Artykuł z archiwum Architektury. Pierwotnie opublikowany we wrześniu 2021 roku

Zamknięcie tego miejsca porównywano do zburzenia wieży Eiffla

Kiedy w czerwcu 2005 roku ogłoszono informację o konieczności zamknięcia kultowego domu towarowego La Samaritaine, wielu mieszkańców Paryża przyjęło tę wiadomość z wielkim smutkiem. Niektórzy porównywali to wydarzenie do zburzenia wieży Eiffla.

W grupie najbardziej oburzonych tą wiadomością były setki pracowników domu towarowego, obawiających się, że właściciel sklepu – dom dóbr luksusowych LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy – zdecyduje się nie otwierać go ponownie po zakończeniu pilnych prac renowacyjnych. Wszystko działo się w atmosferze podejrzeń o zamiar przekształcenia domu towarowego w biurowiec w związku ze spadkiem sprzedaży odnotowywanym od końca ostatniej dekady XX wieku. Takie zakusy wobec wpisanego na listę zabytków budynku w stylu art déco, położonego w centrum miasta, budziły wiele emocji wśród paryżan, również z powodu wielowiekowej historii i tradycji tego miejsca.

i Autor: Jared Chulski/ SRA ARCHITECTES/ Materiały prasowe 2, 3 | Główny budynek autorstwa Frantza Jourdaina powstał w latach 1903-1907. Podczas przebudowy architekci z pracowni SANAA i SRA Architects starali się odrestaurować lub odtworzyć historyczne elementy obiektu, m.in. charakterystyczne markizy. Od południa do La Samaritaine przylega secesyjna rozbudowa autorstwa Henriego Sauvaga, aktualnie mieszcząca hotel

La Samaritaine - rozbudowa za 750 mln euro

15 lat później, po renowacji i rozbudowie, która według wyliczeń LVMH kosztowała 750 mln euro, nowy kompleks był praktycznie ukończony, jednak jego otwarcie zostało przesunięte na rok 2021 z uwagi na pandemię COVID-19. La Samaritaine ma obecnie 20 tys. m2 powierzchni handlowych (przed remontem było to 30 tys. m2), ale mieści także biura (15 tys. m2), a nawet mieszkania socjalne i żłobek (ok. 7 tys. m2). Wszystko to mieści się w dwóch budynkach znajdujących się przy rue Baillet – jednym historycznym w stylu art déco i drugim współczesnym, ale nawiązującym swoją falującą szklaną fasadą do genezy „Samarytanki” oraz popularnego w XIX wieku stylu secesyjnego. Od południa do La Samaritaine przylega jeszcze ekskluzywny hotel, który stanowi osobną inwestycję.

La Samaritaine w Paryżu. Metamorfoza wymuszona przez zagrożenie pożarem

Z punktu widzenia bezpieczeństwa odwiedzających decyzja o remoncie budynku była jedyną możliwą, zwłaszcza po tym, jak inspektorzy stwierdzili, że stuletni budynek nad Sekwaną nie spełnia zupełnie norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Miał przestarzałe obwody elektryczne, niesprawne systemy oddymiania i łatwopalne drewniane podłogi. Do tego wszystkiego jego ukształtowanie z centralnym atrium łączącym wszystkich 7 kondygnacji nadziemnych stanowiłoby śmiertelną pułapkę w razie wybuchu pożaru. Opinie ekspertów od bezpieczeństwa pożarowego wobec tych faktów były i są jednoznaczne – dym byłby w stanie szybko rozprzestrzenić się w budynku pozbawionym specjalnych przegród, wentylacji oddymiającej czy systemu wczesnej detekcji, a temperatura i ogień roznoszący się po łatwopalnych elementach wykończenia szybko doprowadziłyby do utraty nośności konstrukcji stalowej, nie dając wystarczająco dużo czasu na skuteczną ewakuację.

Prezes La Samaritaine Philippe de Beauvoir wyraził te obawy w dosyć dosadny sposób, odnosząc się do katastrofy pożarowej pod Alpami, która zabiła 39 osób w 1999 roku:

- Nie chciałbym być dyrektorem zarządzającym tunelu Mont Blanc.

Późniejsze wydarzenia z kwietnia 2019 roku, kiedy spłonął dach katedry Notre-Dame, potwierdzają słuszność tej decyzji, przypominając skalę zagrożenia pożarem, zwłaszcza w obiekcie historycznym.

