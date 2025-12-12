Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Ochocie to realizacja, w której widać nadzwyczajne zaangażowanie architektów

Spis treści
Po poddaniu ocenie blisko 400 zgłoszeń z całej Polski jury konkursu w pierwszym kroku zadecydowało o wyodrębnieniu listy TOP60, czyli wyboru 60 najciekawszych realizacji, które miały prawo walczyć o Grand Prix, tytuł Ulubieńca Publiczności oraz Laureata Środowiska, przyznawanego przez architektów i architektki.
Na ostatnim posiedzeniu jury w składzie: Ewa P. Porębska, Mateusz Mastalski, Grzegorz Piątek, Michał Sikorski, Kuba Snopek, Aleksandra Wasilkowska, Dominika Zielińska i Artur Celiński zadecydowało o przyznaniu tej realizacji wyróżnienia za programowanie życia w architekturze.
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej – Korotyńskiego zaprojektowało xystudio (zespół autorski: Filip Domaszczyński, Dorota Sibińska, Marta Nowosielska: współpraca autorska: Natalia Komsta, Małgorzata Sikora, Marta Skoniecka, Łukasz Smolczewski).
Uzasadnienie decyzji jury konkursu Życie w Architekturze 2025
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej to realizacja, w której widać nadzwyczajne zaangażowanie architektów, którzy wyszli poza swoją rolę i przy współpracy z czterema różnymi instytucjami dokonali niezbędnych usprawnień w koncepcji programowej budynków, dzięki czemu - przy zachowaniu pierwotnego budżetu - udało się im uzyskać lepszy od oczekiwanego efekt.
Jury doceniło tę pracę i nowatorską koncepcję programową budynku, łączącego cztery funkcje: żłobek, dom dzienny dla seniorów, placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci oraz środowiskowy dom dla osób z niepełnosprawnościami. Funkcje takie są zwykle lokowane oddzielnie, jednak tu umiejscowiono je razem, w sposób sprzyjający niewymuszonym kontaktom między różnymi pokoleniami i grupami społecznymi.
Odważna decyzja samorządowego inwestora została twórczo i krytycznie rozwinięta przez architektów, którzy zadbali o subtelne powiązania i rozgraniczenia między poszczególnymi funkcjami i grupami użytkowników oraz zróżnicowanie detalu, które pozwala nadal, w ramach jednej bryły, wyróżnić cztery instytucje. Na uznanie zasługuje też wykorzystanie fundamentów stojącego tu wcześniej budynku domu dziecka, uszanowanie i wkomponowanie starszej zieleni oraz otwarcie zamkniętego wcześniej terenu i udostępnienie go mieszkańcom okolicy jako publicznego skweru.
Życie w Architekturze 2025. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - Korotyńskiego. Założenia Autorskie
CAM jest nowym miejscem na mapie Warszawy. Otulony parkiem kameralny obiekt, którego forma dostosowała się do otoczenia, a architektura do ludzkiej skali. W tej różnorodnej, przyjaznej bryle znalazły miejsce wszystkie grupy wiekowe. Dzięki współdziałaniu wszystkich zaangażowanych w proces udało się udostępnić cały teren dla mieszkańców, skomunikować go i sprawić, aby był dostępny, co stanowiło największe wyzwanie.
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie to obiekt, w którym znalazły miejsce cztery niezależne jednostki: placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 podopiecznych, żłobek dla 150 dzieci, centrum aktywizacji wraz z domem dziennego pobytu dla ponad 100 seniorów, a także środowiskowy dom samopomocy dla 40 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem projektu i jego główną ideą była integracja wszystkich generacji. Sercem założenia stał się dziedziniec z kawiarnią tworzący miejsce spotkań dla użytkowników i mieszkańców. Działania integracyjne w CAM będą kontynuowane przez Izę Rutkowską - artystkę i edukatorkę społeczną, która na swoje barki wzięła projekt rzeźby wielopokoleniowej.
Bryła budynku, stojąca w granicach obowiązujących linii zabudowy, tworzy swego rodzaju „uśmiech” wypełniony zielenią i małą architekturą. Wewnętrzny plac z kawiarnią, po środku którego posadzony został dąb "Henryk", to miejsce spotkań międzypokoleniowych. Lokalizacja wejść od strony placu ma na celu ułatwienie nawiązania relacji między przyszłymi użytkownikami. Zależało nam na stworzeniu budynku czytelnego, z wyraźnie wydzielonymi placówkami.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza (POW) została pokryta muralem autorstwa Marcina Czai, elewację żłobka zdobi kolumnada kolorowych kul z kinetycznymi elementami. Przez hol główny przelewa się zieleń aż do ulicy Korotyńskiego, podkreślając naturalne przejście.
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - Korotyńskiego. Metryka realizacji
Oficjalna nazwa i typ realizacji: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - Korotyńskiego, Budynek użyteczności publicznej
Inwestor/generalny wykonawca: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta/Prk7 Nieruchomości sp. z o.o.
Wykonawca konstrukcji: Prk7 Nieruchomości sp. z o.o.
Powierzchnia zabudowy: 2526,14 m2
Powierzchnia użytkowa: 4144,44 m2
Powierzchnia całkowita: 5002,88 m2
Powierzchnia terenu/kubatura: 10121,00 m2/20185,07 m3
Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024
10. edycja Życia w Architekturze
10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE jest częścią wyjątkowego przedsięwzięcia, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czekała w tym roku nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.
ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.
Sponsorzy konkursu Życie w Architekturze
Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolutions, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.
Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia
W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji. W tej edycji czekało na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie ocenialiśmy oddzielnie np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcieliśmy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem.
Ze zgłoszonych realizacji z lat 2020-2024 wybraliśmy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostały one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony został laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazano zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.
Dzięki firmie VELUX mogliśmy także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostały one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych.
---
