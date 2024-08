Spis treści

To projekt pracowni RS+ Roberta Skitka z Tychów

Nazwa obiektu Zagospodarowanie części Jaworznickich Plant Adres obiektu Jaworzno, ul. Rzemieślnicza Autorzy RS+ Robert Skitek, architekt Robert Skitek Współpraca autorska architekci Jakub Zygmunt, Jarosław Zieliński, Martyna Lenart-Zygmunt, student Wojciech Zientek Architektura krajobrazu Ekosystem-Pracowania Architektury Krajobrazu, Łukasz Bielawski Konstrukcja Lechprojekt, Marta Weszke, Leszek Weszke, Piotr Weszke Inwestor Gmina Miasta Jaworzno Powierzchnia użytkowa 6900.0 m² Projekt 2015 Data realizacji (koniec) 2018

Zatopione w zieleni okrągłe placyki połączone strumykami

Tyska pracownia RS+ Roberta Skitka na koncie ma m.in. realizację wielokrotnie nagradzanego zagospodarowania nabrzeży jeziora Paprocany. Promenada ta już w pierwszych tygodniach po otwarciu była tłumnie odwiedzana przez mieszkańców, zdobyła też nominację do EU Mies van der Rohe Award 2015 i finału VIII edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. Z uwagi na sukces przedsięwzięcia władze Tychów ponownie zwróciły się do architektów, powierzając im opracowanie koncepcji m.in. nowej przystani i Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych nad jeziorem. Budowa obiektów dla sekcji kajakowej już się rozpoczęła i ma się zakończyć do końca września tego roku. Tymczasem w pobliskim Jaworznie oddano do użytku kolejną przestrzeń publiczną autorstwa RS+.

Zadanie tym razem obejmowało zaprojektowanie wodnego placu zabaw wraz z zagospodarowaniem części plant. Założenie tworzy zespół zatopionych w zieleni okrągłych placyków połączonych ze sobą strumykami spływającymi do centralnej części.

Planty w Jaworznie, proj. RS+ Robert Skitek; fot. Tomasz Zakrzewski

Sam wodny plac usytuowaliśmy w samym środku założenia, otaczając go zazielenionymi pagórkami i zagłębiając nieco w stosunku do istniejącego terenu. Dzięki temu jego mali użytkownicy nie są na widoku przechadzających się głównymi alejkami spacerowiczów – tłumaczy Robert Skitek.



Posadzka nawiązuje do rozbryzgującej się wody

Charakter placu podkreśla posadzka, której wzór nawiązuje do rozbryzgującej się wody i jest tłem dla kolorowych zabawek. Wokół zaprojektowane zostały siedziska dla rodziców, a budynek techniczny wraz z toaletami ukryty został w jednym z pobliskich pagórków. Wokół placyków umieściliśmy drewniane siedziska. Tu, w zakolach, mając zieleń za plecami, można odpocząć, posłuchać szumiącej wody lub spotkać się z przyjaciółmi, jest też rozpięta nad kamieniami siatka zachęcająca do poleżenia i patrzenia w niebo – dodaje architekt. Całość dopełnia starannie zaprojektowana zieleń w postaci wysokich traw, kolorowych krzewów i łąk kwietnych. Projekt od początku zakładał zachowanie drzew zlokalizowanych w południowej części założenia. Teraz zapewniają one cień użytkownikom w upalne dni. Zagospodarowanie fragmentu jaworznickich plant zdobyło pierwsze miejsce w internetowym plebiscycie Polski Krajobraz 2018, organizowanym przez portal Sztuka Krajobrazu.



