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 4 | Południowa elewacja hotelu (budynek stanowi odrębną inwestycję). Za jego przebudowę odpowiadała pracownia Maison Édouard François, za nadzór konserwatorski (podobnie jak w przypadku pozostałych budynków) – Lagneau Architectes

Dach w Magasin - ikona przebudowy

Od inauguracji w 1870 roku aż do dziś La Samaritaine zostało rozbudowane do czterech części. Największy z budynków - Magasin 2 (Verrière), zbudowany między 1903 a 1907 rokiem przez architekta Frantza Jourdaina - jest chroniony jako zabytek historyczny. Każda ingerencja w obiekt musiała być przedmiotem ścisłej konsultacji z Ministerstwem Kultury. W przeciwieństwie do obiektu Magasin 4, który jest całkowicie nowy, program Magasin 2 musiał być dostosowany do budynku w taki sposób, aby zachować elementy dziedzictwa, przy jednoczesnym dostosowaniu do obecnych standardów i wymagań bezpieczeństwa.

i Autor: La Samaritaine/ Materiały prasowe 5 | La Samaritaine tuż po otwarciu w 1870 roku

Dzięki swojemu wystrojowi i sposobowi wykonania Magasin 2 jest wyraźnym reprezentantem swoich czasów – naznaczony jest przez secesję i art déco, a także początki konstrukcyjnej obróbki żelaza. Jego szklane podłogi umożliwiały przenikanie światła wpadającego przez świetlik nad atrium aż do poziomu piwnic.

Na uwagę zasługują też bogate zdobienia ze sztucznego kamienia, którymi udekorowana była konstrukcja stalowa. Główny hol odzyskał swój splendor dzięki odnowieniu świetlika i starannemu odrestaurowaniu żółto-ochrowych emaliowanych kamieni, eleganckich napisów, ceramiki, złoceń, tłoczonej miedzi i rzeźbionego drewna, które tworzą harmonijną grę kolorów na tle oryginalnej szarobłękitnej konstrukcji. Przywrócenie spektakularnego szklanego dachu z 1907 roku do jego dawnej świetności jest jednym z kluczowych elementów projektu renowacji La Samaritaine. Prostokątny dach (37 x 20 m), ze spadzistymi sekcjami na dwóch poziomach, był wielokrotnie przebudowywany. W latach 70. pokryto go siatką, aby zaciemnić wnętrza a także zmodyfikowano rozstaw i kolorystykę konstrukcji.

i Autor: La Samaritaine/ Materiały prasowe 6 | Dom handlowy podczas pierwszej rozbudowy (1905, proj. Frantz Jourdain). Widok od rue de la Monnaie

La Samaritaine w Paryżu. Nowa fasada

Podobnym pracom konserwatorskim zostały poddane fasady pozostałych klasycznych budynków, natomiast w przypadku nowego Magasin 4, powstałego w miejscu dawnego, architekci z SANAA zaproponowali bardziej nowoczesne rozwiązanie. Ich koncepcja przewidywała wykonanie fasady w postaci pofalowanych szklanych paneli, tworzących tzw. drugą skórę budynku. Falująca elewacja rozciąga się na szerokość budynku w odległości od 0,3 do 1,3 m przed przegrodą termiczną, dając dodatkową ochronę przed promieniami słonecznymi.

Z uwagi na bliskość innych budynków La Samaritaine, zlokalizowanych po drugiej stronie Pont Neuf, fasada ta pełni także funkcję przeciwpożarową, zapewniając półgodzinną szczelność i izolacyjność ogniową. Ten wymóg miał istotny wpływ na podkonstrukcję wsporczą, do której w czterech punktach zamocowany jest każdy szklany panel. Te wyeksponowane zamocowania wykonano ze smukłych, spawanych laserowo profili ze stali nierdzewnej. Aby dodatkowo ukryć punkty mocowania, wykonano je z materiału odbijającego światło. Dzięki zastosowaniu szklanych paneli o wysokości jednej kondygnacji (ok. 3,3 m), dyskretnej podkonstrukcji oraz wąskim uszczelkom na łączeniach ta wyjątkowa fasada sprawia wrażenie tafli jeziora, w której odbijają się okoliczne budynki.

i Autor: Jared Chulski/ SRA ARCHITECTES/ Materiały prasowe 7 | Widok od strony Sekwany – obiekt zlokalizowany jest w centrum Paryża, bezpośrednio przy quai du Louvre i rue de la Monnaie

