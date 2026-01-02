Nazwa obiektu Apartamenty Shelter House Adres obiektu Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 174 Autorzy Karpiel Steindel Architektura

Shelter House w Kościelisku

Shelter House stanął w willowej dzielnicy Kościeliska według projektu zakopiańskiej pracowni Karpiel Steindel Architektura. To dom przeznaczony na wynajem krótkoterminowy. Budynek oferuje noclegi w jednym z pięciu apartamentów, o powierzchni od 33 do 58 m². Każdy wyposażono w niewielki aneks kuchenny i łazienkę. Bezpośrednią inspiracją dla autorów były schroniska górskie z lat 20. i 40. XX wieku, takie jak Murowaniec na Hali Gąsienicowej oraz schronisko na Hali Ornak.

W projekcie chcieliśmy zawrzeć wyjątkowe walory zakopiańskiej architektury, nawiązując jednocześnie do mniej oczywistych realizacji, które ugruntowały lokalne tradycje budowlane. Zabudowa najpopularniejszych schronisk, które większość z nas kojarzy z górskich wycieczek to element odtwarzania tradycji i pamięci o tych miejscach, a zarazem próba nadania budynkom mieszkalnym cech, które kojarzą się z bezpieczeństwem i przytulnością – tłumaczy architekt Jan Karpiel-Bułecka jr.

i Autor: Archiwum serwisu Shelter House w Kościelisku, proj. Karpiel Steindel Architektura; fot. Anna Michałek

Deski na eleacji, modrzew i kamień w środku

Dla Shelter House charakterystyczna jest wzniesiona na wysokość pierwszej kondygnacji kamienna rama, stanowiąca zarazem bezpieczne zadaszenie parterowego tarasu. Masywna, niemal monolityczna, nadaje bryle pożądaną surowość, tak typową dla architektury wysokogórskich schronisk. Dwie potężne lukarny dachowe same tworzą balkony, zadaszając zarazem poziom tarasów niższych kondygnacji. Sam dach pokryty jest w całości nowoczesną, aluminiową łuską nawiązującą do kamiennego łupka, którym dawniej kryto górskie schroniska.

Elewację ściany szczytowej pokrywają różnej szerokości deski układane w kilkumilimetrowych odstępach. Z upływem czasu, gdy drewno będzie pracowało, stworzy oryginalną tektonikę.

W pokojach - deski modrzewiowe i kamienna okładzina

- To symboliczne odwołanie do przeszłości, gdy zdobycie przez górali desek takiej samej szerokości było niemal niemożliwe. Ratowali się więc, czym mogli – opowiada Jan Karpiel-Bułecka jr.

Podobnie jak miało to miejsce w górskich schroniskach, architektura nadaje tu charakter wnętrzom. Autorzy operują tymi samymi materiałami zarówno na zewnątrz, jak i w środku. W pokojach Shelter House znajdziemy więc nie tylko naturalne deski modrzewiowe, ale też kamienną okładzinę. Całość uzupełniają proste, funkcjonalne meble i sprzęty.

i Autor: Archiwum serwisu Shelter House w Kościelisku, proj. Karpiel Steindel Architektura; fot. Anna Michałek

i Autor: Archiwum serwisu Shelter House w Kościelisku, proj. Karpiel Steindel Architektura; fot. Anna Michałek

