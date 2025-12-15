Nowy most na Sole - inżynieryjny majstersztyk

Kierowcy mogą już korzystać z kolejnego, 1,6-kilometrowego fragmentu obwodnicy Oświęcimia. Kluczowy odcinek łączy brzegi Soły, spinając ulice Legionów i Jagiełły. Oświęcim zyskuje trzeci most na tej rzece, co znacząco poprawi komunikację między częściami miasta.

Największy z trzech mostów w ramach inwestycji, liczący 463 metry, został zbudowany w dwóch technologiach. Część nad ul. Legionów i stawem Kamieniec powstała z 108 prefabrykowanych belek (najcięższe ważyły 26 ton). Pozostały odcinek, nad rzeką, wzniesiono metodą nawisową, z wykorzystaniem specjalnych wózków, co pozwoliło na budowę segment po segmencie.

Oprócz mostu na Sole, w ramach obwodnicy powstały jeszcze dwie przeprawy: 12-metrowy most na Młynówce (oddany w grudniu 2024 r.) oraz 432-metrowy most na Wiśle, udostępniony kierowcom latem 2025 roku.

Kiedy będzie gotowa cała obwodnica Oświęcimia?

Oświęcim, czwarte pod względem liczby ludności miasto Małopolski, odczuwało dotkliwie tranzyt przez centrum. Droga krajowa nr 44, którą każdego dnia przejeżdża ponad 20 tys. pojazdów, była mocno obciążona. Nowa, 9-kilometrowa obwodnica ma wyprowadzić ruch tranzytowy, łącząc miasto z drogą ekspresową S1 Mysłowice – Bielsko-Biała.

Inwestycja rozpoczęta w listopadzie 2022 r. jest już zaawansowana w 93 procentach. W grudniu 2024 r. oddano odcinek Zatorska – Jagiełły (2,2 km), a w sierpniu 2025 r. fragment od węzła Oświęcim (S1) do ronda w Pławach (ponad 4 km). Całość ma być gotowa w połowie 2026 roku.

Droga ma być niewidoczna, pobiegnie pod linią kolejową

Ze względu na bliskość obozów Auschwitz i Birkenau, projekt i budowa obwodnicy zostały podporządkowane ochronie tego miejsca. Droga jest zasłonięta wałem ziemnym, a w miejscu przecięcia z linią kolejową powstaje przejazd pod torami.

Najtrudniejszy odcinek, między rondem w Pławach a ul. Legionów, obejmuje budowę przejścia pod torami kolejowymi. Wykonawca wpycha pod czynną linią kolejową ogromny, betonowy prostopadłościan o wymiarach 22,7 x 38,7 x 8,5 m. Będzie to konstrukcja, którą poprowadzone zostaną trzy jezdnie.

Koszt budowy obwodnicy to 467,7 mln zł, z czego 249,4 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a 150 mln zł z FEnIKS.

Zobacz jak jest budowana obwodnica Oświęcimia. Droga pobiegnie pod linią kolejową