Dôme i Ombrelle

Szkło odgrywało znaczącą rolę w budynkach historycznych autorstwa Frantza Jourdaina, ponieważ przy małej dostępności energii elektrycznej pozwalało na doświetlenie wnętrz handlowych. Podejmując zainteresowanie wykorzystaniem światła, SANAA wykorzystała ten motyw również w innych obszarach projektu. Obok istniejącego, wspomnianego dachu, architekci wprowadzili dwa nowe przeszklone zadaszenia: Dôme – sklepienie w kształcie prostokąta o wymiarach około 18 x 20 m w budynku Jourdain, oraz Ombrelle – szklane atrium na dziedzińcu przy Rue de Rivoli, które dzięki konstrukcji cięgnowej pokonuje rozpiętość 13 m bez podpór pośrednich. Poza znaczną rozpiętością konstrukcja dachu musiała spełnić wymagania architektów dotyczące tego, by żadne z połączeń nie było widoczne. Skutkowało to niespotykanie wysokimi tolerancjami w kwestii wykonania podkonstrukcji. W rezultacie zadaszenia te musiały zostać w całości sprefabrykowane, a następnie poszczególne elementy przewieziono na plac budowy, gdzie zamontowano je w miejscach docelowych.

i Autor: Cyrille Thomas/ Materiały prasowe 8 | Sytuacja. Oznaczenia: 1 – nowo projektowany budynek (Magasin 4); 2 – odrestaurowany i przebudowany Magasin 2; 3 – hotel

La Samaritaine, Paryż. Lokale mieszkalne

Zgodnie z celami Paryskiego Planu Klimatycznego lokale mieszkaniowe w zmodernizowanym La Samaritaine cechują się niskim zapotrzebowaniem na energię (80 kWh/m2/rok). Obiekt podłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast chłodzenie i klimatyzacja wspomagane są przez energię geotermalną oraz magazyny lodu. Aby obniżyć zapotrzebowanie na chłód w szczytach letnich, świetliki pokryto szkłem elektrochromatycznym, które pozwala kontrolować ilość przenikającego do wnętrza promieniowania słonecznego.

i Autor: Jared Chulski/ SRA ARCHITECTES/ Materiały prasowe 12 | Falująca elewacja została zamontowana w odległości 0,3 do 1,3 m przed przegrodą termiczną

Metryka La Samaritaine Paryż, Francja Koncepcja: SANAA Współpraca: SRA Architectes Nadzór konserwatorski: Lagneau Architectes Projekt części mieszkalnej i żłobka: FBAA | François Brugel Architectes Associés Konstrukcja: RFR GO+, AEDIS Ingénierie, EGIS Bâtiments Akustyka: Acoustique & Conseil Konsultant ds. fasad: RFR Generalny wykonawca: Petit, Vinci Construction Inwestor: Grands magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq Powierzchnia budynku: 70 000 m2 (20 000 m2 – powierzchnia handlowa; 15 000 m2 - biura; ok. 7000 m2 - mieszkania socjalne i żłobek) Realizacja: 2021 Koszt inwestycji: 750 mln euro

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 15-17 | Fasada w formie pofalowanych szklanych paneli, tworzy tzw. drugą skórę budynku

i Autor: Jared Chulski/ SRA ARCHITECTES/ Materiały prasowe 15-17 | Fasada w formie pofalowanych szklanych paneli, tworzy tzw. drugą skórę budynku

i Autor: Jared Chulski/ SRA ARCHITECTES/ Materiały prasowe 15-17 | Fasada w formie pofalowanych szklanych paneli, tworzy tzw. drugą skórę budynku

i Autor: Jared Chulski/ SRA ARCHITECTES/ Materiały prasowe 25, 26 | Na dziedzińcu budynku przy rue de Rivoli architekci zaprojektowali szklane atrium o rozpiętości 13 m, które dzięki konstrukcji cięgnowej nie wymaga podpór pośrednich

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 18-21 | Fasada składa się z 343 zakrzywionych szklanych paneli o wymiarach 2,7 x 3,5 m i wadze od 600 do 1250 kg

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 18-21 | Fasada składa się z 343 zakrzywionych szklanych paneli o wymiarach 2,7 x 3,5 m i wadze od 600 do 1250 kg

i Autor: ©Takashi Homma/ Materiały prasowe 18-21 | Fasada składa się z 343 zakrzywionych szklanych paneli o wymiarach 2,7 x 3,5 m i wadze od 600 do 1250 kg

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 18-21 | Fasada składa się z 343 zakrzywionych szklanych paneli o wymiarach 2,7 x 3,5 m i wadze od 600 do 1250 kg

