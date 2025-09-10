Spis treści
Budowa wieżowca przy Rondzie Daszyńskiego
Od ponad 1,5 roku, bo od lutego 2024, trwa budowa drugiej fazy kompleksu biurowego Skyliner przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Prace potrwają około 34 miesięcy - czyli niecałe trzy lata. Oddanie budynku do użytkowania jest planowane na koniec 2026 roku. To właśnie tu rośnie Skyliner II, wieżowiec z ogromnymi zielonymi tarasami na dachu, większymi niż niejeden przydomowy ogród. A także ze sceną i pięciopiętrowym podziemnym parkingiem.
Tak, część część podziemna Skylinera II będzie miała aż 5 kondygnacji. Realizowana była przez ostatni rok metodą podstropową w obrębie ścian szczelinowych sięgających aż 33 metrów w głąb ziemi. Na potrzeby konstrukcji na głębokości 38 metrów wykonano 59 żelbetowych baret.
Pod względem architektonicznym budynek będzie nawiązywał do pierwszej fazy kompleksu Skyliner - informuje inwestor. Ma dopełnić pozostałą przestrzeń działki. Oba wieżowce Grupy Karimpol połączy wspólne podium.
Zobaczcie zdjęcia wnętrz Skylinera I, który stoi już od 5 lat i czytajcie dalej. To siostrzany biurowiec Skylinera II - jest wyższy, bo ma 195 m.
Przy projektowaniu drugiego biurowca chcieliśmy, żeby obydwa budynki były ze sobą spójne, uzupełniały się architektonicznie i dobrze się wspólnie czytały, ale także, by każdy z nich miał swój charakter i był wyjątkowy. W jego drugiej odsłonie zobaczymy m.in. bardzo charakterystyczną górę budynku podkreśloną wyjątkowymi, zielonymi ogrodami, zlokalizowanymi w jego południowo-zachodniej części na uskokowo zaprojektowanych tarasach, z których będzie można korzystać nie tylko w czasie pracy - mówił Michał Sadowski z APA Wojciechowski Architekci.
Skyliner 2 w liczbach
Nowy Skyliner II będzie liczył:
- 130 m wysokości
- 24.000 mkw. powierzchni rozmieszonej
- 28 kondygnacji
- 5-kondygnacyjny parking podziemny z miejscami na ponad 200 samochodów
- strefa rowerowa na 100 jednośladów
- 23.000 mkw. pow. użytkowej zostanie przeznaczona na biura.
- Lokale handlowo-usługowe zajmą blisko 1.000 mkw.
Dwukondygnacyjny hol i przeszklone foyer
To w drugiej fazie inwestycji będzie w pełni przeszklonym foyer wejściowym z otwartym, podświetlonym, dwukondygnacyjnym holem i antresolą. Podobnie jak w pierwszej fazie poprowadzą na nią reprezentacyjne schody. Całość wnętrza wypełnią rośliny (prawdziwe). Łącznie ogólnodostępne podium kompleksu będzie posiadało 4.500 mkw. powierzchni przeznaczonej na strefę handlowo-usługową.
Dominanta budynku, podobnie jak w pierwszej inwestycji Karimpolu, zostanie podświetlona i dodatkowo podkreślona charakterystyczną żyletką z betonu ryfowanego. Będzie w północno-wschodnim narożniku biurowca. W całym budynku będzie 10 wind (w "jedynce" jest ich 21).
Biurowiec jest ekologiczny, przyjazny dla użytkowników i otoczenia. Już na etapie pracy koncepcyjnej nad drugą wieżą podnieśliśmy poprzeczkę wyżej i dzięki współpracy z architektami z APA Wojciechowski Architekci oraz zespołem JWA osiągnęliśmy najwyższy poziom certyfikacji BREAM - Outstanding. W trakcie budowy, wspólnie z generalnym wykonawcą, firmą Warbud S.A., dbamy by ten proces był jak najmniej uciążliwy dla środowiska i sąsiadów. Skyliner II będzie, podobnie jak pierwsza wieża, zasilany z odnawialnych źródeł energii. Będzie ponadczasowy - mówi Szymon Zduńczyk, członek zarządu i dyrektor zarządzający w Karimpol Polska.
Tarasy - ogrody na dachu wieżowca w Warszawie
Finansowanie Skylinera 2 uzyskało też już status green financing. Status ten dotyczy możliwości finansowania inwestycji, która jednak musi spełnić szereg rygorystycznych warunków.
Rzeczywiście, ważną częścią projektu jest zieleń. Ma wypełnić wieżowiec od wejścia po dach.
Na najwyższych kondygnacjach budynku zostały zaprojektowane tarasy-ogrody o łącznej powierzchni blisko 900 mkw. Ich projektantem jest biuro projektowe RS Architektura Krajobrazu.
Na tarasie na najwyższym poziomie budynku o powierzchni 570 mkw zaprojektowano mini amfiteatr ze sceną, zewnętrzne przestrzenie coworkingowe, a także przestrzeń do wykorzystania na eventy czy prezentacje. Wszystkie tarasy połączą zewnętrzne schody (będzie też wewnętrzna winda).
Zobacz też: Office House, pierwszy etap inwestycji Towarowa 22, gotowy i czytaj dalej.
Skyliner II. Kto go buduje?
- Lokalizacja: ul. Prosta 67
- Inwestor: Karimpol Polska
- Projekt architektoniczny: APA Wojciechowski Architekci
- Projekt zieleni: RS Architektura Krajobrazu
- Generalny wykonawca: Warbud
- Wysokość: 130 m
- Powierzchnia użytkowa: 24 000 m2
- Powierzchnia biurowa: 23 000 m2
Grupa Karimpol to spółka deweloperska założona w 1991 roku. Działa w pięciu krajach: Polsce, Czechach, Austrii, na Słowacji i na Węgrzech. Polski oddział firmy został otwarty w 1997 roku. Dotychczas Karimpol Polska zrealizował w Warszawie 9 projektów biurowych: Stratos, Mistral, Passat, Taifun, Equator I, II, III i IV. Biurowiec Skyliner to ich największy i najbardziej prestiżowy projekt.