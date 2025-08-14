i Autor: Michalina Kuczyńska

Architekci-żeglarze. Jachty Antila 24 i Sigma 600 Clu

Regaty Architektów w Kamieniu, w Klubie Mila nad jeziorem Bełdany na Mazurach to kultowe już wydarzenie organizowane przez Maję Ścisło z Carpe Diem Art, podczas którego architekci z całej Polski rywalizują o puchar najlepszego żeglarza. Majowe zmagania rozgrywane były na jachtach kabinowych Antila 24, jak i sportowych Sigma 600 Club. Każdy mógł spróbować sił na obu łodziach, co jeszcze bardziej podgrzewało emocje. Zawody rozegrane zostały pod czujnym okiem sędzi głównej Regat Architektów – Doroty Michalczyk, która już po raz kolejny pomagała rozstrzygać wszelkie wątpliwości. Nad bezpieczeństwem oczywiście czuwał MOPR.

Wyścig o Puchar Architektów. Walka była wyrównana

Pierwszy dzień regat przywitał nas silnym wiatrem, załogi musiały zmierzyć się z wieloma przeciwnościami, ale dzięki temu mogły zaprezentować całą gamę swoich umiejętności żeglarskich. W wyścigu o Puchar Architektów wzięło udział 18 zespołów.

Po bardzo wyrównanej walce pierwsze miejsce wywalczyła drużyna startująca pod banderą

WL Inwest z Pawłem Nawrockim za sterem (załoga: Siarhei Kemstach, Dzmitry Mordzich, Adam Kluczek i Kamil Plich),

Drugie miejsce:

zespół pod sterami Romana Galińskiego z SUD Architekci (załoga: Marek Papiernik, Natalia Szewczyk, Paulina Czerwińska z pracowni HRA Architekci oraz Sebastian Staniewicz z Knauf Ceiling Solutions).

Trzecie miejsce zajęła:

pracownia Regio, którym przewodził sternik Marcin Gajewski (załoga: Piotr Czyżewski, Piotr Pietrzak, Katarzyna Kwiatkowska, a także Wojciech Krzyżowski z Knauf Ceiling Solutions).

Regaty o Puchar Niezłomnych. Kto stanął na podium?

Drugiego dnia tradycyjnie rozegrano Regaty o Puchar Niezłomnych, czyli najwytrwalszych żeglarzy w każdej z klas.

W klasie Antila 24 zwyciężyły pracownie:

ZOA Architekci pod sterami Michała Żurka (załoga: Maja Chodorowska, Monika Brzezińska, Monika Tucholska, Przemek Kokot), załoga Wojtka Ingielewicza z pracowni FO Architekci, wraz z Marcinem Kozłowskim z MAAN Architekci, Jakubem Szatkowskim z JP Architekci oraz Piotrem Obłękowskim. WL Inwest (sternik: Paweł Nawrocki, załoga: Siarhei Kemstach, Dzmitry Mordzich, Adam Kluczek i Kamil Plich)

Na jachtach sportowych Sigma 600 Club najlepszy wyniki uzyskały pracownie:

Regio (sternik: Marcin Gajewski, załoga: Piotr Czyżewski, Piotr Pietrzak, Katarzyna Kwiatkowska, a także Wojciech Krzyżowski z Knauf Ceiling Solutions). SUD Architekci i HRA Architekci (sternik: Roman Galiński, załoga: Marek Papiernik, Natalia Szewczyk, Paulina Czerwińska z pracowni HRA Architekci oraz Sebastian Staniewicz z Knauf Ceiling Solutions). BBGK Architekci (sternik: Kamil Raczak, załoga: Damian Nowak, Marta Potocka, Jan Wąsowicz, Ewelina Żuk-Lipińska).

