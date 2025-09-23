Podziemna, futurystyczna i jedyna taka w Polsce. Oto Metroteka – biblioteka w metrze

Sekrety warszawskiego metra. Jak powstało i jak się rozwinie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Metroteka. Metro Kondratowicza z podziemną biblioteką

Pierwsza w Warszawie biblioteka w metrze powstała na stacji Kondratowicza. Na bródnowskim przystanku linii M2 4 września 2025 otworzyła się podziemna Metroteka projektu pracowni GK-Atelier Grzegorz Kłoda. W przeszklonym pomieszczeniu powstała futurystycznie wyglądająca biblioteka z meblami o futurystycznych, pofalowanych kształtach. Jak podaje Urząd Miasta, „innowacyjne, parametryczne wnętrze umożliwi elastyczne dostosowanie przestrzeni do różnych potrzeb”.

W Metrotece można znaleźć m.in.:

książkomat umożliwiający odbiór zarezerwowanych wcześniej książek,

recepcję,

przestrzeń do spotkań autorskich,

strefę dla dzieci i młodzieży,

galerię,

zieleń w formie uprawy hydroponicznej (bez gleby).

W Metrotece działa też system samodzielnego wypożyczania książek (self-checkout). Warto wspomnieć, że choć bródnowska biblioteka w metrze jest unikatem w skali Polski, podobne obiekty działają już m.in. w Londynie, Nowym Jorku, Stambule i Pradze.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

– Dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 145,2 m kw. zostały już przekazane Bibliotece przez Metro Warszawskie – podawał jeszcze w 2024 r. urząd miasta. – Do biblioteki w metrze na Kondratowicza zostanie przeniesiony księgozbiór z dotychczasowej placówki zlokalizowanej przy ulicy Kondratowicza 23 [Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 98 – przyp. red.].

Zobacz galerię wizualizacji i czytaj dalej: Metroteka na stacji metra Kondratowicza w Warszawie

Unikalne ruchome chodniki do planowanego tramwaju na Zieloną Białołękę

Mediateka nie jest jedynym nietypowym elementem na stacji metra Kondratowicza. Od momentu otwarcia stacji (28 września 2022 r.) działają tu bowiem jedyne w sieci metra warszawskiego ruchome chodniki. Zainstalowano je w długim korytarzu prowadzącym od wejścia na peron w kierunku wyjść na powierzchnię przy ul. św. Wincentego.

Autor: R. Motyl, UM Warszawa/ Materiały prasowe Ruchome chodniki na stacji metra Kondratowicza

Dlaczego to właśnie na tej stacji zdecydowano się na ruchome chodniki? Powodem jest planowany od lat tramwaj na Zieloną Białołękę, który w przyszłości będzie mieć przystanek właśnie przy ul. św. Wincentego, w pobliżu stacji metra. Obecnie budowa tej linii tramwajowej planowana jest w latach 2028–2030. Chodniki mają przyspieszyć przesiadki między tramwajem a metrem, a dziś ułatwiają mieszkańcom Białołęki przesiadki z autobusów.

Warto zwrócić uwagę, że jeden z ruchomych chodników jest krótszy niż drugi – to dlatego, że zostawiono przy nim miejsce na dodatkowe wyjście z metra wprost na przystanek tramwajowy.

Tygrysie pasy na ścianach. Grafiki Piotra Młodożeńca skrywają niespodziankę

Na tym nie koniec ciekawostek na stacji metra Kondratowicza. Końcowy odcinek 2. linii metra na Targówku wyróżniają bowiem grafiki Piotra Młodożeńca. Znajdują się one na ścianach zatorowych, czyli znajdujących się za torami. Dekoracyjne grafiki utrzymane są w unikalnych dla danej stacji barwach – w przypadku Kondratowicza są to żółć, pomarańcz i czerwień.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Ściana zatorowa stacji metra Kondratowicza w Warszawie

– Ten polski artysta to wybitny malarz, rysownik, ilustrator i autor animowanych filmów. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jest związany z Targówkiem – podaje miasto.

Dekoracja w tygrysie pasy skrywa jednak pewną niespodziankę, którą nie każdy zauważa. Choć stojąc na peronie, w pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że grafika jest abstrakcyjna i niczego nie przedstawia, w rzeczywistości jest inaczej. Grafiki przedstawiają bowiem otoczenie stacji – bloki, ulice, drzewa itd. Żeby to zobaczyć, trzeba spojrzeć na ścianę zatorową pod kątem, wzdłuż peronu. Wówczas nagle okazuje się, że z pozoru przypadkowe czarne pasy i plamy układają się w kształty budynków i innych obiektów. Podobnie jest zresztą na sąsiednich stacjach Zacisze i Bródno – tam również plamy układają się w obrazy okolic stacji metra.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Ściana zatorowa stacji metra Kondratowicza w Warszawie