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 22, 24 | Prostokątne, szklane sklepienie zlokalizowane w budynku Jourdain

i Autor: Jared Chulski/ SRA ARCHITECTES/ Materiały prasowe 22, 24 | Prostokątne, szklane sklepienie zlokalizowane w budynku Jourdain

i Autor: Jared Chulski/ SRA ARCHITECTES/ Materiały prasowe 25, 26 | Na dziedzińcu budynku przy rue de Rivoli architekci zaprojektowali szklane atrium o rozpiętości 13 m, które dzięki konstrukcji cięgnowej nie wymaga podpór pośrednich

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 27-29, 31, 32 | Wyzwaniem inżynierskim był montaż wszystkich konstrukcji stalowych. W projekcie trzeba było uwzględnić zarówno nową konstrukcję, jak i naprawę i wzmocnienie starszych elementów przy użyciu nowoczesnych metod, takich jak nitowanie na gorąco

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 27-29, 31, 32 | Wyzwaniem inżynierskim był montaż wszystkich konstrukcji stalowych. W projekcie trzeba było uwzględnić zarówno nową konstrukcję, jak i naprawę i wzmocnienie starszych elementów przy użyciu nowoczesnych metod, takich jak nitowanie na gorąco

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 27-29, 31, 32 | Wyzwaniem inżynierskim był montaż wszystkich konstrukcji stalowych. W projekcie trzeba było uwzględnić zarówno nową konstrukcję, jak i naprawę i wzmocnienie starszych elementów przy użyciu nowoczesnych metod, takich jak nitowanie na gorąco

i Autor: ©SANAA/ Materiały prasowe 30, 33-35 | Budowa szklanego zadaszenia nad historycznym budynkiem wraz z montażem szklanych paneli elektrochromowych. Przywrócenie spektakularnego szklanego dachu z 1907 roku do jego dawnej świetności jest jednym z kluczowych elementów projektu renowacji La Samaritaine

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 27-29, 31, 32 | Wyzwaniem inżynierskim był montaż wszystkich konstrukcji stalowych. W projekcie trzeba było uwzględnić zarówno nową konstrukcję, jak i naprawę i wzmocnienie starszych elementów przy użyciu nowoczesnych metod, takich jak nitowanie na gorąco

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 27-29, 31, 32 | Wyzwaniem inżynierskim był montaż wszystkich konstrukcji stalowych. W projekcie trzeba było uwzględnić zarówno nową konstrukcję, jak i naprawę i wzmocnienie starszych elementów przy użyciu nowoczesnych metod, takich jak nitowanie na gorąco

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 30, 33-35 | Budowa szklanego zadaszenia nad historycznym budynkiem wraz z montażem szklanych paneli elektrochromowych. Przywrócenie spektakularnego szklanego dachu z 1907 roku do jego dawnej świetności jest jednym z kluczowych elementów projektu renowacji La Samaritaine

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 30, 33-35 | Budowa szklanego zadaszenia nad historycznym budynkiem wraz z montażem szklanych paneli elektrochromowych. Przywrócenie spektakularnego szklanego dachu z 1907 roku do jego dawnej świetności jest jednym z kluczowych elementów projektu renowacji La Samaritaine

i Autor: Jared Chulski/ SRA ARCHITECTES/ Materiały prasowe 36-39 | Imponujące wnętrza Magasine 2 udało się przywrócić do ich pierwotnej formy. Na uwagę zasługują m.in. bogato zdobione stalowe elementy konstrukcji, ogromny świetlik, ślusarka autorstwa Edouarda Schencka, w tym choćby balustrady i poręcze z kutego żelaza wokół monumentalnych schodów, oprawy lamp czy ogromny fresk autorstwa Francisa Jourdaina o wysokości 3,5 m i długości 115 m

i Autor: Jared Chulski/ SRA ARCHITECTES/ Materiały prasowe 36-39 | Imponujące wnętrza Magasine 2 udało się przywrócić do ich pierwotnej formy. Na uwagę zasługują m.in. bogato zdobione stalowe elementy konstrukcji, ogromny świetlik, ślusarka autorstwa Edouarda Schencka, w tym choćby balustrady i poręcze z kutego żelaza wokół monumentalnych schodów, oprawy lamp czy ogromny fresk autorstwa Francisa Jourdaina o wysokości 3,5 m i długości 115 m

