Architektura tła razy dwa na urokliwej ulicy w willowej części miasta

Dom jednorodzinny w Gdyni Orłowie został ukończony w 2023 roku. Dom znajduje się na styku dwóch dzielnic – zabytkowej i współczesnej. Bryła stworzona przez architektów jest historycznym rysem we współczesnej interpretacji.

Jego autorem jest pracownia IFA Group (zespół Kamil Domachowski, Maciej Busch, Karolina Wood-Domachowska, Jakub Brzuchański, Magdalena Klimowicz oraz Adrianna Jemioł). To kolejna realizacja tej pracowni przy gdyńskiej ulicy Świętopełka. Po sąsiedzku stoi dom ich autorstwa - zaprojektowany w 2017 roku, a ukończony w 2020 roku. W oby tych przypadkach architekci musieli odnaleźć się w formie, proporcjach i kolorystyce nawiązującej do sąsiedniej zabudowy. Ten obszar Gdyni znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Znajdź różnicę, czyli tak podobne, a jednak inne

Obie te inwestycje łączy kilka kwestii. Oba powstały w miejscu istniejących domów, które powstały w latach 50. XX wieku, i zostały zburzone. Nowoczesna technologia miała przyjąć formę modernistycznej architektury z lat 20. ubiegłego wieku. Dzięki temu - mimo swojej nowości - miały stwarzać wrażenie, że stoją tu od zawsze. Lider pracowni IFA Group, Kamil Domachowski, przekonuje, że jest to „architektura tła”, która dzięki przyjęciu taką samą formę dwóch prostopadłościanów nie wyróżnia się z otoczenia, a jednocześnie buduje swoją jakość za pomocą umiejętnego operowania detalem. Nową myślą w opisywanej tu realizacji ma być nowoczesne zlicowanie okien.

Dzięki temu zabiegowi uwidoczniła się kolejność zdarzeń w historii tej architektury

czytamy w materiałach opracowanych przez pracownię. Architekci przekonują, że szklane ściany uzyskane przez zlicowanie okien przepuszczają więcej światła do wnętrza domu, a jednocześnie - dzięki ich odpowiedniemu ustawieniu - pozwalają na zachowanie intymności domowników.

Zobacz, jak wyglądały domy stojące w miejscu nowych realizacji

Tak w 2017 roku prezentowały się domy, które musiały ustąpić miejsca nowym realizacjom. Zdjęcia prezentujemy dzięki serwisowi Google Maps.

i Autor: Google Maps Tak w 2017 roku prezentowały się domy, które musiały ustąpić miejsca nowym realizacjom.

Totalna eliminacja zbędnych elementów z pola widzenia

Zarówno dziś, jak i w 2017 roku, architektom zależało na eliminacji wszystkich zbędnych detali, które zakłóciłyby dążenie do uzyskania minimalistycznej formy. Dlatego np. ukryto wszystkie rynny i rury (poprowadzono je w warstwie ocieplenia ścian). Znajdziemy tu także często stosowane przez Domachowskiego zabiegi, mające podkreślić płynne przechodzenie poszczególnych elementów i surowy, betonowy charakter tych domów. Realizacja z 2023 roku wydaje się prezentować kolejny etap doskonalenia tej praktyki.

Poszukiwanie istoty rzeczy w kontekście, pozbawione zbędnych dodatków, to proces kreatywny, który pragnę realizować. Projekt to pomysł, który łączy wszystkie elementy: funkcję, zadania, marzenia, emocje, i projektowanie. Znalezienie tego powiązania jest kluczowe dla stworzenia indywidualnej wartości. Badamy formę dociekliwie, odcinając zbędne detale jak przy rzeźbie, jednocześnie zwracając ogromną uwagę na szczegóły. Praca nad modelem to istotny etap w procesie twórczym

Kamil Domachowski wśród najlepszych młodych architektów w Europie

Kamil Domachowski od 2014 roku prowadzi w Gdańsku pracownię IFA Group, która specjalizuje się w projektach domów jednorodzinnych i wnętrz. Ma też na koncie wyróżnienia w konkursach na projekt przystani kajakowej w Augustowie, ogrodu doświadczeń w Marszewie czy przebudowy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Zaprojektowana przez pracownię klinika dentystyczna w gdańskim Wrzeszczu znalazła się w tym roku na shortliście międzynarodowego plebiscytu The Plan Award 2024 w kategorii “Health”.

W tym roku – razem z Konradem Loesch – znalazł się na europejskiej liście “40 under 40”. To ważne wyróżnienie przyznawane co roku przez The Chicago Athenaeum Museum oraz The European Centre dla młodych architektów, którzy w najbliższej przyszłości będą kształtować oblicze architektury. Nagroda przyznawana jest pojedynczym osobom, nawet jeśli te są już właścicielami firm lub liderami większych zespołów.

Zobacz, jak wyglądał pierwszy Dom na Świętopełka (projekt 2017)