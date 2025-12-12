Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Ochocie to realizacja, w której widać nadzwyczajne zaangażowanie architektów

Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Po poddaniu ocenie blisko 400 zgłoszeń z całej Polski jury konkursu w pierwszym kroku zadecydowało o wyodrębnieniu listy TOP60, czyli wyboru 60 najciekawszych realizacji, które miały prawo walczyć o Grand Prix, tytuł Ulubieńca Publiczności oraz Laureata Środowiska, przyznawanego przez architektów i architektki.

Na ostatnim posiedzeniu jury w składzie: Ewa P. Porębska, Mateusz Mastalski, Grzegorz Piątek, Michał Sikorski, Kuba Snopek, Aleksandra Wasilkowska, Dominika Zielińska i Artur Celiński zadecydowało o przyznaniu tej realizacji wyróżnienia za programowanie życia w architekturze.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej – Korotyńskiego zaprojektowało xystudio (zespół autorski: Filip Domaszczyński, Dorota Sibińska, Marta Nowosielska: współpraca autorska: Natalia Komsta, Małgorzata Sikora, Marta Skoniecka, Łukasz Smolczewski).

Uzasadnienie decyzji jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej to realizacja, w której widać nadzwyczajne zaangażowanie architektów, którzy wyszli poza swoją rolę i przy współpracy z czterema różnymi instytucjami dokonali niezbędnych usprawnień w koncepcji programowej budynków, dzięki czemu - przy zachowaniu pierwotnego budżetu - udało się im uzyskać lepszy od oczekiwanego efekt.

Jury doceniło tę pracę i nowatorską koncepcję programową budynku, łączącego cztery funkcje: żłobek, dom dzienny dla seniorów, placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci oraz środowiskowy dom dla osób z niepełnosprawnościami. Funkcje takie są zwykle lokowane oddzielnie, jednak tu umiejscowiono je razem, w sposób sprzyjający niewymuszonym kontaktom między różnymi pokoleniami i grupami społecznymi.

Odważna decyzja samorządowego inwestora została twórczo i krytycznie rozwinięta przez architektów, którzy zadbali o subtelne powiązania i rozgraniczenia między poszczególnymi funkcjami i grupami użytkowników oraz zróżnicowanie detalu, które pozwala nadal, w ramach jednej bryły, wyróżnić cztery instytucje. Na uznanie zasługuje też wykorzystanie fundamentów stojącego tu wcześniej budynku domu dziecka, uszanowanie i wkomponowanie starszej zieleni oraz otwarcie zamkniętego wcześniej terenu i udostępnienie go mieszkańcom okolicy jako publicznego skweru.

i Autor: Szymon Starnawski 8 | Bryła budynku CAM w kształcie litery C, otoczona placem z parkietem do tańca, placem zabaw, siłownią plenerową i boiskiem do gry w boule

Życie w Architekturze 2025. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - Korotyńskiego. Założenia Autorskie

CAM jest nowym miejscem na mapie Warszawy. Otulony parkiem kameralny obiekt, którego forma dostosowała się do otoczenia, a architektura do ludzkiej skali. W tej różnorodnej, przyjaznej bryle znalazły miejsce wszystkie grupy wiekowe. Dzięki współdziałaniu wszystkich zaangażowanych w proces udało się udostępnić cały teren dla mieszkańców, skomunikować go i sprawić, aby był dostępny, co stanowiło największe wyzwanie.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie to obiekt, w którym znalazły miejsce cztery niezależne jednostki: placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 podopiecznych, żłobek dla 150 dzieci, centrum aktywizacji wraz z domem dziennego pobytu dla ponad 100 seniorów, a także środowiskowy dom samopomocy dla 40 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem projektu i jego główną ideą była integracja wszystkich generacji. Sercem założenia stał się dziedziniec z kawiarnią tworzący miejsce spotkań dla użytkowników i mieszkańców. Działania integracyjne w CAM będą kontynuowane przez Izę Rutkowską - artystkę i edukatorkę społeczną, która na swoje barki wzięła projekt rzeźby wielopokoleniowej.

Bryła budynku, stojąca w granicach obowiązujących linii zabudowy, tworzy swego rodzaju „uśmiech” wypełniony zielenią i małą architekturą. Wewnętrzny plac z kawiarnią, po środku którego posadzony został dąb "Henryk", to miejsce spotkań międzypokoleniowych. Lokalizacja wejść od strony placu ma na celu ułatwienie nawiązania relacji między przyszłymi użytkownikami. Zależało nam na stworzeniu budynku czytelnego, z wyraźnie wydzielonymi placówkami.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza (POW) została pokryta muralem autorstwa Marcina Czai, elewację żłobka zdobi kolumnada kolorowych kul z kinetycznymi elementami. Przez hol główny przelewa się zieleń aż do ulicy Korotyńskiego, podkreślając naturalne przejście.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - Korotyńskiego. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - Korotyńskiego, Budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta/Prk7 Nieruchomości sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: Prk7 Nieruchomości sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 2526,14 m2

Powierzchnia użytkowa: 4144,44 m2

Powierzchnia całkowita: 5002,88 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 10121,00 m2/20185,07 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024

10. edycja Życia w Architekturze

10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE jest częścią wyjątkowego przedsięwzięcia, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czekała w tym roku nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolutions, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji. W tej edycji czekało na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie ocenialiśmy oddzielnie np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcieliśmy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem.

Ze zgłoszonych realizacji z lat 2020-2024 wybraliśmy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostały one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony został laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazano zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX mogliśmy także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostały one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych.

