Nagrodę przyznano za znalezienie najprostszego gestu wyrażającego najmocniej to, co jest wiecznym pragnieniem poszukującego - to opinia jury. - Kawałek miasta zniszczony przez czas uzyskuje przez to dzieło możliwość rozmowy z przeszłością dla przyszłości. Natura - (rzeka) i kultura (budynki) odnawiają przerwany dialog. Bogata wielkoskalowa praca uwzględniająca pejzaż, sąsiedztwo, symbolikę, właściwości użytych materiałów. Powstało miejsce wspólne, publiczne, scenografia dla życia i pracy.