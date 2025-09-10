Niesamowity widok z dachu wieżowca Skyliner w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Budowa wieżowca przy Rondzie Daszyńskiego

Od ponad 1,5 roku, bo od lutego 2024, trwa budowa drugiej fazy kompleksu biurowego Skyliner przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Prace potrwają około 34 miesięcy - czyli niecałe trzy lata. Oddanie budynku do użytkowania jest planowane na koniec 2026 roku. To właśnie tu rośnie Skyliner II, wieżowiec z ogromnymi zielonymi tarasami na dachu, większymi niż niejeden przydomowy ogród. A także ze sceną i pięciopiętrowym podziemnym parkingiem.

Tak, część część podziemna Skylinera II będzie miała aż 5 kondygnacji. Realizowana była przez ostatni rok metodą podstropową w obrębie ścian szczelinowych sięgających aż 33 metrów w głąb ziemi. Na potrzeby konstrukcji na głębokości 38 metrów wykonano 59 żelbetowych baret.

Pod względem architektonicznym budynek będzie nawiązywał do pierwszej fazy kompleksu Skyliner - informuje inwestor. Ma dopełnić pozostałą przestrzeń działki. Oba wieżowce Grupy Karimpol połączy wspólne podium.

Zobaczcie zdjęcia wnętrz Skylinera I, który stoi już od 5 lat i czytajcie dalej. To siostrzany biurowiec Skylinera II - jest wyższy, bo ma 195 m.

Przy projektowaniu drugiego biurowca chcieliśmy, żeby obydwa budynki były ze sobą spójne, uzupełniały się architektonicznie i dobrze się wspólnie czytały, ale także, by każdy z nich miał swój charakter i był wyjątkowy. W jego drugiej odsłonie zobaczymy m.in. bardzo charakterystyczną górę budynku podkreśloną wyjątkowymi, zielonymi ogrodami, zlokalizowanymi w jego południowo-zachodniej części na uskokowo zaprojektowanych tarasach, z których będzie można korzystać nie tylko w czasie pracy - mówił Michał Sadowski z APA Wojciechowski Architekci.

Skyliner 2 w liczbach

Nowy Skyliner II będzie liczył:

130 m wysokości

24.000 mkw. powierzchni rozmieszonej

28 kondygnacji

5-kondygnacyjny parking podziemny z miejscami na ponad 200 samochodów

strefa rowerowa na 100 jednośladów

23.000 mkw. pow. użytkowej zostanie przeznaczona na biura.

Lokale handlowo-usługowe zajmą blisko 1.000 mkw.

Dwukondygnacyjny hol i przeszklone foyer

To w drugiej fazie inwestycji będzie w pełni przeszklonym foyer wejściowym z otwartym, podświetlonym, dwukondygnacyjnym holem i antresolą. Podobnie jak w pierwszej fazie poprowadzą na nią reprezentacyjne schody. Całość wnętrza wypełnią rośliny (prawdziwe). Łącznie ogólnodostępne podium kompleksu będzie posiadało 4.500 mkw. powierzchni przeznaczonej na strefę handlowo-usługową.

Dominanta budynku, podobnie jak w pierwszej inwestycji Karimpolu, zostanie podświetlona i dodatkowo podkreślona charakterystyczną żyletką z betonu ryfowanego. Będzie w północno-wschodnim narożniku biurowca. W całym budynku będzie 10 wind (w "jedynce" jest ich 21).

Biurowiec jest ekologiczny, przyjazny dla użytkowników i otoczenia. Już na etapie pracy koncepcyjnej nad drugą wieżą podnieśliśmy poprzeczkę wyżej i dzięki współpracy z architektami z APA Wojciechowski Architekci oraz zespołem JWA osiągnęliśmy najwyższy poziom certyfikacji BREAM - Outstanding. W trakcie budowy, wspólnie z generalnym wykonawcą, firmą Warbud S.A., dbamy by ten proces był jak najmniej uciążliwy dla środowiska i sąsiadów. Skyliner II będzie, podobnie jak pierwsza wieża, zasilany z odnawialnych źródeł energii. Będzie ponadczasowy - mówi Szymon Zduńczyk, członek zarządu i dyrektor zarządzający w Karimpol Polska.

Tarasy - ogrody na dachu wieżowca w Warszawie

Finansowanie Skylinera 2 uzyskało też już status green financing. Status ten dotyczy możliwości finansowania inwestycji, która jednak musi spełnić szereg rygorystycznych warunków.

Rzeczywiście, ważną częścią projektu jest zieleń. Ma wypełnić wieżowiec od wejścia po dach.

Na najwyższych kondygnacjach budynku zostały zaprojektowane tarasy-ogrody o łącznej powierzchni blisko 900 mkw. Ich projektantem jest biuro projektowe RS Architektura Krajobrazu.

Na tarasie na najwyższym poziomie budynku o powierzchni 570 mkw zaprojektowano mini amfiteatr ze sceną, zewnętrzne przestrzenie coworkingowe, a także przestrzeń do wykorzystania na eventy czy prezentacje. Wszystkie tarasy połączą zewnętrzne schody (będzie też wewnętrzna winda).

Zobacz też: Office House, pierwszy etap inwestycji Towarowa 22, gotowy i czytaj dalej.

Skyliner II. Kto go buduje?

Lokalizacja: ul. Prosta 67

Inwestor: Karimpol Polska

Projekt architektoniczny: APA Wojciechowski Architekci

Projekt zieleni: RS Architektura Krajobrazu

Generalny wykonawca: Warbud

Wysokość: 130 m

Powierzchnia użytkowa: 24 000 m2

Powierzchnia biurowa: 23 000 m2

Grupa Karimpol to spółka deweloperska założona w 1991 roku. Działa w pięciu krajach: Polsce, Czechach, Austrii, na Słowacji i na Węgrzech. Polski oddział firmy został otwarty w 1997 roku. Dotychczas Karimpol Polska zrealizował w Warszawie 9 projektów biurowych: Stratos, Mistral, Passat, Taifun, Equator I, II, III i IV. Biurowiec Skyliner to ich największy i najbardziej prestiżowy projekt.

Zielone tarasy na dachu Skylinera. Wizualizacje