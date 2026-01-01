Nowy Strzeszyn w Poznaniu. Spacer z Arturem Celińskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Miejscowości na północ od Poznania

Jadąc podmiejskim pociągiem z Poznania na północ mijamy po drodze malutkie miasteczka i wsie: Czerwonak, Czerwonak Osiedle, Miękowo, Owińska, Bolechowo... To właśnie w tym kierunku miał się w schyłku PRL rozwijać Poznań. Jednak wzdłuż torów stoją głównie domy typu kostka, czasem bloki, które powstały w PRL. Wydaje się, że opuszczamy strefę przemyślanej czy zabytkowej finezyjnej architektury, której nie brakuje w Poznaniu.

Ale pół godziny drogi pociągiem od Poznania jest miasteczko, które zmienia ten punkt widzenia. Choć dosłownie stoi w szczerym polu. To Murowana Goślina, a w niej osiedle Zielone Wzgórza. Osiedle - eksperyment w czasach, kiedy w architekturze obowiązywał normatyw i brakowało materiałów budowlanych. Kiedy powstało, były szare lata 80. XX wieku.

Federacja Małych Miast - wizja urbanistyczna

Wówczas w Poznaniu narodziła się śmiała wizja urbanistyczna – "Federacja Małych Miast" Miękowo - Owińska. W 1979 roku SARP ogłosił konkurs na koncepcję dzielnicy Poznań - Owińska. Koncepcja, opracowana przez zespół architektów pod kierunkiem Jerzego Buszkiewicza, miała stanowić alternatywę dla budownictwa wielkopłytowego i odpowiedzieć na kryzys mieszkaniowy (miało tu zamieszkać 82 tys. osób), nie tylko poprzez dostarczenie mieszkań, ale również poprzez stworzenie przestrzeni, w której człowiek odnajdzie sens zamieszkiwania. Dlatego do projektu zaangażowano też psychologa, Augustyna Bańkę.

Projektanci "Federacji" postawili na "sprzymierzenie miejsc", czyli uwzględnienie istniejących struktur i krajobrazu, a także stworzenie przestrzeni, które będą sprzyjać rozwojowi społeczności lokalnych.

Osiedle dla pracowników "Cegielskiego" w Murowanej Goślinie

Następnie powstał również projekt "Zielonych Wzgórz" – miasteczka dla pracowników Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Bolechowie. Miasteczko to miało być samowystarczalne i oferować mieszkańcom wszystkie niezbędne usługi.

Jego centralnym punktem - tak jak w każdej małej miejscowości - jest Rynek z Ratuszem. Rynek jest to plac otoczony domami mieszkalnymi. W parterach domów przyrynkowych będą znajdować się sklepy i niewielkie zakłady usługowe bądź rzemieślnicze, a także poczta i bank" - czytamy w Architekturze z 1984 roku.

A mówiąc kolokwialnie: chodziło o zaprojektowanie osiedla w szczerym polu. Projekt opracował zespół pod kierownictwem Jerzego Buszkiewicza.

Architekci zastanawiali się - czy ma być po staremu, modnie, czy szczerze? I zdecydowali - szczerze. Budowa osiedla ruszyła w 1983 roku i trwała do roku 1989. Powstał ratusz z wieżą zegarową i „kamienicami", w których są podcienie, wieżyczki, wykusze i kolumny. Sporo tu cegły (nawet na elewacji Biedronki), trochę kolorów, przed ratuszem na placyku rosną platany. Na planu niedaleko rynku jest tradycyjny targ.

Osiedle Zielone Wzgórza. Założenia

Lokalizacja: koło Murowanej Gośliny (dziś to część miasta)

Przeznaczenie: Miasteczko dla pracowników ZWT HCP w Bolechowie.

Centralny punkt: Rynek z Ratuszem, otoczony domami mieszkalnymi.

Funkcje Rynku: W parterach domów przyrynkowych sklepy, niewielkie zakłady usługowe/rzemieślnicze, poczta i bank.

Układ komunikacyjny: Dwie główne ulice przecinają Rynek: Długa (ze wschodu na zachód) i Nowa (z południa na północ).

Inne ważne punkty: Szkoła podstawowa, plac Kasztanowy (łączący Rynek z kościołem).

Zabudowa: Budynki mieszkalne o wysokości III, IV i wyjątkowo V kondygnacji, większość z stromym dachem i użytkowym poddaszem (również z mieszkaniami).

System budownictwa: Zmodernizowany wielkopłytowy system "szczeciński".

Ogródki: Duża część mieszkań z ogródkiem dostępnym wprost z mieszkania, większość z ogródkami w bezpośrednim sąsiedztwie domów lub zgrupowane w formie ogródków działkowych.

Usługi: Dwa przedszkola, szkoła podstawowa, żłobek, ratusz, sklepy, zakłady usługowe, obiekty gastronomiczne, sportowe.

Dom Społeczny: Położony na wzgórzu, na południe od miasteczka, z salą widowiskową, pływalnią, klubami, pracowniami zainteresowań i innymi urządzeniami służącymi rozrywce, nauce czy wypoczynkowi.

Ideologia: Stworzenie miejsca, o którym mieszkańcy będą mówić: "nasze miasteczko, nasz dom... nasze mieszkanie".

Kiedy powstawało osiedle Zielone Wzgórza, miasto liczyło 4235 mieszkańców. W ciągu kilkunastu lat, na nowym osiedlu zamieszkało ponad 5000 osób. Obecnie, jak podaje Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza, mieszkają tu głównie ludzie w średnim wieku, ale jeśli chodzi o nowych mieszkańców (bo nowe bloki i domy wciąż tu powstają), to są to głównie osoby w wieku 26-35 lat.