i Autor: Jared Chulski/ SRA ARCHITECTES/ Materiały prasowe 36-39 | Imponujące wnętrza Magasine 2 udało się przywrócić do ich pierwotnej formy. Na uwagę zasługują m.in. bogato zdobione stalowe elementy konstrukcji, ogromny świetlik, ślusarka autorstwa Edouarda Schencka, w tym choćby balustrady i poręcze z kutego żelaza wokół monumentalnych schodów, oprawy lamp czy ogromny fresk autorstwa Francisa Jourdaina o wysokości 3,5 m i długości 115 m

i Autor: Jared Chulski/ SRA ARCHITECTES/ Materiały prasowe 36-39 | Imponujące wnętrza Magasine 2 udało się przywrócić do ich pierwotnej formy. Na uwagę zasługują m.in. bogato zdobione stalowe elementy konstrukcji, ogromny świetlik, ślusarka autorstwa Edouarda Schencka, w tym choćby balustrady i poręcze z kutego żelaza wokół monumentalnych schodów, oprawy lamp czy ogromny fresk autorstwa Francisa Jourdaina o wysokości 3,5 m i długości 115 m

Projekt renowacji pozwolił na ochronę niezwykłego dziedzictwa architektonicznego, tworząc jednocześnie współczesną przestrzeń handlowo-biurową, uzupełnioną o mieszkania socjalne i żłobek

i Autor: Vladimir Vasilev/ Materiały prasowe 40-44 | Architektom zależało na odrestaurowaniu elementów zdobniczych zarówno na elewacjach (m.in. tablice z kutego żelaza i mozaiki z podświetlonymi literami, glazurowane panele z kamienia lawowego, dekoracje ceramiczne), jak i w zabytkowych wnętrzach (m.in. klatka schodowa, szklany dach, freski, tynki, kute balustrady)

i Autor: © Stéphane ABOUDARAM | WE ARE CONTENT(S)/ Materiały prasowe 40-44 | Architektom zależało na odrestaurowaniu elementów zdobniczych zarówno na elewacjach (m.in. tablice z kutego żelaza i mozaiki z podświetlonymi literami, glazurowane panele z kamienia lawowego, dekoracje ceramiczne), jak i w zabytkowych wnętrzach (m.in. klatka schodowa, szklany dach, freski, tynki, kute balustrady)

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 40-44 | Architektom zależało na odrestaurowaniu elementów zdobniczych zarówno na elewacjach (m.in. tablice z kutego żelaza i mozaiki z podświetlonymi literami, glazurowane panele z kamienia lawowego, dekoracje ceramiczne), jak i w zabytkowych wnętrzach (m.in. klatka schodowa, szklany dach, freski, tynki, kute balustrady)

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 40-44 | Architektom zależało na odrestaurowaniu elementów zdobniczych zarówno na elewacjach (m.in. tablice z kutego żelaza i mozaiki z podświetlonymi literami, glazurowane panele z kamienia lawowego, dekoracje ceramiczne), jak i w zabytkowych wnętrzach (m.in. klatka schodowa, szklany dach, freski, tynki, kute balustrady)

i Autor: ©Pierre-Olivier Deschamps, Agence VU/ Materiały prasowe 40-44 | Architektom zależało na odrestaurowaniu elementów zdobniczych zarówno na elewacjach (m.in. tablice z kutego żelaza i mozaiki z podświetlonymi literami, glazurowane panele z kamienia lawowego, dekoracje ceramiczne), jak i w zabytkowych wnętrzach (m.in. klatka schodowa, szklany dach, freski, tynki, kute balustrady)

i Autor: ©David Boureau/FBAA/ Materiały prasowe 45 | W obiekcie oprócz części handlowej i biurowej zaprojektowano 96 mieszkań socjalnych oraz żłobek. Za ich projekt odpowiadała pracownia FBAA/François Brugel Architectes Associés

i Autor: ©David Boureau/FBAA/ Materiały prasowe 47 | Żłobek zajmuje dwa piętra

i Autor: ©SANAA/ Materiały prasowe 9 | Rzut parteru Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-7V6p-7N3L-EwJC_la-samaritaine-w-paryzu-sanaa-09.jpeg

i Autor: ©SANAA/ Materiały prasowe 11 | Przekrój A-A z oznaczeniami poszczególnych funkcji: – sklepy – biura – żłobki – mieszkania – część wspólna Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-6g3F-DokS-RyZX_la-samaritaine-w-paryzu-sanaa-11.jpeg

i Autor: ©SANAA/ Materiały prasowe 23 | Przekrój przez fasadę Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-R35T-aG5M-qcdn_la-samaritaine-w-paryzu-sanaa-23.jpeg