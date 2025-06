Spis treści

Realizacja ta znalazła się w finale tegorocznej nagrody architektonicznej tygodnika "Polityka" - dlatego przypominamy nasz materiał sprzed roku.

Willa Rotha - renowacja

W willi z 1888 roku, której budowę zlecił właściciel zakładu, produkującego mydło i perfumy, od niemal 80 lat działa Studio Filmów Rysunkowych. I tak, jak kochamy bajkowe postaci, które tu powstały, jak Bolek i Lolek czy Reksio, tak trudno było polubić to, co stało się z Willą Rotha: dach i efektowny neorenesansowy szczyt na potrzeby Studia zniszczono i zastąpiono nadbudówką. Ale to już przeszłość. Zakończył się remont i nastąpiło otwarcie Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO w Bielsku-Białej, które jest częścią legendarnego Studia Filmów Rysunkowych. Za architekturę nowego obiektu, a także za renowację zabytkowej Willi Rotha oraz projekt zagospodarowania terenu odpowiada pracownia Nizio Design International, która w 2016 roku wygrała konkurs architektoniczny.

Zależało nam na wypracowaniu spójnej, estetycznej formy, która szanując dziedzictwo wprowadzi jednocześnie nową jakość - mówi Mirosław Nizio, autor koncepcji. - Z tą myślą projektowaliśmy łącznik między nową strukturą a fasadą o historycznych podziałach i zdobieniu, a także szukaliśmy optymalnego sposobu wpisania minimalistycznego obiektu w tradycyjną tkankę urbanistyczną miasta. Wierzę, że umiejętnie zbudowane napięcia dodają projektom dynamiki i przyczyniają się do ciekawszej narracji.

Tu powstały bajki o Reksiu, Bolku i Lolku i Baltazarze Gąbce

Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO w Bielsku-Białej jest częścią legendarnego Studia Filmów Rysunkowych. Za architekturę nowego obiektu, a także za renowację zabytkowej Willi Rotha oraz projekt zagospodarowania terenu odpowiada pracownia Nizio Design International, która w 2016 roku wygrała konkurs architektoniczny.

Założone w 1947 roku Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej należy do najważniejszych ośrodków animacji w Polsce. Tutaj powstały kultowe postaci, które bawiły kolejne pokolenia:

Bolek i Lolek (od 1963 roku),

Reksio (1967),

Profesor Baltazar Gąbka w wesołym towarzystwie Smoka Wawelskiego oraz Bartłomieja Bartoliniego herbu Zielona Pietruszka (1969).

Z instytucją współpracowali najwybitniejsi twórcy, m.in.: Zbigniew Lengren, Jan Szancer, Józef Szajna, Jan Brzechwa, Ludwik Jerzy Kern, Krzysztof Komeda czy Krzysztof Penderecki.

Muzeum bajek

Misją Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO jest przybliżenie fenomenu Studia Filmów Rysunkowych dzisiejszej publiczności. Przeszłość łączy się tu z teraźniejszością na różnych płaszczyznach, także poprzez architekturę.

W 2016 pracownia Nizio Design International wygrała konkurs architektoniczny. Jury przyznając pierwszą nagrodę wskazywało na „trafne rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, w szczególności

artykulację narożnika przestrzeni miejskiej z wyraźnie zdefiniowaną strefą wejściową,

stworzenie wewnętrznego dziedzińca płynnie przechodzącego w zielone tereny rekreacyjne,

dobranie odpowiednich proporcji i skali nowej zabudowy w stosunku do historycznej

Realizacja Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO w Bielsku-Białej trwała w sumie ponad 4 lata. Podzielono ją na 2 etapy: najpierw poddano rewitalizacji zabytkową Willę Rotha, w której mieści się siedziba SFR. Kolejnym krokiem była realizacja nowego budynku wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem otaczającego terenu.

Nowy budynek Centrum Bajki. Beton i szkło

W pierwszej kolejności uwagę odwiedzających Centrum Bajki i Animacji przyciąga minimalistyczna fasada nowego budynku wykonana z architektonicznego betonu z wycięciami nawiązującymi do taśmy filmowej. Charakterystycznym elementem jest także nietypowa konstrukcja części obiektu „zawieszonej” nad parterem. Wydaje się, że jest ona oparta, bez żadnych podpór, bezpośrednio na szkle. Przyjęte rozwiązania powiększyły optycznie przestrzeń parteru, a także wizualnie zintegrowały wnętrze budynku z przestrzenią na zewnątrz.

W strefie wejścia do nowego budynku Centrum architekci usytuowali hall, sklepik z pamiątkami, recepcję oraz bufet. Na parterze znajduje się również sala kinowa na ok. 120 miejsc, w której będą odbywać się projekcje filmów, pokazy multimedialne, konferencje, wykłady oraz imprezy kulturalne - zarówno powiązane ze ścieżką edukacyjną i ekspozycją Centrum, jak i te organizowane niezależnie. Główna część wystawiennicza umieszczona jest na pierwszym oraz drugim piętrze.

Na pierwszym piętrze ulokowano także archiwum materiałów cyfrowych, na drugim - salę konferencyjną i pomieszczenie animatorów. Na tym poziomie znajduje się również przejście między budynkami. Łącznik, dzięki transparentnym, szklanym ścianom zapewnia ciekawy punkt widzenia na bryły obu budynków oraz przyległe ulice i otoczenie.

Willa Rotha w Bielsku - Białej

W istniejącym zabytkowym budynku (Willa Rotha) architekci nie wprowadzili zasadniczych zmian funkcjonalnych. Przeprowadzone zostały tu prace budowlane i remontowe polegające przede wszystkim na wymianach (posadzek wewnętrznych, części tynków wewnętrznych, grzejników i niezbędnego zakresu instalacji sanitarnych, opraw oświetleniowych wraz z niezbędnym zakresem instalacji elektrycznych i teletechnicznych,) a także kompleksowa renowacja elewacji. Przypomnijmy. Willa pochodzi z końca XIX wieku. Jej remont zaczął się w 2018, skończył rok później. To tam odbywa się produkcja filmów.

Nizio Design International

To pracownia Mirosława Nizio. Od ponad 20 lat specjalizuje się w projektach i realizacjach z zakresu architektury, ekspozycji stałych, wystaw narracyjnych, a także rewitalizacji przestrzeni miejskich i terenów poprzemysłowych. Do najbardziej rozpoznawalnych realizacji Nizio Design International należą między innymi: wystawy stałe w Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a także architektura Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej oraz Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (wraz z projektami ekspozycji stałych). Siedziba pracowni mieści się w zabytkowej kamienicy na warszawskiej Pradze Północ.

Galeria zdjęć nowego budynku