Domy mobilne na warszawskich targach "Twój mały dom"

Pierwsza odsłona tegorocznych targów "Twój Mały Dom", prezentująca rozwiązania dla budynków o powierzchni do 120 m2, odbyła się w Warszawie na PGE Narodowym. Kolejne edycje planowane są jeszcze w dwóch miastach w maju 2025 roku.

We Wrocłaiu, 16-18 maja: Aleja Bielany

W Krakowie, 23-25 maja: Park Handlowy Zakopianka

Jak czytamy na stronie organizatorów:

Targi „Twój Mały Dom” to do tej pory największe i najbardziej merytoryczne wydarzenie w Europie poświęcone nowoczesnym domom do 120 m². To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć kilkadziesiąt gotowych domów pokazowych, spotkać czołowych producentów oraz uzyskać praktyczne porady od ekspertów branży budowlanej i architektonicznej.

Szeroki wachlarz prezentowanych rozwiązań – od domów mobilnych, przez modułowe, szkieletowe, prefabrykowane, tiny house, po konstrukcje z kontenerów morskich – sugeruje potencjał rozwoju segmentu małych domów.

Naszą uwagę szczególnie przykuły domy mobilne, które cieszą się powodzeniem wśród właścicieli "problematycznych działek".

Nie każdy dom mobilny uniknie prawa budowlanego

Domy mobilne to przenośne konstrukcje mieszkalne, które powstają w jednym miejscu, a następnie są transportowane do docelowej lokalizacji. Ich kluczową cechą jest możliwość łatwego przemieszczania, co odróżnia je od tradycyjnych budynków trwale związanych z gruntem.

Jednym z typów takich konstrukcji są tzw. domki holenderskie. Są to niewielkie obiekty wznoszone na stalowej ramie z kołami, co umożliwia ich przesuwanie na działce bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu. Całość opiera się na lekkim szkielecie drewnianym, który stanowi podstawę ścian i dachu. Tego rodzaju domki mają ograniczoną izolację cieplną, a ich elewacja wykonana jest najczęściej z sidingu, blachy lub drewna.

Choć konstrukcje te wyposażone są w koła, nie są pojazdami – nie mają tablic rejestracyjnych ani nie podlegają przepisom ruchu drogowego. Nie przechodzą również obowiązkowych badań technicznych. Z tego względu są regulowane przez przepisy prawa budowlanego. W tym kontekście domki holenderskie traktowane są jako tymczasowe obiekty budowlane, mimo że sama ich nazwa nie figuruje w przepisach.

Kluczem do sukcesu jest podwozie homologowane

Bartosz Bartkowiak z firmy Mobi House zwraca uwagę, że wiele tzw. domów mobilnych w rzeczywistości nie spełnia kryteriów mobilności – ich transportowanie okazuje się na tyle kosztowne i skomplikowane, że praktycznie stają się nieruchome. Jak wyjaśnia, jego firma produkuje dwa rodzaje domów, które formalnie podlegają pod przepisy prawa o ruchu drogowym, a nie pod prawo budowlane.

Pierwszym z nich są Tiny House’y – niewielkie domy na kołach, które mogą swobodnie poruszać się po drogach. Drugim typem są domy mobilne przewożone jako ładunek na zarejestrowanych przyczepach. Bartkowiak zaznacza:

Nie chodzi tu o domki mobilne typu holenderskie, które są umieszczone na ramach i które z góry są traktowane jako samowola budowlana. Chodzi o domki które są na przyczepach, które z kolei są zarejestrowane i homologowane, a domki na nich są domkami mobilnymi.

Większość klientów firmy to osoby posiadające działki, na których obowiązujące przepisy uniemożliwiają postawienie tradycyjnych budynków. Dzięki temu, że podwozia stosowane w domach Mobi House są homologowane i rejestrowane – np. jako przyczepy kempingowe – całe konstrukcje mogą być traktowane jako pojazdy. To z kolei oznacza, że podlegają przepisom ruchu drogowego, a nie prawa budowlanego.

Najtańszy domek kupimy za mniej niż 100 000 złotych

Firma Mobi House oferuje kilka linii produkcyjnych domów z kategorii Tiny House, dostosowanych do różnych potrzeb i możliwości działek. Jedna z nich obejmuje lekkie modele o powierzchni 12–16 m², których masa nie przekracza 3,5 tony. Dzięki temu mogą być zarejestrowane jako przyczepy kempingowe. Kolejne serie oferują już większe domki – od 20 do 28 m² powierzchni użytkowej. Firma proponuje również realizację indywidualnych projektów o powierzchni przekraczającej 35 m². Koszt opracowania takiego projektu to 15 000 zł netto, do którego należy doliczyć 23% VAT.

Jednym z modeli oferowanych przez firmę jest MOBI SKY – domek o powierzchni 27,75 m² z dodatkowym tarasem na dachu. W jego wnętrzu znajdują się dwie sypialnie na antresolach, aneks kuchenny, wspólna przestrzeń dzienna oraz łazienka.

Ceny gotowych domów mieszczą się w przedziale od 93 972 zł do 431 000 zł. Na stronie internetowej nie podano jednak dokładnych cen poszczególnych modeli.

Firma tłumaczy rozpiętość cen przede wszystkim wielkością domków, która ma kluczowy wpływ na koszt końcowy. Dodatkowo ceny materiałów budowlanych są zmienne i zależne od sytuacji rynkowej, co wymusza regularną aktualizację cennika. Każdy projekt jest też częściowo dostosowywany do potrzeb klienta – nawet domy katalogowe wymagają decyzji dotyczących m.in. typu ogrzewania, wyposażenia czy poziomu samowystarczalności, co również wpływa na ostateczną cenę.