Firmy z branży nieruchomości i budowlane w rankingu Forbes

W najnowszy rankingu najbogatszych Polaków Forbesa w pierwszej dziesiątce jest kilka firm, związanych z nieruchomościami i rynkiem budowlanym. Na pierwszym miejscu (i to od lat), z majątkiem na 28,11 mld jet przecież Michał Sołowow, właściciel firm Synthos, Barlinek i Cersanit. Na drugim i trzecim miejscu są Jerzy Starak (Polpharma S.A.) i Tomasz Biernacki (Dino). Ale już na czwartym i szóstym - Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk (Polenergia). A na miejscu ósmym z majątkiem szacowanym na 7,63 mld zł znaleźli się Zbigniew i Mateusz Juroszek z rodziną - czyli Atal, firma zajmująca się budownictwem mieszkaniowym, biurowym i handlowo-magazynowym oraz STS - którym zajmuje się jego syn Mateusz. W biznesie działa też drugi syn - Tomasz Juroszek.

Kim jest Zbigniew Juroszek

Zbigniew Juroszek, rocznik 1962, to prezes zarządu Atal S.A., właściciel i główny akcjonariusz założonej w roku 1990 grupy Atal. Gdy zakładał spółkę, miał 28 lat. Wcześniej był też właścicielem firmy o wdzięcznej nazwie Venus. Mało kto pamięta, że na początku firma była dostawcą materiałów dla polskich producentów odzieży, a sklep mieścił się przy ul. Głębokiej w Cieszynie.

Później Juroszek zaczął inwestować w sektorze nieruchomości. Pierwsze kroki w tej branży zrealizował w latach 90. Pierwsze inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych zrealizował w drugiej połowie lat 90. W roku 2003 spółka podjęła pierwsze przedsięwzięcia deweloperskie w budownictwie mieszkaniowym we Wrocławiu, a potem w innych miastach Polski.

Drogie mieszkania to efekt cen gruntu

Dziś Atal działa na terenie ośmiu największych aglomeracji w Polsce. Od 2015 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2019 r. spółka stowarzyszona Atal Development GmbH rozpoczęła działalność na rynku niemieckim - w Dreźnie.

Działalność deweloperska ATAL koncentruje się na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz w segmencie apartamentów inwestycyjnych. Wyniki sprzedaży i skala oferty plasują Atal wśród największych firm w branży nieruchomości w kraju. Dla kogo to mieszkania?

- My idziemy obok rynku. Proszę popatrzeć, rodzina Kowalskich z trójką dzieci idzie po kredyt i okazuje się, że nie ma szans na żadne mieszkanie w najgorszej dzielnicy. My z tym nie wygramy, my nie jesteśmy rządem i nie mamy żadnego wpływu na takie sytuacje. My możemy iść po klienta, który ma nieograniczone ilości pieniędzy, i – przynajmniej na razie – będziemy uciekać od Kowalskiego - przyznał w rozmowie ze Śląskim Biznesem.

Ich flagowe inwestycje to 36-piętrowe wieżowce w Katowicach - Atal Olimpijska i Atal Sky+. Juroszek jest z nich dumny.

Organizacyjnie jest to trudne przedsięwzięcie, ale wysokie budownictwo to jest marka. W miastach jak Londyn, Paryż, Amsterdam wysoki budynek mieszkalny jest czymś „naj”. W Katowicach, w których m.in. odbywają się eventy gamingowe, targi, również w dobrym tonie będzie posiadać tu apartament. Drugiego takiego budynku nie ma - mówił kilka lat temu w rozmowie ze Śląskim Biznesem prezes firmy Atal.

Od początku działalności Atal sprzedał klientom już prawie 33 tys. mieszkań i lokali usługowych o łącznej powierzchni ok. 1,9 mln mkw. Biuro Zarządu spółki jest w Katowicach, a jej centralna siedziba zlokalizowana jest w Cieszynie.

Aktualnie, m.in. za pośrednictwem swojej fundacji rodzinnej, Zbigniew Juroszek jest także udziałowcem wielu innych spółek, m.in. Entain CEE, do którego należy STS S.A. Do 2023 roku był także współwłaścicielem spółki STS S.A. Interesuje się biznesem, sportem oraz sztuką.

Już nie sprzedaje "dziury w ziemi"

Rocznie Atal sprzedaje kilka tysięcy mieszkań, ale już nieco inaczej, niż kilka lat temu.

W pewnym momencie wpadliśmy w pułapkę tego, że sprzedawaliśmy dziurę w ziemi. Sprzedaż przebiegała zbyt szybko, rosły kosztu, rentowność była niższa. Teraz najczęściej rozpoczynamy sprzedaż po pół roku trwania budowy. - mówił w rozmowie dla "Strefy Inwestorów".

Synowie Zbigniewa Juroszka: Mateusz Juroszek i Tomasz Juroszek

Mateusz Juroszek od 20 lat jest związany z sektorem iGaming. Doświadczenie zdobywał jako wieloletni prezes największego bukmachera w Polsce – Grupy STS – oraz inwestor w szeregu podmiotów z branży na całym świecie. W latach 2012-2023 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy STS. W trakcie jego kadencji spółka zwiększyła przychody kilkunastokrotnie, zdobyła również pozycję największej firmy bukmacherskiej w Polsce. Mateusz Juroszek jest udziałowcem w Entain CEE, właściciela spółki STS S.A. Zasiada również w Radzie Dyrektorów Entain CEE oraz Gentoo Media. Prowadzi też szereg inwestycji w ramach własnego family office. Jest założycielem Betplay Capital, jednego z największych funduszy z sektora iGaming.

Tomasz Juroszek jest Chief Investment Officer w spółce Betplay Capital, rodzinnym funduszu inwestycyjnym, skoncentrowanym m.in. na branży iGaming, zarządzającym aktywami przekraczającymi 150 milionów USD. Ma ponad 5 lat doświadczenia w branży iGaming. Jest ekspertem inwestycyjnym, z doświadczeniem zdobytym w Firstminute Capital – londyńskim funduszu venture capital, a także w Juroszek Holding, gdzie zarządza portfelem polskich akcji.

