Na podstawie analizy istniejącego kontekstu urbanistycznego uznano, że zabudowa tak eksponowanego miejsca powinna wyróżniać się gabarytami z pierzei obu ulic - opisuje budynek Kuryłowicz & Associates. - Skala budynku w relacji do istniejącej zabudowy jest powtórzeniem sytuacji przedwojennej, kiedy narożnik ulic Królewskiej i Marszałkowskiej zajmowała dwukrotnie wyższa od sąsiednich domów kamienica Blochów. Wobec znacznego zwiększenia gabarytów budynków i poszerzenia ulic po drugiej wojnie światowej słusznym rozwiązaniem wydawało się wprowadzenie na narożniku zabudowy o wysokości 55 metrów, co pozwoliło na zachowanie właściwych proporcji w stosunku do otoczenia.