by odsłonić to, co znajduje się pod spodem – m.in. fragmenty gleby, które umożliwią retencję wody, wzrost roślin i odtworzenie lokalnych ekosystemów.

Przestrzenie zostaną wzbogacone o elementy z materiałów z odzysku, a projekt zakłada też zrównoważone zarządzanie wodą opadową oraz zastosowanie rodzimych, odpornych gatunków roślin. Jak podkreśla Giulia Frittoli, partnerka w BIG:

The Impact zakłóci zwyczajność, by odsłonić to, co niezwykłe. (...) Interaktywna woda, natura i światło przepływają przez te szczeliny niczym życiodajne linie, zszywając miejską tkankę i tworząc nieoczekiwane spotkania. W ten sposób pokazujemy, jak sztuka i projektowanie krajobrazu mogą reaktywować przestrzeń publiczną, osiągając jednocześnie niski wpływ na środowisko, a także dostarczając silnej, społecznie zorientowanej transformacji. Jako architekci krajobrazu i mieszkańcy Kopenhagi, jesteśmy podekscytowani możliwością współtworzenia przyszłości Ørestadu i celebrowania jego unikalnego potencjału.

Duński odpowiednik kintsugi. Szczeliny i pęknięcia to trzon projektu

Charakterystycznym motywem całego założenia są świetliste „szczeliny”, które przecinają place, chodniki i fasady budynków. Niektóre z nich rozlewają się na schody czy elewacje, stając się integralnym elementem architektury. Te świetlne linie zmieniają kolor w zależności od otoczenia: na placu przy Bella Arenie dominuje światło zielone, współgrające z wszechobecną roślinnością, natomiast przy Royal Arenie szczelina ma być rozświetlona ciepłym, złotym światłem, podkreślając prestiż i charakter tego miejsca.

Oprócz funkcji estetycznej, te świetliste pasma pełnią również rolę orientacyjną, prowadząc użytkowników naturalnie przez przestrzeń i tworząc intuicyjne ścieżki. Projekt „The Impact” to nie tylko nowa jakość przestrzeni publicznej, ale także próba połączenia natury, kultury i architektury w harmonijną, angażującą całość. Bjarke Ingels, założyciel i dyrektor kreatywny BIG, przyrównuje całość założenia do miejskiego odpowiednika kintsugi – japońskiej sztuki naprawy pękniętej ceramiki złotem – gdzie szczeliny i pęknięcia tworzą przyspieszoną patynę na tej wciąż bardzo nowej dzielnicy.

Muzeum, które "wyrośnie z leśnej ściółki" autorstwa pracowni BIG

Architekci z pracowni Bjarke Ingels Group (BIG) wielokrotnie udowadniali, że kluczowym elementem ich podejścia projektowego jest wrażliwość na kontekst i ukształtowanie terenu. W ich realizacjach architektura nie tylko współgra z otoczeniem, ale często je dopełnia i redefiniuje, nadając mu nową tożsamość i wymiar. Jednym z najnowszych przykładów tego podejścia jest projekt nowej siedziby Węgierskiego Muzeum Historii Naturalnej w Debreczynie – drugim co do wielkości mieście Węgier. Podobnie jak w koncepcji „The Impact”, BIG czerpie inspirację z istniejącego krajobrazu. Tym razem punktem wyjścia stał się Wielki Las – historyczny kompleks leśny na północy miasta, w którym powstanie nowy obiekt o powierzchni 23 000 m².

Budynek przyjmie formę trzech przenikających się pasm krajobrazowych, które – jak opisują to architekci – „delikatnie wyrastają z leśnej ściółki”. Muzeum zostanie częściowo zagłębione w ziemię, a jego pochylone dachy będą dostępne dla odwiedzających, tworząc tarasy widokowe z panoramą Debreczyna. Takie rozwiązanie nie tylko minimalizuje ingerencję w środowisko, ale również zaciera granicę między architekturą a naturą, umożliwiając płynne przejście między miejską przestrzenią publiczną a leśnym krajobrazem.

Elewacja obiektu zostanie wykonana z opalanych drewnianych paneli, a cała konstrukcja powstanie z wykorzystaniem technologii drewna klejonego. Zielone dachy obsadzone rodzimymi gatunkami roślin stworzą siedliska dla lokalnej flory i fauny, jednocześnie wizualnie przedłużając parkowy krajobraz ponad muzealną przestrzenią. Z kolei roślinność przenikająca do wnętrza budynku stworzy naturalne strefy wypoczynku i spotkań, dostępne przez cały rok.

Wejście główne prowadzić będzie przez otwarty, przyjazny plac od strony południowej, który stanie się miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych i społeczną wizytówką muzeum. Przemyślana dostępność obiektu z różnych stron sprawia, że nowa siedziba muzeum w naturalny sposób wpisuje się zarówno w strukturę miasta, jak i leśny kontekst krajobrazowy.

